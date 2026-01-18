Arévalo decreta estado de sitio por 30 días por motines en cárceles y ataques contra la PNC

En respuesta a los amotinamientos en tres cárceles del país y a los atentados criminales contra las fuerzas de seguridad, que cobraron la vida de ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio en todo el país, con el objetivo de restablecer el control y garantizar la seguridad de la población.

La decisión fue tomada luego de que el sábado 17 de enero, de manera simultánea, los reos de los centros carcelarios Fraijanes 2, el sector 11 del Preventivo de la zona 18 y Renovación 1 se amotinaran y tomaran como rehenes a más de 40 guardias del Sistema Penitenciario, para exigir la restitución de privilegios.

En un mensaje difundido en cuentas oficiales de Gobierno, Arévalo indicó que la medida será por 30 días en todo el territorio nacional, y que esta permite movilizar toda la fuerza del Estado principalmente de la PNC y del Ejército para actuar contra las pandillas y las maras.

Agregó que el estado de sitio no altera la vida cotidiana, ni actividades normales, ni el funcionamiento de las instituciones públicas o privadas, tampoco afecta la movilidad de los ciudadanos. Aseguró que los procesos de renovación de las autoridades judiciales u otro proceso de naturaleza política continúan.

El mandatorio señaló que el estado de sitio se restringe a los ámbitos del combate de la criminalidad organizada, y las acciones de violencia que aterrorizan a la población.

La suspensión de clases en los centros educativos privados, por cooperativa y municipales únicamente será para este lunes 19 de enero, y se tomó como una medidas de prevención para proteger a la comunidad educativa.

Durante la tarde del domingo, las fuerzas de seguridad retomaron el control en las tres cárceles y rescataron a los guardias que habían sido retenidos.

Arévalo lamentó los actos criminales contra las fuerzas de seguridad, que dejó ocho agentes de la PNC fallecidos. Por ello, decretó tres días de luto nacional y el pabellón del Palacio Nacional y entidades del Estado permanecerán a media asta, "para recordar su heroísmo".

En su mensaje, el mandatario afirmó que las acciones del Gobierno han puesto de “rodillas” a las estructuras criminales y que, en represalia, estas se amotinaron en las cárceles y atentaron contra agentes de la PNC para presionar a las autoridades a ceder ante sus exigencias.

“No negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas. En el marco de la ley, con la espada de la justicia, los estamos poniendo de rodillas”, agregó.

Horas antes de la conferencia de prensa, Arévalo publicó en redes sociales que desde el sábado lideraba el “comité de crisis” y que, en Consejo de Ministros, se tomarían “decisiones contundentes” para retomar el control del país. También señaló que las fuerzas combinadas del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil “ya están en las calles” para brindar seguridad a la población.

Estoy liderando el comité de crisis desde el día de ayer. Está por empezar el Consejo de Ministros, donde vamos a tomar decisiones contundentes para mantener la seguridad de la población guatemalteca. — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) January 18, 2026

Retoman el control

El trabajo coordinado entre la PNC y el Ejército permitió que este domingo 18, en horas de la mañana, se retomara el control de Renovación 1 y se liberara a nueve guardias. En ese centro permanece recluido Aldo López Ochoa, alias Lodo, cabecilla del Barrio 18, quien, según las autoridades, exigía su traslado y comodidades como aire acondicionado y comida de restaurantes.

Por la tarde, se informó que las fuerzas de seguridad lograron ingresar al Preventivo de la zona 18 y a Fraijanes 2, donde se redujo al orden a los privados de libertad amotinados. Todos los guardias fueron rescatados.

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, declaró el sábado que no pactaría con grupos terroristas, no cedería ante chantajes y no se restituirían privilegios a los reclusos. Durante la conferencia de prensa del domingo reiteró su postura.