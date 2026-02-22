Expertos recomiendan a empresas exportadoras a prepararse ante cambios constantes en aranceles

Expertos en comercio internacional de las firmas consultoras EY y Deloitte, recomiendan a las empresas exportadoras guatemaltecas adoptar una estrategia estructurada de gestión de riesgos frente a los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos, luego del reciente fallo de su Corte Suprema, que limita el alcance del presidente para imponer esos tributos sin aprobación del Congreso.

El gobierno de dicho país ya anunció nuevos aranceles bajo otras leyes y la búsqueda de alternativas que sirvan de base a ese tipo de tributos.

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de restringir al presidente de ese país la aplicación de aranceles recíprocos con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional (IEEPA) delimita el alcance del Poder Ejecutivo en materia arancelaria y aporta mayor previsibilidad jurídica para quienes exportan hacia ese país, explicó Jaime Morales, Global Trade Senior Manager.

El ejecutivo agregó que países de Centroamérica, República Dominicana y Panamá mantienen acuerdos de libre comercio vigentes con Estados Unidos, pero las medidas como los aranceles se han aplicado de forma transversal, lo cual genera efectos como costos adicionales, distorsiones en los precios de mercado y presiones sobre las cadenas regionales de suministro.

Para enfrentar estos efectos, es necesario que las empresas implementen acciones de diversa índole.

El equipo de expertos de la firma EY recomienda a las empresas algunas medidas ante los cambios anunciados esta semana en EE. UU. (por la suspensión de los aranceles basados en la IEEPA y la implementación de otra tasa, como la anunciada con base en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974):

A su criterio, aunque la decisión de la Corte introduce un elemento positivo en términos de seguridad jurídica, al delimitar el alcance del Poder Ejecutivo en materia arancelaria, esto no implica una eliminación inmediata de riesgos ni el fin de la volatilidad en política comercial, refirieron. Por lo tanto, ante este escenario, recomiendan:

Evitar decisiones apresuradas basadas únicamente en el fallo judicial.

Incorporar escenarios múltiples en sus proyecciones financieras (con y sin arancel).

Revisar contratos internacionales para evaluar cláusulas de ajuste de precios.

Fortalecer el análisis de clasificación arancelaria y origen de mercancías.

“La coexistencia entre la suspensión judicial de ciertos aranceles y la implementación temporal de nuevas medidas obliga a una planificación más dinámica”, añade el equipo de dicha firma de consultores.

Por ello, exponen que no se trata de asumir que el entorno vuelve a la normalidad inmediata, sino de adoptar un enfoque de gestión de riesgos.

Desde una perspectiva estratégica, también recomiendan leer este momento como una etapa de transición en la política comercial estadounidense, donde la vigilancia regulatoria y el acceso a información precisa serán determinantes para proteger la competitividad.

En tanto, Carolina Palma, socia líder de Impuestos Indirectos para la región de la firma Deloitte, refirió que desde hace tiempo las empresas han debido adaptarse a las disrupciones en el ámbito internacional y a los cambios geopolíticos.

Derivado de ello, la experta recomienda:

Continuar con toda la estrategia de planificación, cadena de suministro y resiliencia empresarial, para buscar soluciones a corto plazo ante los costos adicionales en el comercio internacional.

Modelar la cadena de suministro, para asegurar que cualquier cambio en los aranceles pueda reflejarse fácilmente en dicha cadena.

Analizar rutas, alternativas o mercados más favorables para las exportaciones, importaciones o la adquisición de materia prima.

“El impacto sigue existiendo, y entonces la clave está en tener las herramientas tecnológicas que permitan modelar ese impacto”, indicó.

Además, explicó que, aunque hay factores que las empresas no pueden controlar —como las decisiones de los gobiernos y del comercio internacional impuesto desde el exterior—, sí pueden controlar sus costos, la optimización y los impuestos o aranceles que gestionan dentro de su cadena de suministro.

Cambios actuales

La ejecutiva dijo que a partir del sábado 21 ya no debería aplicarse el arancel inicial del 10% basado en la IEEPA, pero deben tomar en cuenta que a partir del 24 de febrero entrará en vigencia el nuevo arancel con base en la sección 122. Este inicialmente se estableció en 10%, aunque luego el mandatario estadounidense anunció que lo subiría a 15%.

Las empresas también deben analizar detalles de estas disposiciones. Cita por ejemplo que Guatemala está en la excepción del anexo dos, que establece que los textiles bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) no tendrán arancel, lo que representa un alivio para los productores guatemaltecos de ese sector, agregó.

Considera que también habrá un alivio para productores de otros sectores, ya que muchos productos agrícolas y farmacéuticos están excluidos.

Palma coincide con Morales en que la decisión de la Corte brinda seguridad jurídica al establecer que se necesita autorización del Congreso para aplicar aranceles con base en la mencionada ley.

Además, al establecerse los aranceles por el presidente con base en la sección 122 de la Ley de Comercio, pasados los 150 días se requerirá la aprobación del Congreso.

Sin embargo, desde el mismo día en que la Corte divulgó su resolución, el presidente estadounidense anunció los nuevos aranceles globales temporales y que busca alternativas para implementar otros aranceles.