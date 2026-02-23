EE. UU. reconoce acuerdos recíprocos con Guatemala y otros países, pero ¿reconocerá las exenciones a los aranceles?

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró el domingo que Washington pretende mantener sus acuerdos comerciales con la Unión Europea, China y otros países, pese al fallo de la Corte Suprema del viernes, que anuló los aranceles impuestos con base en la ley IEEPA, informó la agencia AFP.

Aunque el funcionario no mencionó específicamente los acuerdos recíprocos firmados con países asiáticos y latinoamericanos a partir de enero del 2026, en sus redes sociales la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) divulgó este lunes 23 de febrero que el presidente Trump continúa consolidando acuerdos de comercio recíproco con los socios de EE. UU. en todo el mundo.

A ese mensaje agrega la lista de los diferentes convenios, según la fecha en que se firmaron, como los de Malasia, Camboya, El Salvador, Guatemala, Argentina, Bangladés, Taiwán y el de este lunes, suscrito con Indonesia. En su mensaje, el USTR además remite a su página para leer los acuerdos en mención.

La duda que mantienen productores, exportadores y exministros de Economía guatemaltecos es si también se reconocerán las exenciones a los aranceles que se habían convenido en esos acuerdos o si se aplicará el nuevo arancel a todos sus productos.

El acuerdo con Guatemala fue firmado el 30 de enero del 2026. Sus negociaciones se basaron en el marco de los aranceles recíprocos con base en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), mediante la cual a nuestro país se le estableció el arancel global del 10%. Y, según el Gobierno guatemalteco, con ese acuerdo se había logrado que más del 70% de los productos guatemaltecos quedaran con arancel cero, aunque el 30% restante mantenía el impuesto.

Sin embargo, luego de que la Corte Suprema de ese país anuló esos aranceles, Trump impuso nuevos tributos, ahora con base en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, inicialmente del 10%, pero luego anunció que los subiría al 15%.

El Ministerio de Economía informó este lunes en un comunicado que mantiene monitoreo técnico ante nuevas comunicaciones de autoridades estadounidenses sobre medidas arancelarias, pero expuso que no anticipa cambios en el acuerdo comercial firmado por Guatemala y EE. UU.

Su opinión se deriva de que, en recientes declaraciones, Greer ha referido posibles ajustes o definiciones en materia de política comercial, pero que “dado que la eventual aplicación de estas medidas depende de lineamientos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos, no se anticipan cambios concretos a las condiciones del acuerdo firmado entre Guatemala y Estados Unidos”, se agregó.

En ese contexto, según el ministerio, se continuará coordinando con las instituciones competentes y manteniendo el intercambio técnico con el sector productivo, con el objetivo de evaluar oportunamente cualquier implicación y asegurar una comunicación clara, responsable y sustentada exclusivamente en disposiciones oficiales.

From Buenos Aires to Kuala Lumpur, @POTUS continues to lock in Agreements on Reciprocal Trade with our partners across the globe.

✅Malaysia

✅Cambodia

✅El Salvador

✅Guatemala

✅Argentina

✅Bangladesh

✅Taiwan

✅Indonesia



Read the signed Agreements.⬇️https://t.co/ySlec8aI7i — United States Trade Representative (@USTradeRep) February 23, 2026

EE. UU. suspende el 24 de febrero cobro de aranceles anteriores

EE. UU. ya no cobrará aranceles emitidos con base en la Ley de emergencia mencionada (IEEPA) a partir de la madrugada del martes 24 de febrero, informó la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), luego del fallo de la Corte Suprema, que los anuló, según la información divulgada por el medio France 24 y otros medios internacionales.

Las tarifas dejarán de cobrarse a partir de las 00.01 horas del martes 24 de febrero, según un mensaje a los transportistas a través del Servicio de Mensajería de Sistemas de Carga (CSMS), agregó el medio.

El viernes último, Trump anunció mediante una proclama presidencial los nuevos aranceles globales temporales del 10% bajo la Ley de Comercio de 1974, que el sábado dijo que subiría al 15%, con aplicación inmediata, pero no especificó a partir de qué fecha. Aunque, según fuentes del sector exportador, se necesita una orden ejecutiva para ponerlo en vigencia, la cual hasta la tarde del lunes no se había divulgado.