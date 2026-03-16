Acuerdo comercial Guatemala–Estados Unidos: Gobierno confirma ratificación de tratado y espera decisión de Washington

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, ratificó el Acuerdo de Comercio Recíproco firmado con Estados Unidos, confirmó la ministra de Economía, Gabriela García, junto con el mandatario, en la conferencia de prensa del Gobierno de este lunes.

Añadió que se efectuaron las notificaciones correspondientes, por lo que se debe esperar que ese país finalice sus procesos internos y notifique a Guatemala para que empiece a contar el plazo de 30 días para que entre en vigencia,

Luego de la firma del acuerdo entre ambos países el 30 de enero último, el presidente firmó la ratificación del acuerdo el 9 de marzo recién pasado, explicó García.

La funcionaria expuso la línea de tiempo de los procesos internos que como país se cumplieron. “Es un proceso requerido, riguroso y donde obtuvimos la colaboración de ministros, ministras y otras agencias de Gobierno”, indicó.

Después de la firma del mandatario, el 11 de marzo se hizo una notificación electrónica de cortesía del Mineco al USTR.

En tanto, el 13 se efectuó la notificación diplomática de documentos físicos del Ministerio de Relaciones Exteriores al Gobierno de EE. UU., se añadió.

Actualmente, Guatemala está a la espera de la orden ejecutiva del Gobierno de EE. UU. Ese país debe notificar que finalizó su proceso interno para que empiece a correr el plazo de 30 días para que entre en vigencia el acuerdo.

“El Gobierno de Estados Unidos fue notificado oficialmente de que habíamos concluido el proceso de sanción, así se le llama, del acuerdo comercial el 13 de marzo. En que estamos ahora a la espera de que Estados Unidos nos notifique, así como nosotros ya notificamos oficialmente. Nosotros ya terminamos, ya firmamos. Estados Unidos nos tiene que notificar oficialmente cuando esto pase”, expresó García.

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Según la funcionaria, tienen conocimiento de que hay dos posibilidades, ya que para ese paso se requiere una firma del presidente Donald Trump y una orden presidencial o ejecutiva, y si él decide que no lo hará, lo puede delegar al embajador del USTR, pero eso es algo que aún no se sabe.

La ministra dijo en la conferencia de prensa que liderada por el presidente de la República, que “del lado de Guatemala hemos cumplido, está firmado, por si había dudas”.

El Mineco había informado el 11 de marzo que Guatemala ya había concluido su proceso interno para poner en vigencia el acuerdo en mención y que este ya había sido sancionado por el mandatario, además de que el Gobierno de Guatemala remitió la notificación oficial al USTR.

Sin embargo, consultada la Secretaría General de la Presidencia, por medio de la oficina de comunicación, indicó el 13 de marzo que el presidente de la República no “sanciona” este tipo de instrumentos porque no se trata de una ley del Congreso, sino de un instrumento internacional al que corresponde la ratificación. Se indicó que hasta ese viernes la SGP no había recibido el expediente correspondiente para iniciar el trámite de ratificación presidencial, por lo que aún no se había producido. Dicha versión de la SGP no coincide con lo expuesto este lunes en la conferencia de Gobierno por el Mineco, en presencia del mandatario.

Empresarios: representa certeza jurídica

Productores y exportadores de diferentes cámaras empresariales apoyan la finalización del proceso interno para poner en vigencia el acuerdo, entre ellos la Comisión Empresarial de Negociaciones y Comercio Internacional (Cencit) y Agexport.

En la conferencia participa el presidente @BArevalodeLeon. La ministra de Economía dijo que la ratificación del Acuerdo de Comercio con EE. UU. ya fue notificado y el inicio de vigencia depende de que ese país finalice su proceso interno y notifique a Guatemala @prensa_libre pic.twitter.com/xgIeXBkUCe — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) March 16, 2026

Cencit emitió un comunicado en el cual celebra la conclusión de los procesos administrativos internos y afirma que ese aspecto fortalecerá la relación económica con uno de los principales socios estratégicos del país.

“La consolidación de este proceso contribuye a brindar mayor certeza jurídica al comercio bilateral, favorece las condiciones para la atracción de inversión extranjera directa y fortalece la competitividad de las exportaciones guatemaltecas”, expuso.

Además, señala que debe continuarse el trabajo coordinado entre el sector público y los distintos sectores productivos para asegurar el pleno aprovechamiento del acuerdo. La Comisión indicó que continuará impulsando iniciativas que permitan ampliar las oportunidades comerciales para los sectores que aún enfrentan desafíos para acceder a mejores condiciones de comercio internacional.

Cencit está integrada por varias asociaciones empresariales como Agexport, la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), la Cámara del Agro (Camagro), la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG).

Agexport señaló, por medio de un comunicado propio, que este es un paso relevante para fortalecer la relación comercial entre ambos países y brindar mayor certeza a los actores que participan en el comercio bilateral.

Estados Unidos representa uno de los principales destinos de exportación de los productos guatemaltecos, y el avance en dicho instrumento comercial contribuirá a consolidar condiciones favorables para la inversión y el desarrollo de las cadenas productivas, por lo que también esperan que EE. UU. concluya su proceso correspondiente.

Sin embargo, solicita que se continúen impulsando gestiones para lograr eliminar el 10% de arancel a casi el 30% de los productos que aún están gravados con ese impuesto, y cumplir así los compromisos adquiridos.

El acuerdo se firmó luego de varios meses de negociaciones. Guatemala buscaba la reducción o eliminación del arancel del 10% y volver al trato preferencial arancelario que brinda el DR-Cafta.

Con el acuerdo, EE. UU. decidió dejar sin arancel al 72.5% de las exportaciones guatemaltecas, que incluyen productos agrícolas, vestuario y textiles, así como algunas manufacturas. Sin embargo también le estableció a Guatemala diversos compromisos.

El restante 27.5% sigue sujeto a dicho impuesto. Entre estos productos se encuentra el sector de minivegetales, que continúa buscando ser incluido en la excepción arancelaria, ya que quedó fuera del acuerdo.

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El nuevo arancel mencionado —temporal por 150 días y con posibilidad de prórroga—, que sustituye al suspendido, también estableció exenciones para el 72.5% de productos guatemaltecos.

Entre estos, adelantó algunos beneficios, ya que deja exento del tributo del 10% al sector de vestuario y textiles, siempre que cumpla con el origen Cafta. Por ello, este sector, por el momento, no deberá esperar a que el acuerdo entre en vigencia.