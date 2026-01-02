Guatemala no ha aprovechado el nearshoring para atraer inversiones, aunque la coyuntura actual ofrece nuevas oportunidades y desafíos

Desde el 2020, tras la pandemia de covid-19, algunas regiones y países empezaron a captar más inversión con la tendencia de relocalización de proveedores también conocido como nearshoring. Sin embargo, a juicio de los expertos y del sector industrial, Guatemala no ha capitalizado esa posibilidad. Mientras tanto, el Ministerio de Economía expone que impulsa una estrategia integral de atracción de inversión y deben fortalecerse los aspectos estructurales que inciden de forma directa en la competitividad.

Martín Gustavo Ibarra, presidente de Araújo Ibarra Consultores Internacionales, fundador de la Asociación Latinoamericana de Zonas Francas y exdirectivo de la Organización Mundial de Zonas Francas, señaló que Guatemala cuenta con grandes oportunidades en el contexto económico global actual, impulsado por decisiones de Estados Unidos. No obstante, advirtió que en coyunturas anteriores, como el auge del nearshoring tras la pandemia de covid-19, el país no logró atraer la inversión esperada.

Según su análisis, Guatemala podría beneficiarse ampliamente durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, pero recalcó que “hay que hacer la tarea”.

Una de las principales ventajas que destaca Ibarra es que el país tiene el arancel recíproco más bajo impuesto por Estados Unidos, lo cual facilita la atracción de inversión internacional. Esa condición, junto con el acuerdo de libre comercio vigente, posiciona al país por encima de competidores de Asia y Europa, cuyos tributos son más altos. Además, existe la posibilidad de reducir aún más esos gravámenes si se incorporan insumos provenientes de EE. UU.

Actualmente, Guatemala también está a la espera de firmar un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos que eliminaría aranceles para alrededor del 70% de sus productos, a cambio de reducir barreras no arancelarias, según lo anunciado por las autoridades.

Ibarra considera que este panorama representa una oportunidad única para Guatemala, pero requiere un mayor esfuerzo institucional y estratégico para aprovecharla de forma eficaz. Para ello, recomienda ampliar la red de atracción de inversión extranjera y agilizar los procedimientos relacionados con zonas francas, desarrollo económico y licencias de construcción. Enfatizó la necesidad de trabajo conjunto público-privado para concretar estas oportunidades y adoptar prácticas más competitivas que las de los países vecinos.

Explicó que el 66% del comercio mundial se origina en proyectos industriales, un sector que considera clave para Guatemala. Afirmó que, si el país logra reposicionarse como el destino más competitivo de Centroamérica para la inversión, su desarrollo económico se potenciará.

Nearshoring: oportunidad no aprovechada

Consultado sobre si Guatemala ha aprovechado la tendencia del nearshoring surgida durante la pandemia, Ibarra fue contundente: “América Latina sí lo ha aprovechado; Guatemala, no”.

Como referencia, explicó que países como México han logrado casi US$200 mil millones en nuevas exportaciones durante los seis años que ha durado esta estrategia mundial de relocalización de inversiones. En contraste, señaló que Guatemala tiene la cuarta parte del promedio per cápita mundial de exportaciones, lo cual —a su juicio— evidencia que no ha sabido capitalizar esta oportunidad.

No obstante, Ibarra considera que aún hay margen de acción y afirmó: “Con el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, el nearshoring ya no representa una amenaza, sino una nueva oportunidad que Guatemala debe aprovechar de inmediato”.

El experto señaló que una de las causas del rezago es que Guatemala “no estaba en la mira” de los inversionistas. Mencionó que las exportaciones industriales siguen siendo solo una fracción del total, lo cual evidencia la necesidad de establecer o reforzar estrategias de atracción de inversiones, implementar procesos más ágiles y digitalizados, y expandir las zonas francas y de desarrollo económico.

“Falta hacer la tarea”, insistió, al subrayar que el país no fue lo suficientemente ágil durante esa coyuntura y que no aparece en los principales indicadores internacionales relacionados con nearshoring, lo que refuerza la urgencia de actuar para no quedar fuera de esta tendencia global.

Cómo lo ve el sector industrial

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), expuso que, aunque se han hecho esfuerzos desde los sectores público y privado para atraer inversión bajo este nuevo enfoque global, “a cinco años del inicio de esta tendencia, la atracción de inversiones hacia el país, si bien ha sido positiva, no ha sido contundente”.

Consultado sobre las razones por las que no se aprovechó esta oportunidad y qué se debería hacer ahora, el directivo explicó que los inversionistas actuales ya no evalúan los destinos de inversión bajo criterios tradicionales. En la actualidad, buscan países que contribuyan efectivamente a reducir riesgos logísticos, regulatorios y operativos de las cadenas de producción globales.

Por ello, considera relevante la adopción de estrategias complementarias como el soft landing de inversiones: un ingreso gradual y controlado al nuevo mercado que permite reducir riesgos legales, financieros y operativos antes de una inversión de mayor escala. De este modo, se evalúan costos, se valida el modelo de negocio y se facilita la adaptación a las condiciones locales.

Respecto de los sectores que han aprovechado el nearshoring, Font comentó que las inversiones se han concentrado principalmente en manufactura ligera, como el vestuario, insumos agrícolas y ensamblaje de pequeñas manufacturas. Sin embargo, señaló que es difícil diversificarlas hacia otros productos, ya que el país aún carece de capacidad instalada y condiciones para desarrollar manufactura pesada, como la producción de automóviles o maquinaria industrial. Además, no dispone de las capacidades técnicas ni tecnológicas requeridas para fabricar componentes de alta sofisticación tecnológica, lo cual limita su perfil productivo.

Los problemas de infraestructura, seguridad y tramitología siguen siendo cuellos de botella que deben superarse para mejorar la percepción del país y su capacidad de atracción de inversiones, agregó.

Autoridades: hay avances pero necesario fortalecer aspectos estructurales

Consultado el Ministerio de Economía acerca del nearshoring y los factores que han limitado la atracción de inversión, la entidad aseguró que en el último año se ha mantenido un desempeño positivo en esta materia, visibilizando y capitalizando ventajas estructurales como la ubicación geográfica, el acceso preferencial a mercados clave, la base industrial existente y la competitividad de la fuerza laboral.

Agregó que, en un contexto internacional de reorganización de cadenas productivas, el país ha venido fortaleciendo su estrategia de atracción, enfocándola en sectores con ventajas competitivas claras, y respaldada por acciones de comunicación y coordinación institucional con socios estratégicos. Esto ha contribuido, según el Ministerio, a la llegada de nuevos proyectos y a la ampliación de operaciones ya existentes, especialmente exportadoras hacia EE. UU. y otros mercados, en el marco del CAFTA-DR y los regímenes de incentivos vigentes.

El Mineco argumentó que por muchos años no se abordó de forma integral el fortalecimiento institucional en atracción de inversión extranjera directa como política pública prioritaria, pero que desde el 2024, con la formulación de la Estrategia Nacional de Atracción de IED y la creación de ProGuatemala como agencia especializada, se ha comenzado a estructurar este esfuerzo de forma técnica, sistemática y permanente.

Respecto a qué se debe corregir, Mineco asegura que ha logrado avances concretos en la atracción de IED pero que para consolidar y ampliar estos resultados, se considera prioritario continuar fortaleciendo los aspectos estructurales que inciden en forma directa en la competitividad del país, como la modernización de la infraestructura logística y portuaria, la simplificación y digitalización de trámites, el fortalecimiento del marco jurídico y el desarrollo del capital humano, en un contexto internacional de reconfiguración de las cadenas globales de valor.

Boteo: IED aún crece lento y la mayoría son reinversiones

El economista Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, coincidió en que Guatemala no logró aprovechar el nearshoring, al comparar el crecimiento de la IED en México (47% en el 2024) y Brasil (13%) con el de Guatemala, que fue de 5.7%, según cifras del Banco de Guatemala (US$1 mil 703.4 millones).

Indicó que, en Centroamérica, Costa Rica y Panamá concentran la mayor parte de la IED (38% y entre 22% y 25%, respectivamente). Guatemala ha crecido en los últimos años, pero a un ritmo lento, tras una década de declive desde el 2014. Además, advirtió que el 80% de la IED corresponde a reinversiones de empresas ya instaladas en el país, lo cual, si bien es importante, revela una baja capacidad de atraer nuevas inversiones.

Según Boteo, el país sigue siendo hostil a la inversión por factores como infraestructura deficiente, problemas de seguridad y un alto costo de mano de obra poco calificada. Señaló que el salario mínimo guatemalteco está entre los más altos del continente y se encarece aún más al sumar cargas sociales, lo cual es desproporcionado para trabajadores con baja escolaridad.

“¿Qué tipo de inversión puede venir a Guatemala con todos estos factores si hay tan pocos incentivos?”, cuestionó, al señalar que el país no logra generar bienes con valor agregado por la falta de mano de obra capacitada.

A su juicio, los tres aspectos más urgentes de atender son: mejorar la infraestructura (que no ha crecido al ritmo de la economía ni de la población), replantear la política salarial para atraer inversión y desarrollar programas que fortalezcan el capital humano, además de avanzar en materia de seguridad, ya que este sigue siendo un factor decisivo para las empresas.

La IED en cifras

Según la información y comentarios en la presentación de resultados Macroeconómicos 2025 y Perspectivas 2026 del Banguat, "la Inversión Extranjera Directa mantiene una tendencia al alza, aunque podría crecer mucho más"



Año Monto en millones de US$ % de variación 2013 1,479.3 16.5 2014 1,442.4 - 2.5 2015 1,230.9 - 14.7 2016 1,174.4 - 4.6 2017 1,130.0 - 3.8 2018 980.7 - 13.2 2019 976.1 - 0.5 2020 934.9 - 4.2 2021** 3,461.8 270.3 2022 1,442.1 - 58.3 2023 1,610.9 11.7 2024 1,703.4 5.7 2025* 1,875.0 10.1 2026* 2,065.0 10.1

*2025 y 2026 Proyecciones

**2021 incluye US$2 mil 200 millones de la inversión de Millicom por la adquisición de Tigo