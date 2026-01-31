Exportaciones por más de US$3 mil 300 millones recuperan trato preferencial a EE. UU. y otros productos quedan fuera

Con el Acuerdo de Comercio Recíproco firmado el viernes 30 de enero, se restablecerá el arancel de 0% para el 70% de las exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos, según datos del gobierno.

Esa cifra representa más de US$3 mil 300 millones en exportaciones anuales con acceso preferencial, dio a conocer la ministra de Economía, Gabriela García.

La funcionaria resaltó que Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala, al concentrar el 30.2% de nuestras exportaciones, lo cual equivalía, hasta noviembre del 2025, a US$4,323.5 millones. El Mineco no ha respondido a las consultas efectuadas, y los datos mencionados por la ministra fueron publicados en sus redes sociales.

El nuevo acuerdo no sustituye al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), sino que lo complementa y asegura que Guatemala mantenga condiciones preferenciales de acceso a su principal mercado, argumentó García por la misma vía.

Agregó que los sectores más beneficiados son la agroindustria y las manufacturas; entre ellos, el sector de vestuario y textiles, que tendrá arancel 0% en el 97.4% de sus productos.

Para las exportaciones no incluidas en los listados de desgravación, se aplicará el tributo equivalente al 10% establecido por Estados Unidos, añadió la funcionaria.

Más del 99% de los productos de Guatemala están gravados con arancel 0% dentro del DR-CAFTA; sin embargo, en abril del 2025, el presidente de EE. UU., Donald Trump, impuso un arancel recíproco mundial y a Guatemala le fijó 10%. Con el Acuerdo de Comercio Recíproco, ese tributo queda en 0% para los productos incluidos, mientras que el resto tendrá el Arancel de Nación Más Favorecida (NMF), de 10%, agregó.

Cuándo entra en vigencia

El acuerdo entrará en vigor 30 días después de que ambos países se notifiquen por escrito la finalización de sus respectivos procedimientos legales aplicables, o en cualquier otra fecha que decidan, según establece el mismo documento.

El plazo mencionado es más amplio que el acordado para El Salvador, que refiere que será 5 días después que las partes finalicen sus trámites.

Nuevo acuerdo: aranceles y compromisos

El nuevo acuerdo firmado el viernes está conformado por dos partes: la primera sección, que se refiere a los aranceles, y la segunda, que establece los compromisos asumidos por Guatemala para resolver las barreras no arancelarias al comercio, con base en el informe del USTR emitido en marzo del año pasado.

Aranceles

La primera parte aborda la aplicación del arancel recíproco revisado a las mercancías originarias de Guatemala, y se establece un anexo dividido en dos partes, con listados de productos agrícolas e industriales que quedarán con arancel 0%.

El acuerdo contiene además el anexo 2, que contempla los productos textiles y prendas de vestir que tendrán arancel 0% si cumplen con las reglas de origen del TLC.

Los listados incluyen alrededor de 3,500 códigos de productos del Arancel Armonizado de los Estados Unidos (HTSUS); sin embargo, el sector empresarial guatemalteco refirió que se deberá verificar a cuántas partidas arancelarias equivalen.

Qué incluyen

El anexo 1A incluye productos agrícolas e industriales a los cuales EE. UU. no aplicará la tasa arancelaria adicional aprobada mediante la Orden Ejecutiva 14257, del 2 de abril del 2025, con el denominado arancel recíproco del 10%.

El anexo 1B también comprende productos agrícolas e industriales a los que se les aplicará un arancel 0%, conforme a la Orden Ejecutiva 14360, del 14 de noviembre del 2025, que modifica el alcance de los Aranceles Recíprocos para ciertos productos agrícolas.

El anexo 2 contempla las mercancías guatemaltecas de textiles y prendas de vestir que califiquen como originarias bajo las reglas del Capítulo 4 del CAFTA-DR, a las cuales no se aplicará el arancel del 10% fijado en abril del 2025.

El anexo 3 contiene el detalle de los compromisos asumidos por Guatemala ante EE. UU., que incluyen facilitación del comercio exterior u condiciones de comercio o negocios.

Productos y sectores

Entre los principales productos agrícolas que estarán exentos del tributo figuran café, banano, plátano, mango, papaya, plantas vivas, esquejes, plantas ornamentales, flores cortadas, follajes, aceite de palma que abriría una oportunidad para exportar y aguacate (pendiente de aprobación para ingresar al mercado estadounidense), según Carla Caballeros, directora ejecutiva de Camagro, y el listado del documento.

Seguirán gravados con 10% algunos vegetales —especialmente minivegetales—, frutas no tradicionales, productos acuícolas y algunas manufacturas, según Agexport.

Por aparte, el 89% de los textiles y prendas de vestir que Guatemala exporta a EE. UU. quedará libre de arancel, al cumplir con el origen del TLC, explicó Carlos Arias, presidente de la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles (Vestex).

En el sector industrial, gran parte del anexo se refiere a productos para uso farmacéutico o químico especializado, algunos minerales y materias primas, así como plásticos.

No obstante, Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), señaló que sectores como alimentos y bebidas, metalurgia, plásticos, calzado y otros productos industriales o agroindustriales seguirán sujetos al tributo compensatorio del 10%.

En el caso del acero y el aluminio, se mantiene una tasa específica del 50% desde junio del 2025; además, no están incluidos en el Acuerdo de Comercio Recíproco, por lo que quedan sujetos a una tasa base del 10% sobre los componentes no metálicos (aluminio) del producto, agregó el director ejecutivo de la CIG, Carlos Sandoval.

Consultado sobre el alcance del acuerdo, Enrique Lacs, exministro de Economía, explicó que en materia de mercancías están asegurados los principales productos de exportación con tributo 0%, conforme a la orden ejecutiva de Trump, en la que autorizó exenciones arancelarias a países que negociaran por productos que EE. UU. no produce o cuya producción es insuficiente.

Por ello, dijo Lacs, algunos productos no se beneficiaron con la rebaja porque ese país considera que podrían afectar su industria.

Añadió que no se incluyeron en la exención muchos productos de la industria alimentaria, como néctares o jugos de frutas, que mantienen arancel, a diferencia de México, que goza de tributo 0% en varios segmentos, incluidos plásticos.

Lacs recordó que deben cumplirse los compromisos establecidos.