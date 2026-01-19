Sube a nueve la cifra de agentes de la PNC fallecidos tras ataques simultáneos  

Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), informó este lunes 19 de enero que murió otro agente que resultó herido en los ataques simultáneos del domingo.



Añadió que, con este deceso, la cifra de fallecidos se eleva a nueve: siete hombres y dos mujeres.



El domingo 18 de enero se registraron 13 ataques contra agentes de la PNC en el departamento de Guatemala.



Los atentados ocurrieron después de que las autoridades retomaran el control de la cárcel Renovación 1, en Escuintla, y, tras liberar a nueve rehenes, sometieran al orden a pandilleros del Barrio 18 que, según el Ministerio de Gobernación, encabezaron los motines.





Cuerpos de socorro reportaron en redes sociales que fueron alertados de los atentados contra los uniformados; uno de estos ocurrió frente al Centro de Justicia de Villa Nueva.



Los ataques movilizaron decenas de ambulancias para auxiliar a los uniformados heridos.



En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó el deceso de los agentes y advirtió que seguirán en la lucha contra las pandillas.

La cárcel de Fraijanes 1 y el Preventivo para Hombres de la zona 18 también fueron escenario de motines, donde el orden fue retomado por las fuerzas combinadas.

Estado de salud de los agentes heridos

David Custodio Boteo, director de la PNC, en entrevista en Emisoras Unidas, indicó que cuando ingresó al IGSS 7-19 solamente vio a dos de los agentes, ya que a algunos los tenían en sala de operaciones y uno en intensivo, el que falleció.

Explicó que uno de los heridos tiene amputación de dedos porque las balas le impactaron en una de las manos.

Mientras que Monroy indicó que el estado de salud de los agentes es estable.

En la tarde del domingo, el presidente Bernardo Arévalo informó en cadena nacional que, debido a la situación que vive el país, decretó el estado de sitio por 30 días.

