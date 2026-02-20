Trump firma orden de nuevo arancel global del 10% que entrará en vigor la próxima semana con excepciones

El mandatario firmó la orden en el Despacho Oval este viernes 20 de febrero con el nuevo arancel global del 10%, y Trump expuso en sus redes sociales que la medida "entrará en vigor casi de inmediato". Sin embargo, el decreto entrará en vigor el 24 de febrero, por un período de 150 días, según un comunicado de la Casa Blanca.

Además, por el momento, no está claro si esta disposición se aplicaría a los países que hayan negociado acuerdos comerciales que prevean aranceles superiores al 10%.

Qué productos quedan afuera del nuevo impuesto

El nuevo arancel es basado en la sección 122 de la ley de Comercio de 1974, dejará fuera de la medida a diversos productos.

No están afectos al nuevo arancel artículos textiles y prendas de vestir que ingresan libres de aranceles como mercancía de Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras o Nicaragua bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), según el documento divulgado este viernes.

Según explicó Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), aparte de las excepciones a los textiles y prendas de todos los países CAFTA-DR, también hay excepción para otros productos industriales y algunos agrícolas.

Para el caso de Guatemala es relevante que se mantienen en exclusiones banano, café, papaya, aguacate, cacao y algunos otros, originalmente incluidos en excepciones de septiembre/noviembre 2025. Sin embargo, expuso que es necesario esperar la guía de aduanas (CBP Guide) para confirmar la lista arancelaria completa, dijo la ejecutiva.

Consultada Caballeros si el acuerdo recíproco firmado por Guatemala sigue en pie, refirió que este se mantiene, "ya que son compromisos legales vinculantes como dice el texto emitido, puesto que fueron firmados por las autoridades de comercio de ambos países. La resolución de la corte no anula esos compromisos y no tiene ese efecto en absoluto".

Según el documento divulgado por las autoridades de EE. UU, se refiere que "en particular, Estados Unidos seguirá cumpliendo sus Acuerdos de Comercio Recíproco, legalmente vinculantes. Estados Unidos espera el mismo compromiso de sus socios comerciales. Si bien las autoridades legales nacionales para imponer aranceles futuros cambiarán, la dirección general de Estados Unidos —relocalizar la producción nacional y ampliar el acceso a mercados extranjeros mediante una combinación de aranceles y acuerdos— no cambiará".

Por aparte se indicó que tampoco los bienes de Canadá y México bajo el T-MEC.

Además, minerales críticos, metales usados en moneda, productos energéticos, informó la Casa Blanca en un comunicado oficial.

Productos ganaderos y agrícolas que habían sido exceptuados en sus aranceles anteriores por presión de empresarios y consumidores también permanecen fuera del gravamen, según el mismo comunicado.

También se mantendrán libres de aranceles libros, donaciones y equipaje acompañado, con el objetivo de "proteger la economía interna" y garantizar que la medida se enfoque en los desequilibrios de pagos internacionales.

Diferencia con anteriores aranceles

Los nuevos aranceles se impusieron tras una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que juzgó que no tiene derecho a imponer tarifas aduaneras como si fueran una emergencia nacional.

Según la Casa Blanca, ahora se basan en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, la cual permite abordar desequilibrios graves en la balanza de pagos mediante recargos sobre importaciones, sin requerir la aprobación del Congreso para cada caso específico.

Esto lo diferencia de aranceles anteriores que se basaban en otras secciones o en acuerdos internacionales, y que enfrentaron obstáculos legales por exceder la autoridad ejecutiva o por no estar directamente vinculados a problemas específicos de pagos internacionales.

Trump ha defendido la medida como parte de su estrategia para reequilibrar las relaciones comerciales y relocalizar la producción en EE. UU., asegurando que, pese a las excepciones, los aranceles continuarán incentivando empleos bien remunerados.

Los aranceles globales anteriores fueron anulados por el Supremo cuyo dictamen afecta a la tarifa global base del 10 % a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de drogas como el fentanilo a través de sus fronteras hacia EE.UU.

También se incluyen las decisiones de aumentar hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.