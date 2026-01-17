Proyectos viales avanzarán con apoyo de EE. UU. y el Ejército participará en la construcción de obras

La participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace) en el desarrollo de infraestructura crítica en Guatemala se amplió e incluye el diseño, planificación, construcción, mitigación y ejecución de proyectos carreteros, así como la rehabilitación de un tramo del sistema ferroviario de carga.

Con la firma de la carta de aceptación (LOA, por sus siglas en inglés) entre el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) y Usace —suscrita por el embajador Tobin Bradley—, el pasado jueves 15 de enero se dio a conocer la fase de estudios técnicos.

Este esquema quedará bajo la responsabilidad de Clay McCoy, ingeniero líder del proyecto por parte del Usace; es decir, el designado para estructurar las obras en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Mindef, se informó durante la constitución de la LOA.

Se definirá un cronograma que incluirá las etapas de desarrollo, el intercambio de información y las propuestas de ingeniería civil a aplicar en cada tramo a intervenir. En el aspecto financiero, se prevé hacer los desembolsos con cargo al Tesoro y asignar presupuesto a cada uno de los proyectos para agilizar los trabajos en campo.

También está en curso el apoyo para la ampliación y modernización de los muelles comerciales en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, y el diseño de un nuevo puerto. Está pendiente la presentación de los resultados de los diseños, análisis y presupuesto. Se espera en los próximos días la llegada de una misión técnica involucrada en este proceso.

Proyectos buscan mejorar logística

La ministra de Comunicaciones, Norma Lissette Zea Osorio, declaró durante la presentación de los seis proyectos que estos se basaron en criterios técnicos y estratégicos para su construcción.

Comentó que se trata de obras ubicadas en distintos sectores del país que buscan impulsar la conectividad regional, con impacto económico y social, jerarquía territorial y efecto multiplicador en la productividad, la logística y el beneficio —directo e indirecto— para la población y los usuarios.

Entre los indicadores considerados para seleccionar estas obras figuran la articulación interdepartamental, la reducción de tiempos de viaje y costos de transporte, el acceso a mercados, las conexiones a puertos y fronteras, así como la facilitación del acceso a servicios básicos esenciales como salud, educación y empleo, con el fin de integrarlos a la red primaria de corredores estratégicos.

También se tomó en cuenta la eliminación de cuellos de botella como reto detonador de inversión privada, turismo y desarrollo urbano y rural.

Las obras están enfocadas en tramos viales donde es necesario construir vías más accesibles. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

EPQ tendrá conexión férrea con Escuintla

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, presentó durante la suscripción del acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace) el recién creado Batallón Especial de Construcciones Estratégicas, cuyo propósito será el desarrollo de obras como puertos, aeropuertos, vías férreas, carreteras, viaductos, centros de reclusión y otra infraestructura clave para el desarrollo.

En la carta de aceptación (LOA, por sus siglas en inglés) vinculada a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) —suscrita en mayo del 2025— se contempla la creación de una línea férrea estratégica desde el puerto hacia las afueras de Escuintla.

“La vía de comunicación férrea que proyectamos no es únicamente un medio de transporte terrestre; es un eje articulador de un futuro hub logístico capaz de integrar sistemas portuarios, ferroviarios y carreteros”, afirmó el ministro.

Recordó que personal del Ejército fue capacitado en Estados Unidos para la construcción de estas obras.

El Ejército de Guatemala participará en la construcción del tramo ferroviario en Puerto Quetzal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

Infraestructura atraerá inversión y empleo

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), declaró que este tipo de cooperación técnica internacional representa una oportunidad clave para avanzar en obras estratégicas que contribuyan a modernizar y mejorar las condiciones para la inversión, el empleo y el desarrollo.

“Reafirmamos que una buena infraestructura es sinónimo de reducción de costos, mayor productividad y una nación más conectada”, puntualizó.

Sobre el impacto esperado en la actividad productiva, mencionó que estos acuerdos actúan como catalizadores para la economía, al transformar la infraestructura en una plataforma eficiente que reduce brechas, atrae capital y potencia la capacidad de producción y distribución.

“Al mejorar la infraestructura, se potencia la competitividad mediante la reducción de costos logísticos. Esto también permite consolidar la atracción de inversión extranjera y brindar certeza, lo cual fortalece el comercio exterior al impactar directamente en la eficiencia de los nodos logísticos”, remarcó.

También se contribuye a la generación de empleo y al desarrollo regional, ya que, al ejecutarse los seis proyectos anunciados, no solo se mejora la conectividad, sino que se estimula la economía local durante la fase de construcción y, posteriormente, se permite que zonas anteriormente aisladas se integren a la cadena productiva nacional.

Paralelamente, la colaboración entre entidades estatales y organismos internacionales demuestra la capacidad de gestión de Guatemala, enfocada en el desarrollo estratégico del país.

EE. UU. apoyará obras en seis tramos estratégicos

Proyectos de infraestructura vial en los que intervendrá el Usace: