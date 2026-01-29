Puerto Quetzal: ¿Cómo detectaron las 4.9 toneladas de cocaína la CBP de EE. UU. y antinarcóticos de Guatemala?

En la primera semana de enero surgió una alerta en Puerto Quetzal, Escuintla, sobre un posible cargamento de droga que llegaría al país en contenedores provenientes de Costa Rica, señaló un investigador antinarcótico.

Esa alerta, que recibió el personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) que opera en Guatemala, así como la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC) y otras instituciones, apuntaba a una empresa que exporta harina de coquillo a Guatemala y otros países. El investigador detalló que la compañía envió tres cargamentos de ese producto en 35 contenedores.

El 25 de enero, agentes antinarcóticos y de la CBP detectaron los primeros mil 39 paquetes de cocaína ocultos en un contenedor. En los tres días siguientes, el Ministerio de Gobernación informó que en siete contenedores hallaron 4 mil 927 kilos de cocaína ocultos entre la harina de coquillo.

Agregó que los contenedores tenían como destino final Guatemala y que posteriormente la droga sería enviada a México y Estados Unidos.

Comentó que los registros detallan que esa empresa ya había enviado un cargamento de harina de coquillo en diciembre, y están investigando quiénes son los compradores de ese producto en Guatemala.

La cartera de Gobernación indicó que el avalúo de las 4.9 toneladas de cocaína asciende a Q669.57 millones, unos US$85.8 millones. El presidente Bernardo Arévalo dijo que ha sido mayor decomiso efectuado bajo su administración.

Prensa Libre consultó al Ministerio de Seguridad de Costa Rica por la droga presuntamente embarcada en uno de sus puertos, pero indicaron que no se pronunciarán por el momento, debido a que existe una investigación en curso.

Incautación de kilos por contenedor

25 de enero: Mil 224

26 de enero: Mil 223

27 de enero: 608

28 de enero: Mil 856

Total: 4 mil 911 kilogramos

Casi 5 toneladas de presunta cocaína han sido incautadas por la @PNCdeGuatemala en Puerto Quetzal, desde el primer hallazgo realizado el pasado sábado. Los ilícitos fueron encontrados ocultos en sacos de harina distribuidos en 7 contenedores provenientes del sur del continente. pic.twitter.com/T7ooaDJJC3 — MinGob (@mingobguate) January 28, 2026

Droga incautada en Guatemala durante el 2025

Las estadísticas del Ministerio de Gobernación demuestran que en el 2025 disminuyó la incautación de cocaína un 38.5% comparado con el año anterior, pero aumentó el decomiso de drogas sintéticas y percusores de fentanilo.

El hallazgo del narcolaboratorio más grande del país, descubierto el 16 de mayo del 2025 en San José Pinula, evidenció cómo estructuras mexicanas se han aliado con guatemaltecos para fabricar y comercializar este tipo de droga. Según la Policía Nacional Civil, en los últimos dos años se han intensificado los operativos en zonas con presencia de narcomenudistas, al tiempo que se refuerzan las unidades de investigación criminal y los equipos caninos.

Según datos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, el decomiso de drogas sintéticas en Guatemala aumentó en el 2025.

Comparativo por tipo de droga en kilogramos (kg):