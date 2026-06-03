Costos logísticos en Guatemala alcanzan 29% y reducen competitividad de las exportaciones

Los costos logísticos en Guatemala representan, en promedio, el 29% de las exportaciones, triplican los de países desarrollados y se ubican entre los más altos de Latinoamérica, lo cual resta competitividad a la oferta exportable del país, según expuso Agexport.

Aunque Guatemala mantiene una proyección exportadora que podría superar los US$18 mil 700 millones, el país continúa enfrentando una brecha logística que limita la competitividad, la atracción de inversión y el crecimiento sostenido de las exportaciones, expone la entidad.

En países desarrollados, los costos logísticos oscilan entre 8% y 10%, mientras que en Latinoamérica se sitúan entre 18% y 35%. Esto refleja un rezago en competitividad frente al primer grupo. Guatemala, con 29%, se encuentra en el tramo alto de la región con mayores costos logísticos, explicaron Walter Martínez, presidente de la Comisión de Servicios Integrados a la Exportación (Siex), y Amílcar Ordóñez, presidente de la junta sectorial del Sector de Servicios de Exportación, ambos de Agexport.

Solo los costos y gastos logísticos representan casi una tercera parte de las exportaciones, estimados con datos al cierre del 2025, explicó Martínez. Ese año hubo un crecimiento en las exportaciones de alrededor de 8%; sin embargo, cuando aumentan las exportaciones, pero se mantienen estos niveles de costos, el margen de aporte al producto interno bruto (PIB) es muy bajo, agregó.

Ese 29% incluye factores como infraestructura vial deficiente, congestión en puertos y aeropuertos, accesos limitados, procesos aduaneros y regulatorios complejos, altos costos de transporte terrestre y escasez de pilotos, añadieron los ejecutivos.

Este es variable cada año, pero desde el 2013 al 2025 se ha mantenido Entre 20% y 30% con un pico en el 2021 y 2022 debido a la pandemia del covid-19.

Sin embargo, para el 2026 podría haber un incremento en los costos de logística de entre 30% o 40% sobre el 29% detectado el año pasado derivado del alza a los combustibles, añadió Martínez.

Uno de los temas que se analizan es el impacto de los conflictos internacionales sobre las cadenas de suministro ya que las recientes tensiones geopolíticas han provocado incrementos significativos en los costos logísticos, especialmente en el transporte marítimo, donde algunas rutas han reportado aumentos de entre 10% y 70%, dependiendo del destino y tipo de carga, agregó Martínez.

Ordóñez explicó que el dato varía porque es un estimado nacional que agrupa distintas dificultades, como las debilidades en infraestructura, el tráfico y los tiempos de traslado, que están por encima de la media latinoamericana. En este rubro, el tiempo para movilizar carga de un punto a otro, sumado a las deficiencias de infraestructura, está vinculado con la escasez de pilotos en el país.

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Los costos también varían según la ubicación; sin embargo, los tiempos en Guatemala se mantienen por encima de la media regional.

El segundo componente corresponde a puertos y salidas, que incluye los costos asociados a los tiempos de carga y descarga, así como la gestión en puertos y aeropuertos, además de procesos aduaneros y regulatorios.

También se deben considerar los productos que requieren cadena de frío, ya que, al ser perecederos, más allá del costo, se afecta la agilidad y limita el acceso a ciertos mercados o los obliga a utilizar rutas menos costoefectivas.

Además de la complejidad local, los clientes y el mercado internacional exigen cada vez más estándares de sostenibilidad, como la reducción de emisiones y mayor eficiencia logística.

Los procesos en puertos y aeropuertos, así como los trámites aduaneros y regulatorios, siguen siendo complejos para el exportador y requieren simplificación. A esto se suma que el costo por kilómetro recorrido en Guatemala es el más alto de Centroamérica.

Cuando una empresa guatemalteca exporta, compite en calidad —a cargo del exportador—, en precio —parcialmente bajo su control— y en innovación. Sin embargo, cuando casi una tercera parte del costo se destina a logística, transporte, tiempos y trámites, se genera un entorno de pérdida de competitividad país, coincidieron Martínez y Ordóñez.

Continúa escasez de pilotos de carga

Otro tema analizado por el sector es la escasez de pilotos. En el 2025 se informó que la cadena logística terrestre enfrenta un déficit de 13 mil 200 pilotos, y que esta brecha podría duplicarse en tres años.

No obstante, la escasez puede alcanzar hasta 30 mil pilotos en temporadas pico, indicaron expertos de Agexport el martes 2 de junio.

Para atender esta problemática se instaló la Mesa Interinstitucional ante la escasez de pilotos de transporte de carga pesada, integrada por Combexim, Cámara de la Industria de Guatemala, Agexport, la Gremial de Logística de Guatemala y Amcham.

Aunque se han planteado acciones, no ha habido cambios significativos y las soluciones se proyectan a mediano y largo plazo.

La mesa ha permitido definir una ruta de acción basada en un diagnóstico ya identificado, en coordinación con entidades estatales y el sector privado.

Entre las recomendaciones destaca la modificación de los tipos de licencias, lo cual requiere una alianza público-privada con entidades como Intecap, Mintrab y el Ministerio de Comunicaciones.

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Los ejecutivos señalaron que existen avances, pero aún se requiere mayor sentido de urgencia.

Una de las propuestas es reducir la edad mínima para obtener la licencia tipo A, de 25 a 22 años, acompañada de programas de capacitación y un esquema progresivo de experiencia: licencia tipo C desde los 18 años, tipo B a los 20 y tipo A a partir de los 22.

Como parte del análisis, se desarrolló la tercera fase del sondeo de talento para identificar candidatos potenciales.

Se detectó una brecha generacional: las nuevas generaciones consideran la labor de piloto como demandante y poco compatible con la vida familiar, por lo que prefieren otras ocupaciones o emprender.

Asimismo, padres que son pilotos o propietarios no desean que sus hijos continúen en esta actividad debido a las condiciones laborales, los riesgos y el tiempo prolongado fuera del hogar.

Entre las conclusiones destacan:

Desinterés por la ocupación de piloto de carga pesada

Preferencia por trabajos con horarios regulares y mayor tiempo familiar

Percepción de la labor como exigente, poco remunerada y de alta responsabilidad

Interés como opción secundaria ante el desempleo

Brecha de formación, con jóvenes que conducen sin licencia formal

Ruptura del relevo generacional

Discusión de temas, en Green Logistics

Para discutir los diferentes temas relacionados con la logística e incluso con la escasez de pilotos, se llevará a cabo este jueves 4 de junio del 2026, la cuarta edición del Congreso Green Logistics, enfocado al tema de una logística sostenible, resiliente y competitiva.

Entre otros, se tratarán temas como: