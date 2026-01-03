¿Por qué han subido los precios del café en Guatemala? Incluido para el consumidor final en presentaciones por taza o libra

Las dudas surgen al momento de adquirir café en distintas modalidades, tanto como taza preparada, libra u otras presentaciones para el consumidor final.

Al respecto, se consultó a la Asociación Nacional del Café (Anacafé), que explicó que el posible incremento en los precios del café para el consumidor final en Guatemala, así como en otros países, puede estar influenciado, en especial, por el comportamiento de los precios internacionales del café arábico.

En el parque cafetalero de Guatemala se cultivan diferentes variedades de las dos especies de mayor importancia económica; sin embargo, el arábica tiene la mayor participación, con 96.4%, y el canephora (conocido como robusta), con 3.6%, según datos publicados en la página electrónica de esa organización.

Precios récord

El precio internacional promedio del café en el 2024 fue de US$240.47 por quintal oro, cifra superior a la registrada en el 2023. Sin embargo, en el 2025 se elevó y, a agosto, llegaba a US$359.91; durante el año se reflejaron precios récord, citó Anacafé.

La diferencia representó un incremento interanual del 49.6% en el 2025, según registros de la Bolsa de Nueva York, y se atribuye a factores geopolíticos, como los aranceles impuestos por Estados Unidos a países productores de café, como Brasil y Vietnam, además de factores climáticos que han afectado las regiones productoras en ambos países, añadió.

Si se analiza por año cafetalero —del 1 de octubre al 30 de septiembre—, en la cosecha 2022-2023 el promedio fue de US$174.07 por quintal; en la 2023-2024 se elevó a US$235.37, mientras que en la 2024-2025 el incremento fue mayor y se situó en US$344.81.

Por ejemplo, durante el último año cafetalero el precio más alto alcanzado fue de US$440.85, lo que constituyó un récord histórico desde que el café se cotiza en bolsa, agregó Anacafé.

El precio ha sido volátil y, aunque bajó durante algunos meses, tuvo repuntes entre septiembre y noviembre, cuando el cierre diario llegó hasta US$432 y US$422, respectivamente. Al 23 de diciembre se situaba en US$346.75, según cifras publicadas en investing.com.

¿Por qué afectan a los precios nacionales?

Una de las dudas que han surgido es por qué, si Guatemala es uno de los principales productores de café, han subido los precios nacionales este año.

Al respecto, Anacafé explicó que el precio de bolsa del Intercontinental Exchange es la referencia mundial, por lo que los empresarios cafetaleros de cualquier país venden su producto con base en esa cotización. “Es el precio más eficiente y marca el precio mínimo de venta, y esto repercute a nivel local”, expuso la organización.

El café es materia prima y afecta sus productos

Arturo Rodríguez, presidente de la Gremial de Tostadores de Café, explicó que Guatemala es un país productor de materias primas, conocidas como commodity como el café.

Añadió que el grano nacional, aunque no es de los más vendidos por volumen de producción, sí es uno de los orígenes más buscados a nivel internacional, y que cuando esto ocurre, incluso recibe un premio o bonificación en los países importadores, por lo cual se paga a un precio más alto que el de otros orígenes.

Según expuso, si el productor nacional vende su café en el exterior obtiene ese mayor precio, por lo que, al venderlo en el mercado local, debería obtener un valor muy similar. Derivado de ello, explicó que cuando el precio en bolsa se mueve, el precio local también lo hace, lo que se ha reflejado en el último año y medio.

Respecto de las ventas al exterior, comentó que los envíos de café han aumentado considerablemente en términos de valor en comparación con los últimos 10 años; sin embargo, en volumen se mantienen casi iguales.

Para quienes tuestan o venden café empacado o preparado para beber, el café es la materia prima principal, y el aumento de su precio afecta a todos los productos, sin importar la presentación.

El directivo explicó que, con estos precios, para el sector tostador el aumento en los costos de la materia prima ha sido superior al 100% entre el 2024 y el 2025. Sin embargo, a nivel gremial, el aumento aplicado al precio final ha sido solo de entre 20% y 40% en el mismo período.

Los precios al consumidor se han ido ajustando de forma paulatina al cierre del 2024 y continuaron durante el 2025. Antes de este período no se habían aplicado ajustes generalizados en alrededor de 10 años, según comentó Rodríguez.

En el país existe una amplia oferta de café tostado y molido, con diversas marcas tradicionales y nuevas, lo que representa una ventaja para el consumidor, que puede elegir entre distintas calidades y precios, añadió. Sin embargo por la coyuntura, las alzas se han registrado tanto en la categoría de cafés económicos como en la de cafés de alta gama.

Incluso, en el segmento más económico, el aumento del costo de la materia prima ha sido mayor debido a la escasez de café por diversas razones, explicó el ejecutivo. Entre estas, refiere, que, con precios internacionales elevados, los productores cuidan más la calidad de su café para mantenerlo en un nivel premium, lo que reduce la disponibilidad de subproductos o cafés de menor categoría.

“Me atrevería a decir que hay escasez de café en general. En los cafés económicos hay mayor escasez, mientras que en los cafés de primera no es tan marcada, pero los precios están verdaderamente altos”, comentó Rodríguez.

En el país operan tostadurías tradicionales grandes, medianas, pequeñas y microtostadurías, que colocan sus productos en el mercado.

Sobre el comportamiento en el 2025, un ejecutivo encargado de la sección de ventas de café en libra explicó que durante el año se experimentó escasez del producto. Entre otros factores, lo atribuyó a que compradores mexicanos están adquiriendo el producto que generalmente se queda en el mercado local guatemalteco y lo están destinando a la producción de café instantáneo, debido a la falta de materia prima en su país.

Otros factores que han elevado los costos

Diversas fuentes de la cadena del sector cafetalero señalan otros factores que han elevado los costos:

• Escasez de mano de obra para la cosecha, situación que afecta no solo al café, sino a otros cultivos agrícolas.

• Incremento del 10% al salario mínimo para el 2025, y expectativa por el impacto de los nuevos aumentos de 7.5% y 5.5% decretados para el 2026.

• Alzas en los insumos de producción, como fertilizantes y otros productos.

• Aumento paulatino de la demanda nacional y mundial, y menor cosecha en varios países derivada del clima o sustitución de cultivos por los precios bajos que se registraban anteriormente.

Sergio Mazariegos, coordinador del Comité de Cafés Diferenciados de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), coincidió con lo expuesto por Anacafé y Rodríguez al señalar que el café es una materia prima ligada al mercado internacional, por lo que el comportamiento de los precios y su efecto en el mercado nacional es directo.

En Guatemala no existe la obligación de destinar una cuota de café al mercado local, sino que el producto se vende en el mercado nacional o en el extranjero que ofrezca el mejor precio, ya sea por calidad o volumen, agregó.

Precios

Algunos precios recopilados en tiendas y supermercados reflejan variaciones, las cuales podrían cambiar si se aplican nuevos ajustes:

• Café premium en supermercados, en presentación de 400 gramos tostado y molido de distintas regiones, se cotiza entre Q70 y Q82.

• El paquete de 460 gramos de café especial de exportación alcanza Q103. En tiendas especializadas y café gourmet supera esos precios.

• En el segmento económico, el paquete de 400 gramos tostado y molido se vende entre Q47 y alrededor de Q60. En otra marca, la libra pasó de Q23 a Q29 en los últimos dos meses.

• El café instantáneo aumentó Q2 por empaque de 50 gramos.

El precio de la taza de café varía desde Q5 en cafeterías o comedores hasta Q10, Q14, Q15, Q20 y Q25 para café negro u otras preparaciones. En bebidas especiales, como frappuccino, el precio puede alcanzar Q47 o más, según el tipo de negocio, la marca, el tipo de café y la preparación.

Estos precios también registraron incrementos durante el 2025.