Sector empresarial condena motines en cárceles y ataques contra fuerzas de seguridad

Este 18 de enero se registraron varios ataques armados simultáneos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en los que ocho de ellos murieron y 11 resultaron heridos, según fuentes oficiales. Los hechos han sido condenados por cámaras y gremiales empresariales, que llaman a las autoridades a retomar el control de las cárceles donde los reclusos se amotinaron. Piden hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El sábado 17 de enero, reos se amotinaron en tres cárceles del país: Fraijanes 2, el Preventivo de la zona 18 y el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación 1. En este último, la PNC y el Ejército ingresaron este domingo y lograron restablecer el orden y someter a los prisioneros.

Por medio de un comunicado, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) calificó estos hechos violentos como “un ataque directo contra el Estado de derecho y una amenaza grave a la paz y seguridad ciudadana”. A las autoridades del Ministerio de Gobernación las exhorta a actuar con firmeza contra las maras y pandillas, utilizando las “herramientas institucionales disponibles” que permitan garantizar el orden y proteger a la población.

“Como sector industrial, reiteramos que sin seguridad no hay desarrollo, no hay inversión, no hay empleo formal y no hay futuro para las familias guatemaltecas”, señaló la CIG.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de los agentes de la Policía Nacional Civil fallecidos en los ataques armados ocurridos este domingo, así como nuestra solidaridad con los agentes heridos.



— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) January 18, 2026

El Cacif también condenó los ataques criminales contra las fuerzas de seguridad, a los que califica como “una amenaza directa contra la paz social y la institucionalidad del país”. Agrega que el sector privado “respalda” el actuar de las autoridades para recuperar el control en las cárceles.

La toma violenta de centros penitenciarios y los ataques criminales contra las fuerzas de seguridad son inaceptables en un Estado de Derecho y constituyen una amenaza directa contra la paz social y la institucionalidad del país. #ComunicadoCACIF



— CACIF (@CACIFGuatemala) January 18, 2026

Por su parte, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) pide a las autoridades “tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, proteger la vida de los ciudadanos y restablecer el Estado de derecho”. Además, reitera su disposición a contribuir con el bienestar y la estabilidad nacional.

Hace un llamado a la población a “resguardarse” y mantener la calma ante los últimos hechos de violencia ocurridos en el país.

AGEXPORT condena la violencia criminal y respalda acciones de las fuerzas de seguridad.



— AGEXPORT (@AGEXPORTGT) January 18, 2026

También este domingo se pronunció la Cámara de Comercio de Guatemala, que exige a las autoridades respuestas contundentes ante las acciones al margen de la ley cometidas en las cárceles. Señala que el Estado tiene el deber de garantizar seguridad y protección a la población, y que estos hechos de violencia ponen en riesgo tanto a la ciudadanía como al sector productivo y a los trabajadores.

Solicita que se amplíen y fortalezcan los patrullajes conjuntos entre la PNC y el Ejército. Además, insta al presidente Bernardo Arévalo a decretar Estado de Prevención para resolver la situación de inseguridad.

— Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) January 18, 2026

A través de un comunicado, la Coalición por la Seguridad Ciudadana —integrada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), Crime Stoppers y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala— exige la captura de los responsables materiales e intelectuales del asesinato de los agentes de la PNC, al tiempo que respalda las acciones de las autoridades para retomar el control del Sistema Penitenciario.

“Instamos al Gobierno de Guatemala y al Congreso de la República a otorgar los recursos financieros y herramientas legales e institucionales necesarios para que las autoridades puedan enfrentar con firmeza a las estructuras criminales que amenazan la seguridad y la paz de los guatemaltecos”, expresó la Coalición por la Seguridad Ciudadana.

— FUNDESA (@FUNDESA) January 18, 2026

La Cámara del Agro también condena los ataques contra la PNC y señala que son “inaceptables en un Estado de derecho y constituyen una amenaza directa contra la paz social y la institucionalidad del país”. Agrega que respalda las acciones de las autoridades para recuperar el control y hacer cumplir la ley.

— Cámara del Agro (@CamagroGuate) January 18, 2026

Las cámaras, gremiales y el sector empresarial del país se solidarizan con las familias de los agentes de la PNC que murieron y de los que resultaron heridos en cumplimiento de su deber, y reconocen su “valentía y sacrificio” por dar seguridad a los guatemaltecos.

“Estos hechos no deben quedar impunes y deben ser investigados para que todo el peso de la ley recaiga sobre los responsables”, indicó la CIG.

EE. UU. alerta a ciudadanos en el país

Por los hechos violentos ocurridos este fin de semana en Guatemala, la Embajada de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos mantenerse informados sobre la situación, evitar aglomeraciones, informar a amigos y familiares si se encuentran bien, estar atentos a su entorno, revisar sus planes de seguridad personal y minimizar desplazamientos innecesarios.

La embajada también informó que ordenó a su personal refugiarse en un lugar seguro.