Suspensión de visitas y consultas externas: medidas del MSPAS, IGSS y hospitales ante ataques a la PNC y crisis carcelaria

Las entidades de salud han informado que se reforzarán las medidas de seguridad en los hospitales, como respuesta a los últimos acontecimientos que dejaron al menos ocho agentes fallecidos y diez heridos, producto de ataques simultáneos.

Según las autoridades de seguridad, dichos ataques están relacionados con los motines registrados en los centros preventivos de la zona 18, Fraijanes 2 y Renovación 1, donde privados de libertad habrían intentado presionar por el traslado de cabecillas de pandillas.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) indicó que, ante esta situación, se ha decidido fortalecer los controles de ingreso y la vigilancia en los hospitales nacionales y otros establecimientos de salud, con el fin de resguardar al personal y a los pacientes.

En su pronunciamiento, la cartera informó que el ingreso a las instituciones se realizará bajo estricta verificación de identidad, para garantizar que únicamente personas autorizadas accedan a áreas críticas.

Además, se suspenden temporalmente las visitas hasta nuevo aviso, como parte de la alerta roja institucional. Para quienes ingresen a áreas como Pediatría y Emergencias, se mantendrá un registro riguroso, a fin de garantizar que la atención médica continúe en un ambiente seguro y ordenado.

Roosevelt y San Juan de Dios suspenden servicios

A través de un comunicado oficial, el Hospital Roosevelt anunció que las visitas a pacientes internados en las distintas áreas de encamamiento quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

Otra medida destacada fue la suspensión de la consulta externa. En cuanto a las emergencias, los servicios en Pediatría, Maternidad y Atención a Adultos continuarán con normalidad.

Por su parte, el Hospital General San Juan de Dios también anunció que las consultas externas quedarán suspendidas este lunes, mientras que el área de emergencias mantendrá su atención habitual.

IGSS aplica restricciones a nivel nacional

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó que se suspenden las visitas en todos sus hospitales a nivel nacional, como medida preventiva ante los recientes hechos de violencia registrados en el departamento de Guatemala.

La institución añadió que el personal médico de cada hospital velará por la atención de los pacientes actualmente hospitalizados.