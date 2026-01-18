Qué es el estado de Sitio que el presidente Bernardo Arévalo declaró en Guatemala

A más de 24 horas de los motines registrados en los centros preventivos de la zona 18, Fraijanes 2 y Renovación 1 —donde privados de libertad buscaban presionar por el traslado de cabecillas de pandillas—, y en medio de diversos ataques armados contra agentes de la PNC, el presidente Bernardo Arévalo declaró estado de Sitio en todo el país.

Tras la recuperación de espacios carcelarios y la neutralización de Aldo Dupie Ochoa Mejía —identificado como uno de los cabecillas del Barrio 18—, se registraron ataques simultáneos que dejaron más de ocho agentes fallecidos, al menos diez heridos y un presunto pandillero muerto. El presidente decidió extender esta medida a todo el territorio nacional por 30 días.

Ante los hechos que, según dijo en conferencia de prensa, buscan desestabilizar la seguridad del país, Arévalo justificó el decreto de estado de Sitio con el objetivo de garantizar la protección y la seguridad de la ciudadanía.

Asimismo, señaló que esto permitirá utilizar toda la fuerza del Estado, especialmente la de la PNC y el Ejército de Guatemala, para actuar contra pandillas y maras, e impedir sus acciones.

¿Qué es el estado de sitio?

El estado de sitio es una medida excepcional que puede declarar el Ejecutivo cuando se presentan actos de terrorismo, rebelión, sedición o ataques armados que amenacen el orden constitucional o la seguridad del Estado.

También se aplica cuando existan indicios fundados de que podrían producirse hechos como sabotajes, secuestros, incendios, asesinatos o atentados contra autoridades civiles o militares. En estos casos, según la Constitución, tales actos pueden considerarse guerra civil.

¿Qué implica?

Durante el estado de sitio:

El presidente de la República asume el control a través del Ministerio de la Defensa Nacional , en su calidad de comandante general del Ejército.

, en su calidad de comandante general del Ejército. Todas las instituciones del Estado están obligadas a colaborar con la autoridad militar, dentro del ámbito de su competencia.

Además de las medidas ya permitidas en los estados de prevención y alarma, se autoriza: