¿Qué productos de Guatemala estarían exentos del nuevo arancel de Estados Unidos?

El nuevo tributo arancelario global anunciado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se basa en la Sección 122 de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974, que permite establecer un tributo temporal por un máximo de 150 días.

Este estará vigente del 24 de febrero al 24 de julio, con una tasa inicial del 10%, aunque posteriormente el presidente Donald Trump anunció que sería del 15%, sin todavía oficializar esa decisión.

Basados en la proclama del presidente Trump, en la cual impone el cargo adicional bajo la Sección 122 en sustitución del arancel recíproco, están exentos del nuevo arancel los textiles y prendas de todos los países que integran el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), que incluye a los producidos en Guatemala, explicó Carla Caballeros, de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro).

Hasta el viernes último, esos productos de Guatemala estaban gravados con el 10% del arancel que fue suspendido.

Además, se exceptúan otros productos industriales y algunos agrícolas.

Para Guatemala es relevante que se mantienen excluidos del nuevo arancel productos como banano, plátano, café, papaya, mango, aguacate, cacao y cardamomo, que originalmente estaban exentos desde septiembre y noviembre del 2025, explicó la ejecutiva.

También se mencionan en el anexo de exenciones harinas vegetales, semillas, aceites vegetales y otros productos.

No obstante, la directiva indicó que será necesario esperar la guía de aduanas (CBP Guide) para confirmar la lista completa de exenciones arancelarias.

Caballeros considera que el Acuerdo de Comercio Recíproco firmado entre Guatemala y Estados Unidos —con el que se estableció arancel cero a alrededor del 70% de las exportaciones guatemaltecas— sigue siendo válido, lo cual es positivo para el país.

Sin embargo, explicó que las exportaciones agrícolas que aún no han recuperado acceso con arancel cero y no están incluidas en la nueva lista de exenciones sí estarán sujetas a la tasa del 15% anunciada por el mandatario estadounidense.

En este caso representa una desventaja aún mayor, ya que compiten con productores mexicanos que también siguen exentos.

El 30 de enero del 2026, ambos países firmaron un Acuerdo de Comercio Recíproco, también conocido como Acuerdo de Aranceles Recíprocos. No obstante, este aún no ha entrado en vigor, ya que ambos países deben completar trámites internos. En el caso de Guatemala, se fijó la meta de finalizar dichos trámites antes de que concluya febrero, y el acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial.

Por su parte, Amador Carballido, director general de Agexport, expresó que aún revisan los documentos divulgados por Estados Unidos y que no tienen una conclusión clara sobre el alcance del nuevo arancel ni sobre sus exenciones, debido a que el acuerdo firmado aún no ha sido oficializado y se espera que las exenciones ya logradas sean reconocidas en la nueva normativa.

Se ha detectado que las listas de productos exentos incluidas en los documentos del nuevo arancel son más cortas que las anteriores, por lo que algunos productos podrían quedar gravados. Aún se evalúa el posible impacto.

Algunos productos que no cuentan con exención del arancel recíproco del 10% ni están incluidos en el acuerdo bilateral son ciertos vegetales —especialmente minivegetales— y algunas frutas. Si estos no son incluidos entre los exentos en el nuevo arancel, podrían quedar aún más afectados, al aplicárseles una tasa del 15%.

No obstante, Carballido afirmó que continúan analizando la situación y no pueden confirmar la condición final de los productos guatemaltecos.

El Ministerio de Economía (Mineco) no ha respondido a las solicitudes de ampliación de información sobre el nuevo arancel. Sin embargo, la noche del viernes 20 de febrero informó que se impulsan acciones para apoyar a los agroexportadores no beneficiados por el arancel cero en el acuerdo bilateral. Para ello, se conformó la primera mesa técnica de diálogo.

Entre las medidas, se busca identificar las condiciones particulares de cada sector, reconocer los desafíos que enfrentan y evaluar alternativas que contribuyan a reducir los costos de producción y fortalecer la competitividad nacional. Se han detectado ventanas de oportunidad que servirán de base para la elaboración de propuestas técnicas, aunque no se detallaron.

El Mineco añadió que también se sostuvo una reunión con la ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, en la cual se abordó la situación de la exportación de minivegetales, frutas y otros productos agrícolas que siguen sujetos a arancel (porque están excluidos del acuerdo bilateral), con el objetivo de establecer rutas de apoyo para los productores.