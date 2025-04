Empresa Supertex invertirá US$21 millones en Escuintla y creará 1,000 plazas

En el 2026 comenzarán a operar en Escuintla Supertex, un grupo colombiano de textiles y vestimenta. La información la confirmó a Prensa Libre Alejandro Guillén, gerente de negocio industrial de Spectrum y quien trabaja con el parque industrial Synergy, al confirmar que ya empezó la primera fase para el siguiente año.

Guillén indicó que se contará con un terreno de 10 mil metros cuadrados de techo y que, durante la etapa inicial, se generarán cerca de mil empleos. Dicha empresa se dedicará a confeccionar ropa deportiva de alto nivel, dijo.

Supertex opera en Colombia y El Salvador, con dos fábricas en cada país, y se especializa en la fabricación de prendas de vestir para marcas internacionales de ropa deportiva.

Aunque los contratos de las marcas para las que se manufacturará desde Guatemala son confidenciales, según su sitio web, algunos de sus clientes a nivel global son Adidas, Arena, New Balance, Nike, Patagonia, Tommy Hilfiger, Under Armour, Zumba, Victoria 's Secret, The North Face, entre otros. "Supertex Group cuenta con la licencia de producción y distribución de la marca Arena en Colombia, Ecuador y Perú. Su presencia en el mercado incluye 30 almacenes en Colombia, tres en Perú y una plataforma de comercio electrónico" indica su perfil de Linkedin.

Suplir al mercado de EE. UU.

El parque industrial Synergy se encuentra en el kilómetro 53, en Escuintla, lugar donde se ubicará la empresa. Según Guillén, es un punto estratégico con conexiones hacia México, Honduras, El Salvador y para la distribución interna en el país. Es un proyecto diseñado con estándares internacionales para poder atender de la mejor forma posible a las empresas locales e internacionales, destacó.

La razón para ingresar a Guatemala, comentó Guillén, es el fenómeno del nearshoring, que consiste en acercarse al mercado principal al que se quiere proveer mediante el asentamiento en un país con mejor ubicación. Guillén explicó que la empresa que ingresará a Guatemala tiene la intención de abastecer el mercado de Estados Unidos.

Según Antonio Romero, exviceministro de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía (Mineco), Guatemala está recibiendo inversiones en el sector de vestuario y textiles. Es un sector que ya está muy bien posicionado en Guatemala como destino de inversión, donde las inversiones cada vez son más intensivas, externó Romero, quien agregó que el país se ha vuelto una región competitiva, especialmente en la producción de vestuario y textiles que llegan incluso al mercado norteamericano.

Empleos a partir de los parques industriales

Durante 2023 inició operaciones Yazaki, una empresa que elabora autopartes ligeras en Guatemala. La primera fase comenzó con una inversión de US$10 millones y generó 200 empleos, con la intención de expandirse. Yazaki se encuentra dentro de la Zona de Desarrollo Económico Especial Pública (ZDEEP) Puerta del Istmo, conocida también como parque industrial.

Según la Zona Libre de Industria y Comercio (Zolic), la inversión generada en el país desde 2019 hasta 2024 asciende a US$564.8 millones y actualmente 31 empresas operan en estos parques, ubicados en distintos sectores del país.

Romero detalla que las zonas de desarrollo económico especial públicas han generado alrededor de 124 empleos directos, 433 empleos indirectos por parte de desarrolladores y 1 mil 358 empleos directos por parte de usuarios de las ZDEEP. Además, aseguró que en las cinco zonas francas, durante 2024, se generaron 3 mil 132 empleos.

Freddy Palma, director general de la Zona Libre Puerta del Istmo, aseguró que iniciaron en 2020 con cuatro zonas aprobadas en todo el país y que actualmente cuentan con 16 zonas autorizadas. De estas, cinco se encuentran ya en operación y las otras 11 están en proceso de construcción. Hemos crecido enormemente, con lo cual hemos contribuido a tener esas condiciones que necesita Guatemala para poder instalar empresas que nos están buscando como ese lugar estratégico para poder comercializar con Guatemala.

Según Palma, los parques industriales restantes podrían estar listos a inicios de 2026. Nosotros creemos que entre 2025 y 2026 podríamos generar otros 10 mil empleos más, afirmó Palma, quien aclaró que esto depende de las empresas que ingresen a los nuevos parques. Actualmente, asegura que en las cinco ZDEEP se han generado alrededor de 2 mil 500 empleos permanentes.

Además, Palma expresó que cuentan con alianzas con el Intecap para buscar el capital humano necesario para cubrir los puestos disponibles. Según él, la generación de empleo ayuda a reducir la migración, ya que se crean oportunidades en el país. Según información proporcionada por Zolic, se tiene planificado un crecimiento de dos zonas de desarrollo por año.

¿Dónde se encontrarán estos parques industriales?

Palma señaló que para habilitar los parques industriales se requiere un promedio de entre 15 y 16 meses. Por lo tanto, el director de Puerta del Istmo aseguró que durante 2026 entrarían en operación los nuevos parques industriales.

Palma informó que entre los sectores más interesados en ingresar a las ZDEEP se encuentran el automotriz, especialmente el de autopartes. Por lo menos siete empresas están evaluando a Guatemala como opción para sus inversiones, agregó Palma, quien añadió que los otros dos sectores mayormente interesados son los de textiles y vestuario, así como el de empresas logísticas.

Además, mencionó otros sectores como el farmacéutico y el metalúrgico. El tema del acero también se está acercando, específicamente por barreras políticas y arancelarias que otros países están imponiendo a este tipo de productos, lo cual posiciona a Guatemala como una opción para instalar plantas de producción y centros de distribución.

De los cinco parques que ya se encuentran en operación, uno está ubicado en la frontera de Guatemala con México, específicamente en Ayutla. Otros parques se localizan en la CA-9 y en el Puerto San José.

Palma compartió que los nuevos parques industriales estarán en dos áreas específicas: en la región del Atlántico, por Puerto Barrios, Izabal; y en la ruta del Pacífico, cerca del Puerto Quetzal y otros en dirección al Puerto San José.

Debido a los cambios de administración en Estados Unidos, el posible aumento en los aranceles ha llevado a algunas empresas de diferentes industrias a replantearse el ingreso a países como Guatemala, explicó Guillén. No obstante, aseguró que las iniciativas provenientes de Estados Unidos aún están en proceso de concretarse y que, por lo tanto, es muy temprano para tomar decisiones. Vamos a ver cómo evoluciona el tema, finalizó Guillén.