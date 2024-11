Se busca socio para fabricar partes de carros: La oportunidad de Guatemala para suplir a México

La manufactura de autopartes es una cadena de valor que actualmente se encuentra centrada en México y su operación se empieza a enfrentar a una sobredemanda. En este contexto, Guatemala representa una oportunidad para los proveedores y fabricantes de autopartes de baja complejidad que abastecen a las ensambladoras del vecino país.

Tanto expertos del sector pivado como del gobierno mismo de Guatemala, coinciden en que la gran oportunidad para Guatemala está en participar en aquellos componentes que su fabricación no es automatizable y demanda mano de obra. Por ejemplo, cables, arneses, ensamble y subensamble de partes mecánicas subensambles y procesos metalmecánicos básicos (troqueleado, maquinado, extrusión, fundiciones), prueba de tarjetas electrónicas, material impreso y etiquetas autoadheribles, fibra de vidrio, entre otras.

Para Freddy Palma, director general de la Zona Libre Puerta del Istmo en San Marcos y presidente de la gremial de Zonas de Desarrollo de Guatemala, la tendencia del mercado actual es el de autopartes y debido a términos naturales y de cercanía, estas empresas que están sobrepasando la demanda a la oferta de México, lo más estratégico sería instalarlas en Guatemala. “Estamos cerca de México y Estados Unidos y eso nos posiciona en un momento privilegiado para atender a esas empresas”.

Antonio Romero, viceministro de inversión y competencia del Ministerio de Economía (Mineco), coincide en que hay una saturación de esta industria en el país vecino a Guatemala, por cuestiones de mano de obra y otros puntos de mercado.

Un efecto 'dominó'

En el 2023, en el departamento de San Marcos se instaló Yazaki, una empresa de fabricación de autopartes ligeras japonesa. Esto, asegura Romero, es una señal a potenciales empresas de esta misma índole que Guatemala es un buen destino para hacer este tipo de negocios, a partir del éxito de las operaciones de dicha empresa. Palma argumenta que al instalarse esta compañía aproximadamente ocho empresas de la misma categoría voltearon a ver al país.

Juan Esteban Sánchez, director ejecutivo de Invest Guatemala, expresa que debido a las condiciones de competencia de precio y de capacidades de producción tanto de México como de Estados Unidos, conlleva a que Guatemala, en un corto plazo, no encaje del todo en contar con plantas de ensamblaje de vehículos. No obstante, Sánchez argumenta que en Guatemala podrían generarse plantas adicionales para cubrir modelos específicos de vehículos.

Desde el sector público, Romero asegura que la estrategia para atraer estas posibles atracciones es una buena atención a todos los inversionistas que se ven interesados en Guatemala. El viceministro argumenta que buscan proveer información sobre el mercado guatemalteco y las oportunidades que esto puede traer, además de un acompañamiento sobre la institucionalidad del país, cultura de negocios y oferta de profesionales.

Por otro lado, Sánchez menciona que desde el sector privado se está concretando actualmente una alianza con la Cámara de Industriales de México, la cual aglomera una parte considerable de las empresas que actualmente se encuentran operando en México.

Un jugador para la industria

Guatemala cuenta en estos momentos con una gran ventaja en cuestiones de competitividad: el nearshoring, el cual, según Romero, es un atractivo de entrada por la ubicación geográfica del país. Además de esta relocalización, Romero agrega que también se cuenta con los regímenes especiales y las ventajas que ofrecen las zonas de desarrollo económico especial público.

“Dentro de los beneficios se encuentran las exoneraciones impositivas por un plazo de 10 años del ISR, algunos derechos arancelarios de importación y del IVA”, explica Romero. Asimismo, Enrique Lacs, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) puntualiza que uno de los puntos a favor del país también es el DR-CAFTA, el tratado de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos.

Este tratado, detalla Lacs, da un marco regulatorio para que pueda haber un comercio de mercancías preferenciales entre Guatemala y Estados Unidos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de transformación que exige el mismo tratado en el país de origen. En el caso de autopartes, Lacs enfatiza que se tendría que establecer los requisitos que exige el tratado. Aunque, redondea Lacs, el tratado quedó bastante flexible para las empresas que se instalen en el país para ingresar su mercancía a Estados Unidos.

Lacs reitera que en Guatemala se cuenta con las condiciones nacionales, de energía, proximidad y que sobre todo, tiene las reglas del juego claras. “Cuando un inversionista tiene las reglas del juego claras, es cuando más certeza tiene para invertir en el país”, sentenció Lacs.

¿Qué se debe mejorar ?

Palma menciona que entre las condiciones que son necesarias para esta industria, se encuentra contar con la infraestructura necesaria y específica, tomando en cuenta la altura y la cantidad de personas que trabajarían en el lugar. Además de esto, es necesario contar con energía de calidad, permanente y estable, infraestructura vial y agua potable.

Romero señala que de estos aspectos, es importante seguir trabajando en mejorar la infraestructura vial, de transporte, aeroportuaria y portuaria, puesto que esta afecta directamente a los inversionistas. Asimismo, en el fortalecimiento de la provisión de energía.

