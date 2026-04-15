Exportaciones de Guatemala arrancaron el 2026 por el impulso de sectores como café y vestuario

Las exportaciones de productos guatemaltecos en el primer bimestre del 2026 llegaron a US$2 mil 661.2 millones, monto superior en US$188.8 millones, que representa un crecimiento de 7.6% respecto del mismo plazo del 2025, según datos del Banco de Guatemala (Banguat).

El café y los artículos de vestuario y textiles lideraron las exportaciones acumuladas de enero y febrero. El top cinco lo complementan azúcar, banano y grasas y aceites comestibles (palma africana).

Vestuario y textiles recuperan empleos

En vestuario y textiles, el comportamiento es mixto, y en el primer bimestre del 2026 cambió la tendencia respecto de lo que se reportaba en el 2025.

Los artículos de vestuario registran exportaciones por US$245.5 millones, un crecimiento de US$28.0 millones, es decir, 12.9% más que en el mismo plazo. En volumen, el crecimiento es de 24.6%, aunque el precio todavía se reflejaba 9.6% menor. Este producto reportó caídas durante casi todos los meses del año pasado, derivadas de la incertidumbre que causó la implementación de aranceles de 10% por parte de Estados Unidos a la importación de productos guatemaltecos.

En textiles (tejidos y telas), a diferencia del año pasado, ahora se registra una caída. En los primeros dos meses del 2026 se exportaron US$47.9 millones en telas, una reducción de 10.1%. También cayó el volumen, 8.5%, y el precio, 1.7%, explicó Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles (Vestex), de Agexport.

El sector también cuenta con datos del primer trimestre. En ese plazo del 2026 ha exportado ocho millones 163 mil 299 docenas de prendas de vestir a Estados Unidos, un crecimiento de 7.79% (590 mil 224 docenas) respecto del mismo plazo del 2025.

Además, exportó 33 millones 369 mil 774 libras de tela a México y Centroamérica, 6.55% menos, una caída de alrededor de dos millones 338 mil libras.

Lo que ha cambiado del mercado este año es que ahora el sector está confeccionando mucho más. Se están abriendo plantas de confección, lo que no sucedía desde hace años, según Ceballos.

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La expectativa para el cierre del año es crecer 10%, con base en dos factores, que cita el directivo: en el país se está confeccionando más, se han generado más empleos y se están abriendo más fábricas; dos de estas en Chimaltenango y una tercera, que ya compró el terreno, invertirá en los próximos cuatro años para llevar la confección a ese departamento.

Los otros puntos tienen relación con condiciones en otros países, por ejemplo, los problemas de Nicaragua en cuanto a derechos humanos, país donde había crecido mucho la confección y al que Guatemala le exportaba telas. El movimiento que hacen algunas empresas es salir de Nicaragua y trasladarse al Triángulo Norte, así como aprovechar la competitividad que Guatemala tiene frente a Asia al no pagar aranceles.

La reactivación del sector de confección ha impulsado la creación de empleos y, de enero a marzo, se han generado ocho mil 328 en el país, explica el directivo.

Esto deriva de la reactivación de puestos que se habían reducido y de la reapertura de nuevas fábricas en el interior del país. También ha influido la diferenciación del salario mínimo en el interior, principalmente para inversionistas coreanos.

Luego de la exención de aranceles al sector de vestuario y textiles por parte de EE. UU., también se han reactivado los pedidos, principalmente en la actualidad, cuando empezó a subir el tejido sintético o poliéster por la guerra en Medio Oriente. Por eso es más importante no tener aranceles frente a otros competidores, porque los países asiáticos enfrentan un porcentaje más alto de ese impuesto.

En valores, el crecimiento será mayor, pues el efecto inflacionario de la guerra ya ha afectado los precios, principalmente del tejido sintético.

El valor de la libra de poliéster ya subió casi 20%, por esa razón.

“Guatemala tiene crecimiento en dólares y en docenas, y se ve que ya estamos mandando menos tela a Centroamérica porque ya estamos confeccionando más en el país”, dijo Ceballos.

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Café

En el primer bimestre, el café ocupó el primer lugar con US$322.7 millones, un crecimiento de 47%; en tanto, el volumen aumentó 31.1% y el precio, 12.1%.

Según la Asociación Nacional del Café (Anacafé), en ese plazo el buen comportamiento de las exportaciones responde a una combinación de factores productivos, comerciales y de mercado.

En primer lugar, la entidad menciona que continúa influyendo el fortalecimiento de la calidad y diferenciación del café de Guatemala, impulsado por diversos programas, lo cual ha permitido mantener una demanda sólida en destinos estratégicos como Norteamérica, Europa y Asia, “donde el origen Guatemala sigue siendo altamente valorado”.

La entidad agrega que el comportamiento favorable de los precios internacionales del café ha tenido un impacto directo en el monto exportado.

En el 2026, el precio internacional del café alcanzó un máximo de US$383.85 por quintal oro en enero. Aunque a partir de febrero y hasta el 13 de abril se observa una tendencia a la baja y se sitúa en rangos de entre US$338.25 y US$278.65, explica Anacafé. Este comportamiento ha sido influido por mejores perspectivas de cosecha en Brasil y Vietnam, principales productores mundiales.

El comportamiento del contrato KC en la bolsa ICE ha estado condicionado por factores geopolíticos, como el conflicto en Medio Oriente, que ha generado presiones al alza en los costos del petróleo y los fertilizantes, “aunque los precios han encontrado soporte en la lenta recuperación de las existencias certificadas en bolsa y en el ritmo moderado de exportaciones desde Brasil y Colombia”, explica la asociación.

El monto de las exportaciones es impulsado “por un entorno de precios históricamente altos”, asociado a factores climáticos globales, presiones de oferta y una demanda sostenida por cafés de calidad, explicó Anacafé al mencionar que otro elemento importante ha sido un mayor acompañamiento y transferencia de tecnología al productor, a través de programas como Rentabilidad Sustentable.

Para la cosecha 2025-2026, las expectativas de exportación se mantienen positivas y estables en relación con la producción de los últimos años. Se proyecta una producción exportable de 4.1 millones de quintales de café oro, cifra que permite mantener una perspectiva favorable para las exportaciones, especialmente si se considera el buen posicionamiento del café de Guatemala y de los cafés diferenciados.

Otros productos

En el primer bimestre de este año se reporta azúcar con US$164.0 millones, lo que representa una caída de 16%; banano, con US$153.6 millones y un crecimiento de 5.7%; grasas y aceites comestibles, con US$136.5 millones y 50.9% más, impulsados por el volumen; cardamomo, con US$123 millones y 49.7% más; frutas secas, frescas y congeladas, con US$106.8 millones y 2.9% más; materiales plásticos y sus manufacturas, con US$97.8 millones y 2.7% de crecimiento; productos farmacéuticos, con US$71.8 millones y 18.1% más, y preparados a base de cereales, con US$68.3 millones y 10% más.