Las tres lecciones que deben tomar en cuenta los municipios para mejorar su competitividad local

Aspectos como tener mejores instituciones, índices de seguridad ciudadana, mejor inversión en educación, mejor conexión con el mundo a través de un tamaño de mercado más grande, destinar más recursos para inversión y no solo en funcionamiento, son algunos de las razones por los que los municipios logran mejorar en el Índice de Competitividad Local.

Según el analista de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Jorge Benavides, hay tres lecciones importantes que deja la edición 2024 de este índice, en los que se deben reflexionar para enfocar de mejor forma los esfuerzos.

Es un año donde casi la mitad de los municipios mejoró en el índice y la otra mitad retrocedió, dado que en la edición del 2024 se refleja que 179 municipios mejoraron su calificación total de competitividad local, pero 161 empeoraron.

En el índice, efectuado por Fundesa, se analizan 12 pilares compuestos por 43 indicadores, de cada municipio. Hay 34 municipios con las más altas calificaciones de 60 a 80 puntos, y dentro de estos destacan los siete que tienen más de 70 puntos.

Es una medición anual que tiene como objetivo evaluar el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan la productividad en un municipio.

Es importante observar los factores que motivaron esos cambios. Los municipios que mejoran lo hacen porque tienen mejores instituciones, porque invierten en la educación de las personas, porque están conectados con el resto del mundo a través de un tamaño mercado más grande, y porque los recursos disponibles en el presupuesto de las municipalidades se destinan para más inversión y no solo para funcionamiento.

Pero si se observa la otra cara de la moneda, que son los municipios que retrocedieron, coinciden también en el aspecto de las instituciones sobre todo seguridad, añade Benavides. “Es preocupante que municipios con altas tasas de extorsiones y altas tasas de homicidios en centros urbanos hacen que retroceda su competitividad”, expresó.

Mientras que, en otros ejes, en el tema de inversión en salud, no solo visto desde la cantidad de recursos sino del cálculo que se da por la cantidad de población se detecta que hay varios municipios en los cuales la inversión pública en salud está disminuyendo.

Además del mercado laboral, el cual tiene que ver con la formalización, pero también con los ingresos de las personas, los municipios que retroceden son aquellos que no logran que haya más oportunidades de empleo y que estas oportunidades generen mejores salarios.

El segundo punto que a consideración de Fundesa es importante es que las ciudades siguen siendo el motor de competitividad del país. El ingreso de las personas en las ciudades está creciendo al 8 % anual, y actualmente las ciudades ya representan el 63 % del producto interno bruto (PIB) nacional y lo cual ha estado creciendo cada año, y casi el 40 % de la población vive en ciudades, explica el investigador.

Sin embargo, considera importante que se está logrando que emigren personas a las ciudades, pero también que estas tengan condiciones de inversión, de generación de empleo y de mejora de ingresos.

Con relación al tercer hallazgo, destaca la importancia de contar con información estadística actualizada, porque no existen detalles que pueden aportar más al estudio o bien no se hacen públicos por las instituciones.

Con este índice, se les recuerda a las instituciones públicas que la información es necesaria para ver quiénes avanzan y por qué, incluyendo los que están retrocediendo para tomar decisiones a tiempo.

Los que más avanzaron y retrocedieron

En la evaluación del 2024, por ejemplo, se menciona que entre los municipios que más retrocedieron respecto del año anterior están: San Cristóbal Acasaguastlán (El Progreso) con -5.39 puntos; San Pedro Necta (Huehuetenango) con -5.01; Olintepeque (Quetzaltenango) cayó -4.19; Morazán (El Progreso), es -4.10; y Santiago Chimaltenango (Huehuetenango), -4.08.

Mientras que entre los que más avance están: Melchos de Mencos (Petén), creció 4.72 puntos; San Marcos La Laguna (Sololá), 4.48; Coatepeque (Quetzaltenango), 3.46; San Andréx Xecul (Totonicapán) mejoró 3.37 puntos.

En general, también se analizó la cantidad de municipios que empeoraron en la calificación según los 12 pilares.

Así, 325 municipios empeoraron en el pilar de Adopción de TIC´s; 293 en dinamismo de negocios; 279 en mercado laboral; 252 en sistema financiero; 225 en salud; 186 en tamaño del mercado; 180 en instituciones, entre otros.

Mientras que los municipios que mejoraron en la calificación por pilar son: 319 en infraestructura; 284 en entorno económico y otro número igual en fuerza laboral y talento. Además, 264 en inversión productiva; 155 en instituciones; 154 en dinamismo de negocios.

Ciudades intermedias

Fundesa también analiza los resultados en las 10 ciudades intermedias, en estas el punteo fue de 63.28 en el 2024 y 63.96 en el 2023. En este caso cuatro retrocedieron levemente en su punteo y seis que lo subieron.

Benavides refiere que hay municipios que crecen en ingresos, pero se quedan estancados o retroceden en competitividad.

Mencionó que cuando se habla de competitividad se refiere a transformar las condiciones del territorio, por ejemplo, hacer inversiones no solo para hoy sino para que sean duraderas en el tiempo, eso no implica que haya territorios municipios que, aunque no mejore la competitividad si mejoran sus ingresos. Pero, “lo que la evidencia ha demostrado es que los municipios que mejoran ingresos, pero no mejora la competitividad son ingresos que son muy volátiles, y eso quiere decir no se crearon las condiciones para mantener esos ingresos en el tiempo y lastimosamente lo que demuestran los datos es que en el corto plazo hay retrocesos”.

En cambio, los que mejoran ingresos y competitividad logra mantener esos niveles de ingresos en el tiempo y los incrementos.

Datos claves para mejorar productividad

Jose Miguel Torrebiarte, presidente de Fundesa, expresó que “esos datos son clave, ya que al establecer la cantidad de inversión pública que el Gobierno realiza con relación a la productividad de cada municipio, podemos ver dónde es importante que se promueva mayores estudios de preinversión para proyectos públicos que faciliten la movilidad y el desarrollo sostenible”.

En tanto la ministra de Economía, Gabriela García, y el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, también mencionaron la importancia de los datos para definir no solo políticas públicas nacionales sino locales. Las municipalidades son las mejores ejecutoras que hay, dijo Siero al hablar de la cercanía que tienen con la población por lo indica que la reacción es más rápida.

Con puntajes mayores a 60 hay 34 municipios. Y, entre estos los primeros siete superan los 70 puntos:

Municipio de Guatemala, San Miguel Petapa, Mixco, Santa Catarina Pinula, Antigua Guatemala, Fraijanes, y Villa Nueva.

Entre los 27 que tienen punteos entre 60 y 69, están San Lucas, Jocotenango, Villa Canales, San Pedro Sacatepéquez, San José Pinula, Chinautla, San José del Golfo, San Bartolomé Milpas Altas, Santa Lucía Milpas altas, Amatitlán, Ciudad Vieja.

Benavides refirió que “el esfuerzo por seguir evaluando la competitividad a nivel subnacional es porque la evidencia disponible ha demostrado que un mayor desarrollo a futuro dependerá de las decisiones de inversión en las Ciudades Intermedias y grandes nodos urbanos del país”, agregando que el reto que tienen las autoridades y representaciones a nivel local es poder identificar qué se está haciendo bien para replicarlo, y qué no está funcionando para realizar las correcciones oportunas.