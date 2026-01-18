Crisis carcelaria en Guatemala: suspensión de transporte, clases y otras actividades por ataques a la PNC

Luego de que se reportaran diversos ataques armados simultáneos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), este 18 de enero, autoridades municipales y de Tránsito de la Ciudad de Guatemala anunciaron la suspensión de servicios y actividades. Además, el Ministerio de Educación emitió una suspensión a nivel nacional.

Los ataques registrados, ocurridos horas después de los motines en el Preventivo de la zona 18, así como en las cárceles Renovación 1 y Fraijanes 2, pusieron en alerta a las autoridades, quienes decidieron suspender servicios como medida para resguardar la seguridad ciudadana.

Por medio de un comunicado, la Municipalidad de Guatemala informó que se cancelarían actividades como Pasos y Pedales, así como la feria de Esquipulitas en la zona 11 capitalina.

La comuna destacó que la decisión se tomó “con el propósito de evitar riesgos y proteger la seguridad de las personas y sus familias”, ante los recientes hechos de violencia.

“Con el propósito de evitar riesgos y proteger la seguridad de las personas y sus familias, se cancelan las actividades de Pasos y Pedales y las actividades barriales programadas para hoy, como medida de prevención”, subrayó la Municipalidad.

Por su parte, Amílcar Montejo, vocero de la Dirección de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), anunció que se suspenderían algunas líneas del Transmetro de la Ciudad de Guatemala para este 18 de enero.

La suspensión abarca estaciones que quedarán sin servicio este domingo. Estas son:

Línea 6:

Parroquia

Academia

Línea 7:

La Merced

San Juan Sur

San Juan Norte

Línea 12:

Santa Cecilia

Asimismo, Montejo destacó que, debido a los recientes hechos relacionados con la seguridad, se implementarán cambios en rutas principales, reducción de pasajeros y desvíos en las vías como parte de los protocolos establecidos. Por ello, se han realizado ajustes en los recorridos de TUBUS. Estas son las modificaciones:

Servicio TUBUS

Ruta 104

Servicio de zona 6 a Oakland Mall

Ruta 801

Retorno en Villa Linda

Ruta 802

Opera desde la 18 calle, zona 1, y retorna en la avenida Elena

Ruta 402

De El Trébol al Aeropuerto

Suspensión de clases

Por su parte, la ministra de Educación, Anabella Giracca, anunció la suspensión de clases en el sector privado, municipal y por cooperativa, a nivel nacional, para el lunes 19 de enero. La funcionaria señaló que “lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes”.

Finalmente, la Municipalidad capitalina hizo un llamado a las autoridades de seguridad para continuar con los esfuerzos de combate y prevención, así como para brindar resguardo a la ciudadanía.

Suspenden inscripción para cargadores por crisis de seguridad

Derivado de los hechos de violencia registrados en la Ciudad de Guatemala, asociaciones de devotos cargadores anunciaron la suspensión de las jornadas de inscripción para participar en los cortejos procesionales de Cuaresma y Semana Santa.

La Asociación de Devotos de Jesús Nazareno de la Buena Muerte informó que, para velar por la integridad de los devotos, devotas y miembros de la agrupación, se suspenden las inscripciones programadas para este domingo. También indicaron que anunciarán nuevas fechas próximamente a través de redes sociales.

Asimismo, la Asociación de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de los Milagros comunicó que se tomó la decisión de reprogramar la jornada de inscripciones ante los ataques armados registrados en diversos sectores de la capital.

Según detallaron, las inscripciones se reanudarán el próximo domingo 25 de enero, en horario de 8 a 17 horas, en la Escuela Miguel García Granados.

Por su parte, la Asociación de Devotos de Jesús de La Merced y la Santísima Virgen de Dolores también indicó que reprogramará las inscripciones, y que dará a conocer la nueva fecha a través de sus canales oficiales.

Suspenden procesión de Cristo de Esquipulas en zona 3

Por medio de redes sociales, se informó que se suspende la procesión del Cristo de Esquipulas, prevista en la colonia Santa Marta, zona 3, ante la situación de violencia que afecta a la Ciudad de Guatemala.

Suspenden visitas en hospitales del IGSS

Por medio de un comunicado, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó sobre la suspensión de las visitas en todos sus hospitales a nivel nacional, a partir de este domingo 18 de enero y hasta nuevo aviso.

Según el IGSS, la medida fue adoptada para proteger la vida y la seguridad de la población, en atención a una recomendación emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). El personal de esa institución velará por los pacientes internos en sus centros asistenciales.

Por su parte, Comunicación del Hospital Roosevelt destacó que, hasta el momento, la consulta externa no ha sido suspendida, aunque se tomarán medidas para la suspensión temporal de las visitas.