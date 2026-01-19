Qué dijo Arévalo tras la muerte de agentes de la PNC y los responsables de los ataques

Qué dijo Arévalo tras la muerte de agentes de la PNC y los responsables de los ataques

El mandatario Bernardo Arévalo asistió a las honras fúnebres de ocho agentes de la PNC y aseguró que el hecho “no quedará impune”.

AME6747. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 19/01/2026.- Una integrante de la policía abraza a una familiar este lunes, en el Ministerio de Gobernación en Ciudad de Guatemala (Guatemala). "Hoy me duele entregarle a cada una de las familias (de los fallecidos) esta bandera de Guatemala, símbolo de una patria que no olvidará el sacrificio y el compromiso de sus policías caídos en el cumplimiento del deber", añadió el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, durante un acto en memoria de los agentes fallecidos. EFE/ Alex Cruz

Una agente abraza a un familiar en el Ministerio de Gobernación durante el acto en memoria de policías fallecidos, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Presidencia de Guatemala publicó el Decreto 1-2026, que declara estado de sitio por 30 días en todo el país, tras los ataques armados atribuidos a pandilleros del Barrio 18. La medida se adoptó luego de que, el fin de semana, se registraran motines simultáneos en las cárceles Renovación 1 (Escuintla), Fraijanes 2 y el Preventivo para Varones de la zona 18.

En esos disturbios, los privados de libertad tomaron rehenes y demandaron traslados y beneficios, lo que fue rechazado por las autoridades. La intervención de las fuerzas de seguridad derivó en ataques simultáneos que dejaron nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asesinados.

“Su entrega no será en vano”

Durante las honras fúnebres realizadas este lunes 19 de enero en el Ministerio de Gobernación, el presidente Bernardo Arévalo afirmó:

“No vamos a descansar” hasta “encontrar a los sicarios que le quitaron la vida a los miembros de la Policía Nacional Civil”.

“Su entrega y su sacrificio no será en vano”, expresó el mandatario, frente a los féretros cubiertos con la bandera nacional. En el acto, Arévalo entregó los pabellones a las familias y agregó: “Hoy me duele entregarle a cada una de las familias esta bandera de Guatemala, símbolo de una patria que no olvidará el sacrificio y el compromiso de sus policías caídos en el cumplimiento del deber”.

Guatemala registró tres motines simultáneos en tres prisiones por lo que las fuerzas de seguridad intervinieron. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

HONRAS FÚNEBRES A AGENTES PNC. 1

Los agentes asesinados son:

  • José Efraín Revolorio Barrera, 25 años
  • Frallan William Medrano Pernillo, 26
  • Claudia Azucena Muñoz Ramos, 28
  • Diana Rosmery Chávez Alarcón, 28
  • Luis Alexander Zetino Pérez, 30
  • Samuel Valentín Matul Obispo, 30
  • Sammy Iván López García, 33
  • Fernando Alexander Batres Ordóñez, 34
  • Giovanni Darío Tecún Sesam, 46

Medidas bajo el estado de sitio

El decreto contempla siete medidas principales, entre ellas:

  • Arrestos sin orden judicial
  • Restricción a reuniones y manifestaciones
  • Control del tránsito y registro de vehículos
  • Apoyo obligatorio de entidades públicas a la autoridad militar
  • Posibilidad de disolver concentraciones por la fuerza
  • Detención de personas sospechosas sin mandato judicial
  • Represión de acciones contrarias al orden establecido

El Gobierno indicó que estas disposiciones se aplicarán de manera estrictamente necesaria, para restablecer el orden público y proteger a la ciudadanía.

Sedes policiales bajo resguardo

Tras los ataques, la PNC restringió el acceso a diversas comisarías y fortaleció la seguridad en puntos críticos de la capital, como el Callejón del Manchén y la sede de la División contra el Desarrollo Criminal de Pandillas.

El vocero Edwin Monroy informó que aún existe alerta por posibles nuevos atentados. En paralelo, se mantiene vigilancia en torno a las prisiones intervenidas, donde fueron neutralizados cabecillas del Barrio 18. Entre ellos, Aldo Ochoa, quien lideraba los disturbios en Renovación 1 y exigía beneficios como comida a domicilio y aire acondicionado. Ochoa fue trasladado en 2025 a una cárcel de máxima seguridad, tras ser condenado a 80 años de prisión por asesinato.

