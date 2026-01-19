Estado de sitio en Guatemala: Sheinbaum buscará a Arévalo para ofrecer apoyo por crisis de seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes 19 de enero que buscará a su homólogo guatemalteco , Bernardo Arévalo, para saber si requiere “algún apoyo”, luego de que se declarara estado de sitio durante 30 días en todo el país, debido a una ola de violencia provocada por pandillas, con ataques a fuerzas de seguridad y motines en las prisiones de Renovación 1 , Fraijanes 2 y el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.

“Vamos a buscar al presidente Arévalo, a ver si requiere algún apoyo de algún tipo”, expuso la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum apuntó que todo será con “respeto” a la soberanía de Guatemala “y todo lo que se requiera, pero para poder saber si requiere alguna situación especial en nuestra frontera”.

Sin embargo, la gobernante mexicana aclaró que, hasta el momento, no se han reforzado medidas de seguridad en la frontera sur del territorio mexicano.

“No en particular”, acotó.

La decisión, divulgada por Arévalo en cadena nacional, ocurre después de que el domingo 18 de enero fallecieron nueve agentes de la Policía Nacional Civil, atacados en distintos puntos de la ciudad de Guatemala y el área metropolitana, presuntamente en una acción coordinada por pandilleros.

El estado de sitio permite a las autoridades:

Limitar o impedir la celebración de reuniones al aire libre, manifestaciones públicas u otros espectáculos, incluso si fueren de carácter privado.

Disolver por la fuerza, sin advertencia previa, toda reunión o manifestación pública en la que se utilicen armas o actos violentos.

Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en determinados lugares, zonas u horarios; impedir su salida de ciertas poblaciones o someterlos a registro, conforme a las disposiciones emitidas por la autoridad competente.

Ordenar, sin necesidad de mandamiento judicial, la detención o confinamiento de toda persona sospechosa de alterar el orden público por hechos vinculados a la declaratoria o de ejecutar o incitar acciones relacionadas.

Además, se convoca al Congreso de la República para que, dentro del plazo de tres días, conozca, ratifique, modifique o impruebe el acuerdo que declara el estado de sitio.

Los atentados se registraron en diversos puntos de la ciudad de Guatemala y mantienen en alerta a la población y a las fuerzas de seguridad.

En el segundo semestre del 2025, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha sostuvieron una pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el 31 de julio sus cabecillas fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I para ser aislados. Desde entonces, se han producido constantes motines en los centros penitenciarios.

También en octubre se reportó la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes 2, por quienes el Ministerio de Gobernación ofrece recompensa. Hasta el momento, han sido aprehendidos seis prófugos y uno fue hallado muerto.