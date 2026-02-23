Agexport identifica tres escenarios, y sus impactos, para Guatemala ante nuevo arancel de Estados Unidos

El director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Amador Carballido, indica que aún hay incertidumbre sobre cómo quedará Guatemala con el nuevo arancel del 15% anunciado por Estados Unidos, con base en la Ley de Comercio, en sustitución del 10% que se establecía bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional.

Por ahora, han identificado tres escenarios, pero aún no tienen una visión concluyente sobre el alcance, la forma de aplicación del acuerdo para la reducción de aranceles que Guatemala firmó con EE. UU. y las exenciones respectivas, explicó.

El directivo considera que Estados Unidos buscará quedar en una situación similar a la que tenía antes de la suspensión de aranceles por la Corte Suprema, y respetar los acuerdos firmados con algunos países, incluyendo Guatemala. No obstante, persisten dudas sobre el alcance de la nueva disposición y si estos serán validados.

Mientras que el Mineco informó este lunes que mantiene monitoreo técnico ante nuevas comunicaciones de autoridades de estadounidenses sobre medidas arancelarias, pero expuso que no anticipa cambios en el acuerdo comercial firmado por Guatemala y EE. UU.

Su opinión se deriva de que en recientes declaraciones del Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, ha referido posibles ajustes o definiciones en materia de política comercial, pero que, “dado que la eventual aplicación de estas medidas depende de lineamientos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos, no se anticipan cambios concretos a las condiciones del acuerdo firmado entre Guatemala y Estados Unidos”.

Los escenarios de Agexport

Escenario 1: Con tasa del 15%, en qué casos

Si Guatemala no publica ni pone en vigencia el acuerdo bilateral, los productos en general quedarían sujetos al nuevo arancel del 15% anunciado por EE. UU. bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, por 150 días (o el plazo de ampliaciones que se establezca), con excepción de aquellos excluidos según los anexos que se establecen en la misma disposición.

Además, Carballido explica que consideran que al anularse los aranceles anteriores del 10% —con base en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional (IEEPA)— también pierden vigencia las exenciones aprobadas por el presidente de EE. UU., Donald Trump, en noviembre del año pasado.

Estas exenciones abarcaban muchos productos guatemaltecos, y si ahora no están contemplados como exentos en la nueva medida, volverán a estar sujetos al arancel, pero del 15%. Sin embargo se deberá ver si la orden ejecutiva específica qué pasará al respecto de la exclusión que ya existía.

De forma preliminar, han observado que los listados de excepciones del nuevo arancel son menores que los anteriores, por lo que más productos guatemaltecos podrían estar afectos, se añadió. Sin embargo, persiste la duda sobre su aplicación.

Escenario 2: Que se respeten exenciones del acuerdo

En este escenario, se visualiza que el acuerdo bilateral siga vigente y que se implemente no solo en lo referente a los compromisos, sino también en los listados de exención que permitieron acordar que el 70% de los productos guatemaltecos quedarían con arancel cero.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Sin embargo, el 30% restante, no incluido en el acuerdo, deberá pagar el 15% si no figura entre las exenciones del nuevo arancel.

Esto puede afectar a varios productos tanto del sector agrícola como de manufacturas o industrial.

Según EE. UU., el nuevo arancel entrará en vigor el 24 de febrero. Pero existe incertidumbre respecto a si, durante el período comprendido entre esa fecha y el inicio de vigencia del acuerdo bilateral, los productos guatemaltecos deberán pagar el 15%.

Escenario 3: Renegociación del acuerdo

Existe incertidumbre sobre la aplicación del acuerdo bilateral: por ejemplo si será necesario renegociarlo, actualizarlo, si tendrá validez frente al nuevo impuesto o si la nueva orden ejecutiva de EE. UU. establecerá de forma específica el tratamiento de este tipo de convenios.

Carballido considera que Estados Unidos buscará mantenerlos, ya que ha ido readecuando su sistema arancelario y de comercio exterior con base en este tipo de acuerdos. Pero consideran necesario que se deberá dejar clara la condición o estatus en que quede ese acuerdo o cómo se aplicará.

Otras medidas

El directivo de Agexport confirma lo dicho por el exministro de Economía Enrique Lacs, respecto a que el Cafta sigue vigente, aunque EE. UU. haya impuesto aranceles posteriores.

Actualmente, los productos guatemaltecos que se importan a EE. UU. están sujetos a tres tipos de aranceles:

Carballido recuerda que los exportadores deben revisar en cuál de estos tres segmentos están clasificados sus productos.