Lacs reitera en la necesidad de mejorar en la movilidad dentro del país y agrega la necesidad de contar con personal calificado para poder atender a las industrias. Sánchez sentencia que también se debe mejorar en una normatividad que favorezca la llegada de nuevos inversionistas y de más y mejores incentivos fiscales y no fiscales.

Llamado a Gabinete Económico

Para Lacs, la responsabilidad de atraer estos nuevos inversionistas es del Mineco. “Tiene que ir a hacer contacto con esos inversionistas para que se sienta atraído para venir aquí”, destaca. A esto, Romero señala que esta proactividad se encuentra definida como un mediano plazo para promover al país fuera de Guatemala.

Por otro lado, Lacs resalta la existencia del Gabinete Económico, comandado por la vicepresidencia de la República. Según Lacs, este Gabinete debe poner como prioridad la orientación a estos temas de inversión. El director ejecutivo de CGAB precisa que el Gabinete Económico podría darle un giro y empujar a todas las entidades, incluso al sector privado, a mejorar el clima de inversión.

Desde el legislativo, Lacs agrega que se tiene la responsabilidad de crear un marco jurídico que sea atractivo al inversionista. “Si una de las piezas no marca el paso, muy difícil vamos a poder generar en el corto plazo esas condiciones”, sentencia Lacs, quien precisa que Guatemala ya cuenta con las instancias e instituciones necesarias y lo que hace falta es una buena coordinación y objetivos claros.

Sánchez señala que las entidades deben velar este ecosistema desde dos vertientes: territorial y nacional. Instituciones como el Intecap deben ser los protagonistas en cuestiones de capacitaciones, los ministerios en las normas técnicas, logística e infraestructura, las entidades adscritas a procesos migratorios para facilitar la entrada de personas que buscan capacitar a los ciudadanos, el Ministerio de Educación (Mineduc), con el ofrecimiento de becas y las Municipalidades para los permisos de construcción, sugiere el experto.

Los primeros pasos

Romero expresa que actualmente se están atendiendo activamente a más de 50 empresas de diversos sectores, no solo en la industria de autopartes. “Hemos proyectado que a raíz de esas empresas en unos cuatro años, podría significar aproximadamente 2 mil millones de dólares de inversión extranjera en el país”, profundiza el viceministro.

Sin embargo, para extender esto a la cadena de valor de autopartes y hacer una unión con México, es necesario que los tres países interesados —México, Canadá y Estados Unidos —, decidan hacer una extensión de su acuerdo a Centroamérica a través del acuerdo DR-CAFTA, explica Lacs.

Además de esto, Sánchez menciona que para consolidar una oportunidad dentro de esta industria se deben crear propuestas desde el legislativo que concreten una nueva ley de inversiones e identificar nichos a partir de un proyecto llamado Creando Oportunidades Económicas para Guatemala (CEO).

Sánchez menciona también trabajar en el sector de transporte y energía, en la capacitación de más ciudadanos a través del Intecap, Mineduc o la academia y llama a Pronacom a reforzar la narrativa y consolidar la información sobre el país.

Reforzar parques industriales

Romero argumenta que la existencia de parques industriales nutre a las inversiones que se pueden dar en Guatemala, puesto que ya se cuenta con una estructura básica que sirve a las compañías para instalarse en el país con rapidez. El viceministro destaca que actualmente hay un surgimiento de oferta importante de estos parques.

Palma señaló que desde el año 2019 se aprobó el reglamento para la habilitación de las zonas de desarrollo económico especial públicas, lo cual Palma categorizó como “un éxito en el país”, puesto que al momento, llevan más de 20 zonas aprobadas y 5 en plena operación.Palma explica que esto es de suma importancia puesto que primero se cuentan las condiciones y atractivos para que los inversionistas pongan a Guatemala en su lista de posibles países para invertir.

Para Palma, las zonas de desarrollo son la figura más grande de atracción de inversiones que tiene el país puesto que cuenta con tres componentes: beneficios logísticos, creación de condiciones de infraestructura para la reducción de costos y la central de transferencia, la cual permite que camiones mexicanos entren directamente a los parques, creando una unión entre ambos países.

Impulsar más el capital humano

Romero espera que en los próximos años se pueda ver la instalación en el país de otra empresa similar a la que se instaló en San Marcos. Sin embargo, para eso, el viceministro argumenta que es necesario el recurso humano para la iniciación de operaciones.

Guatemala cuenta con un bono poblacional de aproximadamente 20 a 30 años, según Sánchez, lo cual está por encima de muchos países de la región. Sánchez cuenta que Guatemala tiene una edad promedio de 26 años y que de 18 millones de habitantes, de 11 a 12 millones de personas son aptas para trabajar.

No obstante, Gustavo Tesaguic, instructor de mecánica automotriz en el Intecap, señala que no hay suficiente capital humano para esta industria. “La fabricación es otra área que todavía no se está explotando y entiendo que aquí en Guatemala son pocas las fábricas como tal que tenemos de autopartes”, indica Tesaguic, quien añadió que en la empresa instalada en San Marcos, trabajan muchos de sus exalumnos.

Palma indica que fueron alrededor de 900 personas las capacitadas por el Intecap para trabajar en esta compañía, a partir de una alianza que hicieron con el Intecap.

