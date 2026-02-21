Trump anuncia aumento del arancel global a 15% en sustitución del suspendido; inicialmente lo impuso e 10%

Un día después de haber aprobado un arancel global de 10% en sustitución de los impuestos suspendidos por ese tribunal, Trump informó que aumentará a 15% el nuevo tributo a las importaciones provenientes de todos los países.

La Corte Suprema de EE. UU. falló en contra de su política de gravámenes, impuesta con base en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), al considerar que el mandatario se extralimitó en sus funciones presidenciales.

El viernes 20 de febrero por la tarde, Trump emitió una orden ejecutiva que fijaba el arancel en 10%, con base en la sección 122 de dicha ley, y que entraría en vigor el 24 de febrero.

Ahora, el mandatario anunció en Truth Social que lo elevará a 15%, asegurando que el incremento será “de inmediato”.

“Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% anunciados el día anterior hasta el nivel totalmente autorizado del 15%”, escribió en esa red.

Trump sostuvo que esta medida se basa en una “revisión exhaustiva” del fallo del máximo tribunal estadounidense, el cual volvió a calificar de “ridículo” y “extraordinariamente antiestadounidense”.

La legislación invocada en la nueva orden ejecutiva permite elevar los aranceles únicamente hasta un 15% y por períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará su aplicación a largo plazo.

El dictamen del tribunal afecta la tarifa global base a las importaciones extranjeras, los gravámenes “recíprocos” a socios comerciales de EE. UU., incluida Guatemala, y otros adicionales: un 25% a México y Canadá, y hasta un 50% a Brasil y la India, en represalia por el enjuiciamiento de Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

El nuevo arancel estaba previsto para entrar en vigor el 24 de febrero por un período de 150 días, con exenciones sectoriales, principalmente para la industria farmacéutica y para bienes que ingresan a Estados Unidos bajo el acuerdo con México y Canadá, según la Casa Blanca. Así como del sector de textiles que cumplan con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).

De acuerdo con agencias internacionales, el fallo abre la puerta a posibles reembolsos de aranceles ya pagados por las empresas.

Los aranceles recaudados por el Gobierno de EE. UU., afectados por la decisión del tribunal, superaron los US$130 mil millones en el 2025, según analistas.

Sin embargo, Trump afirmó el viernes que este aspecto “no ha sido abordado” por la Corte y predijo que ocupará los tribunales durante años.

Uno de los jueces disidentes, Brett Kavanaugh, justificó su postura al afirmar que la decisión “no dice nada sobre cómo debería proceder el Gobierno para reembolsar los miles de millones recaudados”. “Será un caos”, advirtió.

Los aranceles impuestos en abril del 2025 estaban dirigidos a países con los que EE. UU. mantiene un déficit comercial, y Trump los consideraba una herramienta para reequilibrar la balanza.

Su objetivo, además, era proporcionar recursos adicionales al Gobierno federal para compensar los recortes de impuestos.