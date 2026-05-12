Economía guatemalteca crece en el primer trimestre sin impacto del conflicto, según el Banguat, aunque hay señales de riesgo

La actividad económica, medida por la estimación del Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), registró un crecimiento de 4.6% en marzo del 2026, un mayor dinamismo que el observado en el mismo mes del año pasado, cuando se situó en 4.2%.

Según información del Banguat, este resultado se explicó, en especial, por el incremento observado en actividades relacionadas con sectores como comercio y reparación de vehículos; industrias manufactureras; actividades inmobiliarias; actividades financieras y de seguros; e información y comunicaciones.

En tanto, el crecimiento acumulado de enero a marzo del 2026 se situó en 4.4%, también mayor que el reportado en el primer trimestre del 2025, cuando fue de 3.8%.

Respecto de posibles efectos del conflicto en Medio Oriente en el IMAE, el presidente del Banguat, Álvaro González Ricci, explicó que a marzo no se observa ningún impacto en ese indicador.

Expuso que el principal efecto se refleja en la inflación, por lo que aún se mantiene la estimación de crecimiento económico para este año en 4.1%, ya que consideran que los resultados del IMAE a marzo van en línea con dicha proyección.

Sin embargo, el funcionario advirtió que, si la crisis se prolonga, no solo se afectaría la inflación, sino también el crecimiento económico, aunque indicó que ese no es el escenario base, sino un escenario de riesgo.

Según los análisis actuales, para el resto del 2026, en el escenario base se anticipa que la actividad económica seguiría creciendo hasta alcanzar el 4.1% mencionado, siempre que la crisis se resuelva pronto, añadió González.

“Si se prolongara la crisis, la afectación en el crecimiento económico podría ser de 0.2 puntos porcentuales, lo cual indicaría que en lugar de crecer 4.1% creceríamos 3.9%”, explicó el presidente del Banguat.

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“Si la crisis se prolongara más allá de finales del primer semestre de este año, sí podríamos ver una afectación en el crecimiento económico, pero como mencioné, no tan fuerte”, añadió González.

Cómo va el comercio exterior

El monto exportado en el primer trimestre del 2026 fue de US$4 mil 229 millones, un crecimiento de US$209.1 millones, equivalente a 5.2%, respecto del mismo período del año pasado.

Por mes, el comportamiento ha sido variable. En enero del 2026 se exportaron US$1 mil 274.7 millones, lo que representó un crecimiento de 6.4% respecto del mismo mes del 2025. En febrero fue de US$1 mil 377.2 millones; en este caso, la variación interanual fue de 8%, y la acumulada del primer bimestre, de 7.3%.

En marzo, aunque el monto fue mayor que el de febrero, al alcanzar US$1 mil 577.1 millones, respecto de marzo del 2025 solo creció 1.9%, y el acumulado del primer trimestre perdió dinamismo, al situarse en 5.2%.

Al respecto, el Banguat no atribuye al conflicto en Medio Oriente esa pérdida de dinamismo en marzo. Sobre los factores que influyeron, González Ricci explicó que las exportaciones no son el canal de transmisión de la crisis, sino que en este caso lo son las importaciones, por el aumento en el pago de importación combustibles.

Se anticiparía una baja en las exportaciones por la crisis únicamente si esta afecta el crecimiento económico de los principales socios comerciales y ellos disminuyen la demanda de las exportaciones de Guatemala, pero “es algo que, por el momento, creemos no tendría un impacto significativo”, amplió el presidente del Banguat.

La banca central atribuye la desaceleración en el crecimiento interanual de las exportaciones observada en marzo, en especial, a dos factores.

El primero es la normalización de los precios internacionales de algunos productos agrícolas de exportación, que el año pasado registraron precios altos, se mantuvieron en febrero y comenzaron a disminuir en marzo.

El segundo factor es el efecto de base de comparación, ya que en marzo del 2025 las exportaciones fueron muy dinámicas y crecieron 10.9%. Este dato corresponde al crecimiento acumulado del primer trimestre del 2025 respecto del mismo período del 2024, mientras que, en términos interanuales, marzo creció 20.4%, según las estadísticas del Banguat.

Para el resto del año, la banca central prevé un crecimiento de 6% en las exportaciones.

Productos

Entre los productos con mayores montos de exportación en el primer trimestre están el café, con US$522.3 millones y un crecimiento de 22.7%; artículos de vestuario, con US$385.1 millones (8.9% más); azúcar, con US$278.4 millones (baja de 16.7%); banano, con US$267.5 millones (8.8% más); grasas y aceites comestibles, con US$222.7 millones (77.8% de crecimiento); y cardamomo, con US$177.1 millones (31.4% más). También destacan los productos farmacéuticos, con un aumento de 22.8%.

