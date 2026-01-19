Qué dijo Arévalo tras la muerte de agentes de la PNC y los responsables de los ataques

La Presidencia de Guatemala publicó el Decreto 1-2026, que declara estado de sitio por 30 días en todo el país, tras los ataques armados atribuidos a pandilleros del Barrio 18. La medida se adoptó luego de que, el fin de semana, se registraran motines simultáneos en las cárceles Renovación 1 (Escuintla), Fraijanes 2 y el Preventivo para Varones de la zona 18.

En esos disturbios, los privados de libertad tomaron rehenes y demandaron traslados y beneficios, lo que fue rechazado por las autoridades. La intervención de las fuerzas de seguridad derivó en ataques simultáneos que dejaron nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asesinados.

“Su entrega no será en vano”

Durante las honras fúnebres realizadas este lunes 19 de enero en el Ministerio de Gobernación, el presidente Bernardo Arévalo afirmó:

“No vamos a descansar” hasta “encontrar a los sicarios que le quitaron la vida a los miembros de la Policía Nacional Civil”.

“Su entrega y su sacrificio no será en vano”, expresó el mandatario, frente a los féretros cubiertos con la bandera nacional. En el acto, Arévalo entregó los pabellones a las familias y agregó: “Hoy me duele entregarle a cada una de las familias esta bandera de Guatemala, símbolo de una patria que no olvidará el sacrificio y el compromiso de sus policías caídos en el cumplimiento del deber”.

Los agentes asesinados son:

José Efraín Revolorio Barrera, 25 años

Frallan William Medrano Pernillo, 26

Claudia Azucena Muñoz Ramos, 28

Diana Rosmery Chávez Alarcón, 28

Luis Alexander Zetino Pérez, 30

Samuel Valentín Matul Obispo, 30

Sammy Iván López García, 33

Fernando Alexander Batres Ordóñez, 34

Giovanni Darío Tecún Sesam, 46

Medidas bajo el estado de sitio

El decreto contempla siete medidas principales, entre ellas:

Arrestos sin orden judicial

Restricción a reuniones y manifestaciones

Control del tránsito y registro de vehículos

Apoyo obligatorio de entidades públicas a la autoridad militar

Posibilidad de disolver concentraciones por la fuerza

Detención de personas sospechosas sin mandato judicial

Represión de acciones contrarias al orden establecido

El Gobierno indicó que estas disposiciones se aplicarán de manera estrictamente necesaria, para restablecer el orden público y proteger a la ciudadanía.

Sedes policiales bajo resguardo

Tras los ataques, la PNC restringió el acceso a diversas comisarías y fortaleció la seguridad en puntos críticos de la capital, como el Callejón del Manchén y la sede de la División contra el Desarrollo Criminal de Pandillas.

El vocero Edwin Monroy informó que aún existe alerta por posibles nuevos atentados. En paralelo, se mantiene vigilancia en torno a las prisiones intervenidas, donde fueron neutralizados cabecillas del Barrio 18. Entre ellos, Aldo Ochoa, quien lideraba los disturbios en Renovación 1 y exigía beneficios como comida a domicilio y aire acondicionado. Ochoa fue trasladado en 2025 a una cárcel de máxima seguridad, tras ser condenado a 80 años de prisión por asesinato.

