Congreso autoriza hasta Q300 mil a las familias de los agentes de la PNC fallecidos por los ataques del Barrio 18

El pleno del Congreso autorizó un aporte económico para las familias de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), fallecidos en alguno de los 13 ataques registrados el pasado domingo 18 de enero, atribuidos a integrantes del Barrio 18.

La propuesta de darles una compensación económica fue presentada por el oficialista Samuel Pérez y se fueron sumando más diputados de otras bancadas, al tiempo que se solidarizaban con las familias de los agentes víctimas de los ataques.

Finalmente, se aprobó el acuerdo legislativo 3-2026 que ordena entregar un aporte económico de Q300 mil a cada familia de los agentes fallecidos. También se autoriza un apoyo económico de Q100 mil a los agentes de PNC que resultaron heridos en los ataques antes mencionados, como un reconocimiento a su esfuerzo favor de la seguridad del país.

Los recursos para cumplir con estos pagos saldrán del Presupuesto del Organismo Legislativo.

Los diputados, en sus razonamientos de votos, fueron claros en indicar que ningún aporte económico justifica la pérdida de la vida de los agentes fallecidos, pero esperan que el dinero pueda apoyar económicamente a las familias que se encuentran de luto.

El acuerdo también expone en uno de sus artículos que se pueda investigar de manera pronta y exhaustiva los hechos criminales, que son atribuidos a la serie de motines orquestados por el Barrio 18 en tres cárceles del país.