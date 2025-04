Izabal, Zacapa, San Marcos y Escuintla: Las “zonas calientes” para instalar empresas

Izabal, Zacapa, San Marcos y Escuintla son cuatro departamentos considerados como zonas de oportunidad para la atracción de inversión extranjera, según el Ministerio de Economía (Mineco). Esto se debe a que, según esa cartera, cuentan con importantes concentraciones poblacionales, así como desarrollo urbano y de servicios como energía, transporte y centros de capacitación.

En abril de 2025, el Center for Strategic and International Studies (CSIS) publicó un estudio titulado “Assessing Guatemala as a Nearshoring Destination”, en el que se destaca al país como un destino con potencial para la inversión extranjera, debido a su cercanía con los grandes mercados de Estados Unidos, fenómeno conocido comúnmente como nearshoring.

Según la información proporcionada por el Mineco, en el Corredor Sur, la Costa Atlántica y la frontera con México se ha observado un desarrollo orgánico de la oferta inmobiliaria industrial, como resultado de la proximidad a puertos y fronteras con otros países. Jorge Benavides, investigador asociado en Fundesa, argumentó que, para que un departamento sea considerado un destino de inversión extranjera directa, deben tomarse en cuenta condiciones como la cantidad de población, la disponibilidad de talento humano, el acceso a servicios básicos, el nivel de urbanización y una capacidad de compra suficiente.

El Banco de Guatemala estima que el país alcanzará US$1 mil 815 millones en inversiones durante el 2025, externó el Mineco. Por otro lado, el estudio presentado por el CSIS destacó que Guatemala cuenta con una de las economías más grandes de Centroamérica. “Más de 200 firmas estadounidenses y de otros países cuentan con inversiones activas en Guatemala”, mencionó el estudio.

Departamentos con oportunidad

“Los departamentos de Zacapa, Escuintla e Izabal están considerados como centros logísticos estratégicos en la Política Nacional de Competitividad”, externó Jorge Benavides, quien explicó que esto se debe tanto a los nodos regionales de Zacapa como a la vocación portuaria de Escuintla e Izabal.

Según Benavides, en referencia al Índice de Competitividad Local 2024, Escuintla ocupa el puesto tres; Zacapa, el cuatro; Izabal, el siete; y San Marcos, el puesto 17. Además, estos departamentos presentan las siguientes características:

Escuintla: durante la medición ejecutada en 2024, el departamento contaba con una población de 834 mil 26 personas, un PIB per cápita de US$10 mil 861 y un nivel de urbanización del 61.44%, según datos del 2018.

Zacapa: en 2024, registraba una población de 278 mil 581 habitantes, un PIB per cápita de US$7 mil 133 y una urbanización del 44.51% en 2018.

Izabal: durante el mismo año, tenía una población de 463 mil 785 personas, un PIB per cápita de US$6 mil 539 y una urbanización del 41.13%, con base en datos de 2018.

San Marcos: este departamento, en 2024, contaba con una población de 1 millón 239 mil 504 personas, un PIB per cápita de US$4 mil 681 y un nivel de urbanización del 25.61% registrado en 2018.

Benavides explicó que, por estas condiciones, los departamentos ideales para atraer inversión extranjera son Escuintla, en primer lugar, seguido de Zacapa e Izabal. “El caso de San Marcos es interesante, porque al ser frontera con México lo hace atractivo, al igual que el tamaño de la población y su extensión territorial”, señaló.

Respecto a esta dinámica, Abraham Rivera, alcalde municipal de Escuintla, aseguró que, desde la comuna, se han impulsado incentivos para atraer inversión al departamento. Según el jefe edil, se modernizó el reglamento de construcción privada “para poder generar reglas claras y a largo plazo, para que ellos —los inversionistas— se sientan cómodos invirtiendo en el municipio”.

Rivera mencionó que, actualmente, se otorgan a ciertos desarrolladores licencias con vigencia de hasta 10 años, mientras que antes se otorgaban por solo dos años. Asimismo, explicó que para los desarrollos de más de 200 hectáreas es posible autorizar planes parciales de desarrollo. “Quiere decir que, aunque el inversionista no vaya a realizar toda la inversión en un corto plazo, el inversionista cuente con reglas que no van a cambiar en un término de 50 años”, afirmó.

¿Qué tipo de empresas atraer?

Según el estudio, Guatemala se puede convertir en un hub regional de manufactura para diversos productos, entre los que se encuentran los farmacéuticos, equipo médico, juguetes y aparatos electrónicos.

Para capitalizar las oportunidades del nearshoring, el informe recalcó que Guatemala debe realizar un análisis por sector e identificar aquellas industrias en las que posee una mayor ventaja competitiva. Entre los sectores en los que, según el estudio, Guatemala debería enfocarse, figuran los siguientes:

Textiles : el país cuenta con más de 500 compañías en operación. El estudio agregó que Guatemala ya tiene una posición sólida en este sector.

: el país cuenta con más de 500 compañías en operación. El estudio agregó que Guatemala ya tiene una posición sólida en este sector. Información y tecnología : para finales de 2024, un estudio realizado por ECDB, una compañía de análisis de datos de comercio electrónico, predecía que el e-commerce alcanzaría los US$381 millones, con un crecimiento anual del 9.7% hasta el 2028. Según el estudio, esto abriría más oportunidades en los sectores de fintech, comercio electrónico y servicios digitales.

: para finales de 2024, un estudio realizado por ECDB, una compañía de análisis de datos de comercio electrónico, predecía que el e-commerce alcanzaría los US$381 millones, con un crecimiento anual del 9.7% hasta el 2028. Según el estudio, esto abriría más oportunidades en los sectores de fintech, comercio electrónico y servicios digitales. Farmacéuticos : en 2022, el estudio reportó que la industria exportó alrededor de US$275 millones en productos farmacéuticos hacia Centroamérica, México y América del Sur. El informe enfatizó que el sector genera 70 mil empleos en el país.

: en 2022, el estudio reportó que la industria exportó alrededor de US$275 millones en productos farmacéuticos hacia Centroamérica, México y América del Sur. El informe enfatizó que el sector genera 70 mil empleos en el país. Sector BPO : este sector, según el estudio, genera aproximadamente 192 mil 500 empleos directos en Guatemala. El informe identificó que este sector está valuado en US$700 millones, y que las empresas pueden ahorrar hasta un 70% en costos de mano de obra al operar en el país.

: este sector, según el estudio, genera aproximadamente 192 mil 500 empleos directos en Guatemala. El informe identificó que este sector está valuado en US$700 millones, y que las empresas pueden ahorrar hasta un 70% en costos de mano de obra al operar en el país. Autopartes: gracias a su proximidad con México, el estudio detalló que Guatemala es un lugar propicio para el desarrollo de este sector. Yazaki, una empresa de autopartes, decidió establecerse en San Marcos, con una inversión de US$10 millones.

De acuerdo con datos compartidos por el Mineco, el enfoque a corto plazo para la inversión extranjera está dirigido a los sectores de alimentos procesados, bebidas no alcohólicas, químicos, farmacéuticos, vestuario y textiles, software y tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como servicios empresariales, centros de contacto y BPO. A mediano plazo, se consideran sectores como autopartes, turismo y servicios de salud; y a largo plazo, se identifica la industria de equipo médico y tecnologías de la información para manufactura avanzada.

“ProGuatemala maneja un portafolio activo que representa un potencial de inversión de US$1 mil 648.5 millones y una proyección de generación de 10 mil 776 empleos directos e indirectos, en sectores como manufactura de alimentos, sector eléctrico-electrónico, vestuario y textil, de servicios y energético”, externó el Mineco.

Rivera aseguró que Escuintla se encuentra en un punto geográfico estratégico, debido a su cercanía con uno de los principales puertos del país, con la capital y con las fronteras de México y El Salvador. Todos estos elementos, destacó, son esenciales para el desarrollo del nearshoring.

Altos costos logísticos

Según el estudio del Center for Strategic and International Studies (CSIS), entre los principales desafíos que enfrenta Guatemala destaca la infraestructura. “Guatemala tiene los costos de logística más altos de toda Centroamérica, además de un importante déficit en términos de calidad”, destacó el estudio.

El informe mencionó que de los 17 mil 440 kilómetros de red vial existentes en el país, únicamente 7 mil 420 están pavimentados, mientras que 9 mil 440 son de terracería. Actualmente, Guatemala ocupa el puesto 134 de 141 países en el ranking de conectividad vial.

En el caso de San Marcos, Benavides externó que el departamento enfrenta retos en materia de urbanización, generación de ingresos y condiciones básicas de conectividad. Por su parte, Abraham Rivera confirmó que se impulsará el mejoramiento de las vías de comunicación, tanto hacia el puerto como hacia las fronteras.

Benavides señaló que, desde la perspectiva de los inversionistas, existen cinco condiciones básicas que actualmente representan limitaciones en los departamentos. Estas son:

Conformar un corredor logístico con acceso a puntos de producción y comercialización.

con acceso a puntos de producción y comercialización. Inversión en infraestructura . “Para productos perecederos, mover la carga a menos de 40 km/h implica que lo más lejos que se puede llegar en un día es a San Salvador”, explicó Benavides.

. “Para productos perecederos, mover la carga a menos de 40 km/h implica que lo más lejos que se puede llegar en un día es a San Salvador”, explicó Benavides. Talento humano capacitado suficiente para atender las nuevas inversiones en el país.

suficiente para atender las nuevas inversiones en el país. Acceso ágil y tecnificado a servicios públicos .

. Garantías para la inversión y seguridad jurídica para los inversionistas.

Por otro lado, el sector de centros de contacto y subcontratación de procesos de negocio (BPO, en inglés) también presenta carencias. En aspectos relacionados con la educación y habilidades, la calidad continúa siendo baja. El Índice de Competitividad Global ubicó a Guatemala en el puesto 104 de 134 países evaluados. “Una de las barreras significativas en el sector de BPO es la falta de personal bilingüe”, señala el estudio, que detalló que, en el país, la mayoría únicamente cuenta con habilidades básicas.