Sector empresarial condena motines en cárceles y ataques contra fuerzas de seguridad

Este 18 de enero se registraron varios ataques armados contra agentes de la PNC, mientras reos continuaban amotinados en dos centros penitenciarios. Cámaras y gremiales empresariales advierten que estos hechos son una amenaza a la paz y urgen a las autoridades a actuar con firmeza.

Este 18 de enero se registraron varios ataques armados simultáneos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en los que ocho de ellos murieron y 11 resultaron heridos, según fuentes oficiales. Los hechos han sido condenados por cámaras y gremiales empresariales, que llaman a las autoridades a retomar el control de las cárceles donde los reclusos se amotinaron. Piden hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El sábado 17 de enero, reos se amotinaron en tres cárceles del país: Fraijanes 2, el Preventivo de la zona 18 y el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación 1. En este último, la PNC y el Ejército ingresaron este domingo y lograron restablecer el orden y someter a los prisioneros.

Por medio de un comunicado, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) calificó estos hechos violentos como “un ataque directo contra el Estado de derecho y una amenaza grave a la paz y seguridad ciudadana”. A las autoridades del Ministerio de Gobernación las exhorta a actuar con firmeza contra las maras y pandillas, utilizando las “herramientas institucionales disponibles” que permitan garantizar el orden y proteger a la población.

“Como sector industrial, reiteramos que sin seguridad no hay desarrollo, no hay inversión, no hay empleo formal y no hay futuro para las familias guatemaltecas”, señaló la CIG.

El Cacif también condenó los ataques criminales contra las fuerzas de seguridad, a los que califica como “una amenaza directa contra la paz social y la institucionalidad del país”. Agrega que el sector privado “respalda” el actuar de las autoridades para recuperar el control en las cárceles.

Por su parte, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) pide a las autoridades “tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, proteger la vida de los ciudadanos y restablecer el Estado de derecho”. Además, reitera su disposición a contribuir con el bienestar y la estabilidad nacional.

Hace un llamado a la población a “resguardarse” y mantener la calma ante los últimos hechos de violencia ocurridos en el país.

También este domingo se pronunció la Cámara de Comercio de Guatemala, que exige a las autoridades respuestas contundentes ante las acciones al margen de la ley cometidas en las cárceles. Señala que el Estado tiene el deber de garantizar seguridad y protección a la población, y que estos hechos de violencia ponen en riesgo tanto a la ciudadanía como al sector productivo y a los trabajadores.

Solicita que se amplíen y fortalezcan los patrullajes conjuntos entre la PNC y el Ejército. Además, insta al presidente Bernardo Arévalo a decretar Estado de Prevención para resolver la situación de inseguridad.

A través de un comunicado, la Coalición por la Seguridad Ciudadana —integrada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), Crime Stoppers y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala— exige la captura de los responsables materiales e intelectuales del asesinato de los agentes de la PNC, al tiempo que respalda las acciones de las autoridades para retomar el control del Sistema Penitenciario.

“Instamos al Gobierno de Guatemala y al Congreso de la República a otorgar los recursos financieros y herramientas legales e institucionales necesarios para que las autoridades puedan enfrentar con firmeza a las estructuras criminales que amenazan la seguridad y la paz de los guatemaltecos”, expresó la Coalición por la Seguridad Ciudadana.

La Cámara del Agro también condena los ataques contra la PNC y señala que son “inaceptables en un Estado de derecho y constituyen una amenaza directa contra la paz social y la institucionalidad del país”. Agrega que respalda las acciones de las autoridades para recuperar el control y hacer cumplir la ley.

Las cámaras, gremiales y el sector empresarial del país se solidarizan con las familias de los agentes de la PNC que murieron y de los que resultaron heridos en cumplimiento de su deber, y reconocen su “valentía y sacrificio” por dar seguridad a los guatemaltecos.

“Estos hechos no deben quedar impunes y deben ser investigados para que todo el peso de la ley recaiga sobre los responsables”, indicó la CIG.

EE. UU. alerta a ciudadanos en el país

Por los hechos violentos ocurridos este fin de semana en Guatemala, la Embajada de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos mantenerse informados sobre la situación, evitar aglomeraciones, informar a amigos y familiares si se encuentran bien, estar atentos a su entorno, revisar sus planes de seguridad personal y minimizar desplazamientos innecesarios.

La embajada también informó que ordenó a su personal refugiarse en un lugar seguro.

