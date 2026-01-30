Empresarios ven con optimismo el nuevo pacto comercial entre Guatemala y Estados Unidos

La firma del nuevo acuerdo comercial entre ambos países ha sido recibida con beneplácito por diversos gremios empresariales, que perciben el documento como una muestra de apertura y fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales.

Aunque el texto final sigue en análisis por parte de los sectores que mantienen vínculos comerciales con clientes en Estados Unidos, prevalece un ambiente de optimismo tras concretarse la negociación y firma entre la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), con sede en Washington D. C., y las autoridades del Ministerio de Economía (Mineco).

La suscripción tuvo lugar la mañana de este viernes 30 de enero en la sede del USTR, con la participación de representantes del sector privado organizado, quienes acompañaron la actividad.

Sector agrícola celebra apertura hacia EE. UU.

Minutos después de conocerse la firma oficial, representantes de varios sectores comenzaron a fijar postura.

Consultado Francisco Viteri García-Gallont, director de la Agropecuaria Popoyán —empresa que exporta a EE. UU.—, sobre el significado del acuerdo, declaró: “Aún hay que esperar para ver cómo queda el documento final, pero el hecho de que ambos países se sienten y estén abiertos a hacer un acuerdo muestra buenas intenciones, apertura, interés y confianza”.

Respecto del balance, afirmó que el sector agrícola es optimista, ya que se trata de productos que históricamente se han exportado al mercado estadounidense y que no necesariamente compiten con la producción local. Por el contrario, reiteró que estos productos contribuyen a mantener la disponibilidad en los anaqueles durante todo el año, algo que los supermercados exigen a sus proveedores.

Se trata de productos que históricamente se han exportado al mercado estadounidense y que no necesariamente compiten con la producción local, dijo directivo de Popoyán. (Foto Prensa Libre: Cortesía).

Frutas y vegetales quedan fuera del pacto

Por medio de un comunicado de prensa, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) reconoció y valoró los esfuerzos realizados por el Gobierno de Guatemala en la reciente firma del acuerdo recíproco y en la reducción de aranceles con Estados Unidos.

“Este avance representa un paso importante para fortalecer la relación bilateral con uno de los socios estratégicos para el desarrollo comercial del país”, expone el documento.

No obstante, el comunicado advierte que, al no haberse logrado la inclusión de un porcentaje significativo de exportaciones agrícolas —como vegetales y frutas no tradicionales—, así como productos acuícolas y ciertas manufacturas que continúan enfrentando un arancel del 10%, se generan condiciones que afectan la competitividad del país.

“Esta situación pone en riesgo miles de empleos, nuevas inversiones y coloca a Guatemala en desventaja frente a competidores directos, como México, que cuenta con acceso arancelario del 0%”, enfatiza el pronunciamiento.

Ante ese panorama, Agexport sugiere a las autoridades gestionar una segunda fase de negociación que permita alcanzar el arancel 0% para los productos agrícolas y manufacturas que quedaron fuera de la primera etapa.

Además, propone ejecutar la agenda marco de competitividad del sector exportador, con énfasis en infraestructura, productividad y automatización de trámites, así como elaborar y poner en marcha una estrategia nacional para el desarrollo agrícola.

“Con avances en la primera etapa de negociación con Estados Unidos, se pide la apertura de una segunda fase para ampliar el acceso arancelario”, concluye el comunicado.

Representantes del sector privado acompañaron a funcionarios del Gobierno de Guatemala en la firma del nuevo acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos en Washington. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Camagro respalda acuerdo con EE. UU.

De igual manera la Cámara del Agro (Camagro) afirmó que se celebra la firma del Acuerdo de Aranceles Recíprocos entre Guatemala y Estados Unidos. “El acuerdo busca fortalecer la relación comercial bilateral, generar mejores condiciones para el comercio y la inversión, e impulsar el sector agroalimentario”, resalta.

Agrega según Camagro que el acuerdo incorpora avances en biotecnología y regulaciones fitosanitarias. Estos elementos son clave para mejorar la productividad, diversificar la producción agrícola y facilitar las exportaciones.

Además, que, como sector, continuará trabajando con el Gobierno para fortalecer el acceso preferencial de más productos agrícolas al mercado estadounidense. “El comercio y la inversión son fundamentales para el desarrollo del agro y el crecimiento económico de Guatemala”, señala.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) celebró la firma del acuerdo comercial entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos, que convierte al país en el segundo del Hemisferio Occidental en suscribir un pacto de esta naturaleza. El objetivo es fortalecer la relación económica bilateral, profundizar la integración comercial y promover condiciones que favorezcan la inversión, la competitividad y el crecimiento económico sostenible.

