Los sectores que lideraron la inversión extranjera directa (IED) y que alcanzó US$1 mil 416 millones hasta septiembre 2025

Guatemala atrajo US$1 mil 416.2 millones en inversión extranjera directa al tercer trimestre del 2025, lo que significó un incremento del 12.2% en comparación con el 2024, cuando se registraron US$1 mil 261 millones, según una fuente oficial.

El registro muestra un aumento de US$155 millones al comparar ambos períodos, y cuatro actividades fueron las más dinámicas en el desglose con el 90% del total.

De acuerdo con la política monetaria, cambiaria y crediticia a noviembre del 2025, la proyección de IED al cierre del año es de US$1 mil 875 millones, lo que supondría un crecimiento del 10% respecto del 2024, cuando se alcanzaron US$1 mil 703 millones.

Para el 2026, la previsión es que los capitales foráneos sumen US$2 mil 65 millones, es decir, un 10% más, lo que representaría US$190 millones adicionales.

Es decir, la política monetaria prevé repunte sostenido de inversión extranjera hasta el 2026.

Finanzas y seguros captan más inversión

Las estadísticas actualizadas por el Banco de Guatemala (Banguat) indican que cuatro sectores siguen liderando los flujos de inversión extranjera directa (IED), con una dinámica similar a la observada en los trimestres anteriores del 2025. La banca central mide el comportamiento de capitales en 11 sectores productivos.

En cuanto a los montos reportados a septiembre, las actividades financieras y de seguros concentraron US$639.1 millones; seguidas por la industria manufacturera, con US$222.5 millones; comercio y reparación de vehículos, con US$206.5 millones; y el sector de información y comunicaciones, con US$202.7 millones.

La sumatoria de estos cuatro sectores asciende a US$1 mil 270.8 millones, lo que equivale al 90% del total registrado en el período comprendido entre julio y septiembre del 2025.

En el resto del desglose figuran: transporte y almacenamiento, con US$54.9 millones; otras actividades, US$53.8 millones; construcción, US$27.3 millones; y explotación de minas y canteras, US$22.8 millones.

Centroamérica aporta US$511 millones

La banca central registra las transferencias de divisas según su origen. Para el bloque de Centroamérica se contabilizaron US$511.2 millones y para el resto del mundo, US$904.9 millones.

A septiembre del 2025, el principal inversor en Guatemala fue Panamá, con US$398.7 millones; seguido de Estados Unidos, con US$279.2 millones; México, con US$182.4 millones; y Países Bajos, con US$125.5 millones.

También destacaron Luxemburgo, con US$112.1 millones; Corea del Sur, US$54.1 millones; España, US$82.2 millones; Honduras, US$44.9 millones; Costa Rica, US$33.8 millones; y El Salvador, US$33.1 millones.

Reinversiones

Gabriela García, ministra de Economía, afirmó recientemente que se reporta un crecimiento de 11.9% impulsado por la reinversión de empresas que continúan apostando por el país.

La IED se refiere a los flujos netos de inversión que permiten el control de gestión de largo plazo de una empresa en un país distinto al de origen de la empresa inversionista.

La creación de la Agencia Nacional de Atracción de Inversión Extranjera ProGuatemala cuenta con un equipo de profesionales que trabajan para promover, atraer y facilitar la IED en sectores fundamentales de la economía nacional, afirmó la ministra García.

Además, se han identificado los sectores en los cuales hay mayor oferta para inversión inmediata y de largo plazo. Mencionó que entre los de corto plazo se encuentran alimentos procesados, bebidas alcohólicas, productos químicos y farmacéuticos, vestuario y textiles, servicios empresariales, centros de llamadas y tercerización de procesos de negocios (BPO).

A mediano plazo están los centros de servicios compartidos, servicios de salud, metal-mecánica, turismo y eléctrico-electrónico.

Entre los de largo plazo mencionó biotecnología, dispositivos y equipo técnico, componentes y equipo electrónico, y tecnologías de la información para manufactura avanzada.

Por último, cabe recordar que las calificadoras de riesgo-país podrían elevar a Guatemala a un grado de inversión. Sin embargo, aún no se han publicado los reportes correspondientes.

Impulsar iniciativas

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), comentó que el crecimiento de la inversión extranjera directa en el país muestra cómo Guatemala —a pesar de tener retos en infraestructura, capital humano y certeza jurídica que debe seguir mejorando— tiene un clima de negocios favorable a la inversión.

Sin embargo, señaló que, si bien casi el 70% es reinversión, esto muestra la confianza de quienes poseen sus recursos en Guatemala y lo ven como una oportunidad para seguir creciendo. “Además, se mantiene una asociación importante con la generación de empleo formal en nuestro país”, expresó Zapata.

Lograr el escalón

Ahora bien, “si Guatemala logra llegar a ser grado de inversión, eso sí detonaría más inversión nueva”, afirmó el ejecutivo de Fundesa.

En esa línea, mencionó la importancia de que se aprueben en el Congreso las iniciativas como la 6630, Ley Promesa para el Empleo, la cual daría un marco jurídico de derechos más propicio para la inversión y la generación de más oportunidades en el país, aseguró Zapata.