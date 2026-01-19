¿Quiénes eran los agentes de la PNC ultimados en ataques simultáneos de pandilleros?

Nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) murieron tras los ataques coordinados que ejecutaron supuestos pandilleros, después de los motines ocurridos el fin de semana en varias cárceles del país. Los agentes estaban de servicio en distintos puntos del área metropolitana el domingo, cuando fueron atacados por presuntos integrantes de pandillas, en incidentes simultáneos.

Ese domingo murieron ocho agentes, y otro más falleció el lunes 19 de enero en un hospital, debido a las heridas que recibió en el incidente.

Según el Gobierno, los ataques fueron una respuesta a los amotinamientos registrados en tres cárceles del país.

En un mensaje a la nación, difundido el domingo, el presidente Bernardo Arévalo declaró estado de sitio y afirmó que las acciones del Gobierno han puesto de “rodillas” a las estructuras criminales y que, en represalia, estas se amotinaron en las cárceles y atentaron contra agentes de la PNC para presionar a las autoridades a ceder ante sus exigencias.

“No negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas. En el marco de la ley, con la espada de la justicia, los estamos poniendo de rodillas”, agregó.

¿Quiénes eran los agentes atacados?

Samuel Valentín Matul Obispo

Nació en San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, el 19 de septiembre de 1995. Tenía 30 años y residía en una comunidad de ese municipio. Convivía con una mujer y tenían un hijo de ocho años. Ingresó a la PNC el 1 de febrero de 2023. Tenía 2 años y 11 meses de servicio y estaba asignado a la Comisaría 15.



Samuel Valentín Matul Obispo

Claudia Azucena Muñoz Ramos

Nació en la cabecera departamental de Jutiapa, el 31 de agosto de 1997. Tenía 28 años y un hijo de cuatro años. Ingresó a la PNC el 16 de diciembre de 2017. Tenía 8 años y 1 mes de servicio.



Claudia Azucena Muñoz Ramos

El ataque

El 18 de enero, a las 8.50 horas, la agente Claudia Azucena Muñoz Ramos y el agente Samuel Valentín Matul Obispo daban seguridad perimetral en el Juzgado de Paz, colonia Castañeda, zona 11 de Villa Nueva, cuando fueron atacados a balazos por hombres armados. Ambos fallecieron por las heridas.

Fernando Alexander Batres Ordóñez

Nació en la capital el 26 de septiembre de 1991. Tenía 34 años, residía en San Felipe, Retalhuleu, y era padre de dos hijos de 10 y 8 años. Ingresó a la PNC el 21 de octubre de 2014. Tenía 11 años y 2 meses de servicio. Estaba asignado a la Comisaría 15.





Fernando Alexander Batres Ordóñez

Frallan Wilian Medrano Pernillo

Nació el 20 de marzo de 1999. Tenía 26 años y vivía en San José Acatempa, Jutiapa. Ingresó a la PNC el 15 de marzo de 2022. Tenía 3 años y 10 meses de servicio, asignado también a la Comisaría 15.

Frallan Wilian Medrano Pernillo

El ataque

El 18 de enero, a las 8.30 horas, el agente Fernando Alexander Batres Ordóñez y el agente Frallan Wilian Medrano Pernillo se desplazaban en la unidad GUA-15315 y realizaban patrullajes de seguridad ciudadana. Al llegar a la 1ª avenida y calle principal, zona 3 de la aldea Chichimecas, Villa Canales, fueron emboscados por desconocidos armados. Batres murió ese día; Medrano falleció la madrugada del 19 de enero en el Hospital de Especialidades de Villa Nueva.



Diana Rossemary Chávez Alarcón

Nació el 14 de noviembre de 1997, en Jalapa. Tenía 28 años y un hijo de cinco. Ingresó a la PNC el 1 de octubre de 2025, con tres meses de servicio. Estaba asignada a la Comisaría 12.

El ataque

La agente Diana Rossemary Chávez Alarcón y su compañero, el agente Juan Antonio Paredes Mayén, fueron atacados el 18 de enero, a las 8.30 horas, en la 20 avenida A 14-84, salida de colonia El Limón, zona 18. Chávez murió a las 9.10 horas en el Hospital San Juan de Dios.





Giovany Darío Tecú Sesám

Nació en Rabinal, Baja Verapaz, el 9 de abril de 1979. Tenía 46 años, estaba casado y tenía cuatro hijos. Ingresó a la PNC el 1 de diciembre de 2009. Tenía 16 años y 1 mes de servicio. Estaba asignado a la Comisaría 13.

Giovany Darío Tecú Sesám





Sammy Iván López García

Nació en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, el 29 de octubre de 1992. Tenía 33 años y era soltero. Ingresó a la PNC el 2 de septiembre de 2013. Tenía 12 años y 4 meses de servicio. Estaba en la Comisaría 13.

Sammy Iván López García



El ataque

El 18 de enero, a las 8.50 horas, el agente Giovany Darío Tecú Sesám y el agente Sammy Iván López García se encontraban en la unidad motorizada GUA-13268, en la 20 calle 27-09, zona 10 de la capital, cuando fueron atacados a balazos por sujetos que viajaban en una camioneta agrícola. Ambos murieron en el lugar.

José Efraín Revolorio Barrera

Nació en Atescatempa, Jutiapa, el 2 de septiembre de 2000. Tenía 25 años y era soltero. Ingresó a la PNC el 1 de octubre de 2025. Tenía tres meses de servicio. Estaba en la Comisaría 14.

El ataque

El agente José Efraín Revolorio Barrera y el agente José Pu Us se desplazaban en la motocicleta GUA-14412, cuando fueron atacados a las 8.40 horas, en la 6ª avenida y calzada Roosevelt, zona 7 de la capital. Revolorio murió en el lugar.

José Efraín Revolorio Barrera





Luis Alexander Zetino Pérez

Nació en Guazacapán, Santa Rosa, el 5 de enero de 1996. Tenía 30 años. Ingresó a la PNC el 29 de marzo de 2019. Tenía 6 años y 9 meses de servicio. Estaba asignado a la Comisaría 14.

El ataque

El agente Luis Alexander Zetino Pérez y su compañero, el agente Sergio García, cubrían un puesto fijo en la 49 calle y 3ª avenida, Villa Lobos II, zona 12 de Villa Nueva, cuando fueron atacados por sujetos armados que se movilizaban en una camioneta agrícola. Zetino murió en el lugar.

Luis Alexander Zetino Pérez