Acuerdo debe fortalecer clima de inversión, dice AmCham

En ese contexto, según AmCham, es clave que la implementación del acuerdo considere de manera integral sus implicaciones en materia de barreras no arancelarias, reglas de origen, facilitación del comercio y su contribución al fortalecimiento de la economía y la certeza jurídica, de forma que los compromisos asumidos se traduzcan en mejoras concretas para el clima de negocios y la atracción de inversión.

Para ello, la entidad considera fundamental que la ejecución vaya acompañada de procesos de diálogo público-privado, fortalecimiento institucional y políticas públicas que respalden a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, para que se adapten a nuevos estándares, promuevan inversión y contribuyan a generar empleo formal.

AmCham reitera su disposición de colaborar técnicamente con las autoridades y aportar insumos que permitan maximizar los beneficios del acuerdo para Guatemala, promoviendo un comercio basado en reglas claras, transparencia, formalidad y respeto al Estado de Derecho, pilares de un crecimiento económico sostenido y seguro.

La ministra de Economía, Gabriela García firma el documento con EE. UU. (Foto Prensa Libre: Gobierno de Guatemala).

Acuerdo abre oportunidades, dice Fundesa

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) declaró, por medio de un comunicado, que el Acuerdo Recíproco de Aranceles con Estados Unidos representa un paso relevante para fortalecer la relación comercial bilateral.

“Fundesa reconoce el trabajo realizado y los avances que contribuyen a mejorar el clima de negocios, ampliar oportunidades para las empresas guatemaltecas —especialmente en un contexto de competencia regional— y generar condiciones más favorables para la creación de empleo formal”, indica el comunicado.

El director ejecutivo de esa organización empresarial, Juan Carlos Zapata, aseguró que la firma compromete al Estado guatemalteco a facilitar el comercio y generar mejores condiciones para las exportaciones. Añadió que también implica avanzar en una agenda digital de reducción de trámites, así como en otros compromisos laborales y ambientales.

Zapata enfatizó que Fundesa está en disposición de colaborar de forma técnica y constructiva con el Gobierno, para impulsar una agenda orientada a mejorar la competitividad, la productividad y la modernización del Estado.

Eliminación de aranceles es un logro, dice CGAB

Luis Mazariegos, director de Proyectos de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), afirmó que el acuerdo para la eliminación de aranceles a las exportaciones guatemaltecas hacia EE. UU. representa un gran logro, tanto en materia de gestión comercial del Gobierno como en reconocimiento a las buenas relaciones políticas entre ambos países en el contexto del nuevo ordenamiento del comercio global.

Al hacer un balance general, Mazariegos agregó que Guatemala está entre los primeros países en alcanzar un acuerdo comercial, incluso antes que grandes potencias económicas. Esto, aseguró, le dará una ventaja competitiva para ingresar productos al mercado estadounidense, especialmente alimentos procesados y no procesados, lo cual consideró un factor muy positivo y una oportunidad para las exportaciones del país.

Más comercio, más presión logística

Herlindo Herrera, directivo de la Gremial de Logística de Guatemala (GLG), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), declaró que, desde una perspectiva logística, el acuerdo representa una señal de estabilidad y confianza en la relación comercial entre ambos países.

Agregó que, para Guatemala, esto implica mantener condiciones previsibles de acceso al principal mercado de exportación, lo cual es clave para la planificación de operaciones, inversiones y contratos logísticos de mediano y largo plazo.

Herrera aclaró que no se trata únicamente de un tema arancelario, sino de un mensaje al comercio internacional de que Guatemala sigue siendo un socio confiable dentro de las cadenas de suministro hacia Estados Unidos.

Reiteró que el balance es “claramente positivo”. Más productos ingresando con arancel cero incentivan un mayor flujo de mercancías, lo que se traduce en más movimiento en puertos, aduanas y servicios logísticos. Sin embargo, reconoció que también se incrementa la presión sobre la infraestructura existente. “El crecimiento del comercio debe ir acompañado de mejoras en eficiencia, tiempos y costos logísticos, para que el país no pierda competitividad frente a otros socios regionales”, apuntó.