Sin embargo, varios productos reportan bajas en el primer trimestre. Además del azúcar, figuran legumbres y hortalizas, con caída de -25% (US$20.4 millones menos); materiales textiles, -14.7%; máquinas para usos electrónicos, -13.9% (US$12.9 millones menos); y bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres, -11.3% (US$14.0 millones menos).

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Qué observan los exportadores

Bismark Pineda, gerente de Competitividad de Agexport, explicó que el 2026 es un año en el que se experimenta, de forma simultánea, un crecimiento de las exportaciones y una presión derivada del aumento en los precios de insumos importantes por el conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, consideran necesario señalar tres puntos:

Refiere que, aunque se registra crecimiento en los primeros tres meses del año, este se ha desacelerado. Además de esa tendencia reflejada en el crecimiento acumulado, expone que dicha desaceleración se evidencia con mayor claridad cuando se analiza el crecimiento interanual mes a mes, ya que en enero del 2026 fue de 6.4%; en febrero, de 8%; y en marzo, de 1.9%. Añade que este último creció a un ritmo mucho menor que en los dos meses anteriores y representa el tercer valor más bajo en los años 2024, 2025 y 2026.

El otro punto es que, si bien las cifras siguen siendo positivas en marzo, según el análisis, el dinamismo se ve impactado por el conflicto. “Las estimaciones realizadas sobre los posibles efectos derivados del conflicto se refieren a impactos en la tasa de crecimiento. Con un análisis descriptivo es imposible afirmar que la desaceleración sea exclusivamente efecto de este conflicto”, indicó, ya que también influyen otros factores como el pago de 10% de arancel en la exportación hacia Estados Unidos para vegetales, frutas, acuicultura, pesca y algunas manufacturas, así como los altos fletes marítimos. “Todos estos aumentos han afectado la tasa de crecimiento de las exportaciones. Habrá que ver en abril si esta desaceleración se mantiene”, indicó Pineda.

El tercero se refiere a que no todos los productos están creciendo. El ejecutivo expuso que efectuaron un análisis individual de los productos en marzo. En este se destaca que, en montos, los que más crecieron fueron grasas y aceites comestibles, productos farmacéuticos, banano, aluminio y manufacturas de papel y cartón, entre otros. Añadió que, sin embargo, hubo productos muy importantes que decrecieron en marzo, como azúcar; máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos; materiales textiles (tejidos o telas); café; legumbres y hortalizas; y bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres, entre otros.

En tanto, Claudia de Del Águila, directora de Incidencia del Entorno Exportador de Agexport, señaló que estos desafíos evidencian la urgencia de impulsar una Agenda Marco de Competitividad que reduzca costos y haga más competitivo al país en temas de infraestructura vial, portuaria, energética y transformación digital.

Escenarios

Agexport analizó en abril el posible impacto del conflicto en medio oriente en tres escenarios. En este caso ya viene incluido el efecto de los aranceles de EE. UU. en algunos productos a los que se les mantiene el cobro de 10% de ese impuesto, como las legumbres y hortalizas que incluyen algunos minivegetales, entre otros.

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La entidad preveía a inicios del 2026 que en el año las exportaciones crecerían 3%. Pero luego del conflicto en Medio Oriente, analizaron estos escenarios:

En el primer escenario, de corto plazo, se prevé que el conflicto dure dos meses (marzo y abril); el impacto se consideraría leve. En ese caso, el crecimiento de las exportaciones registraría una posible contracción de -0.5% respecto del 3% previsto antes del conflicto. Es decir, el crecimiento al final del año sería de 2.5%.

El segundo escenario es de mediano plazo, con una duración del conflicto de cuatro meses (hasta finales de junio). En este caso, la contracción estimada sería de -2%, como un impacto moderado. Con ello, con base en la proyección inicial de crecimiento, al cierre del año crecería solo 1%.

El tercer escenario contempla un conflicto de largo plazo, que se prolongue hasta diciembre. El impacto sería severo, con una contracción de -7.1%. En este caso, respecto de la proyección inicial, el comportamiento de las exportaciones al cierre del año sería negativo y reflejaría una caída de -4.1%.

Importaciones

El monto total de las importaciones realizadas se situó en US$8,819.0 millones, mayor en US$383.4 millones (4.5%) al registrado a marzo de 2025 (US$8,435.6 millones). El aumento en las importaciones estuvo influenciado principalmente por la variación positiva observada en bienes de capital para la industria, telecomunicaciones y construcción con US$89.9 millones (6.8%) y materiales de construcción con U$69.7 millones (27.1%).