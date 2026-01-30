Exportaciones, aranceles y acceso a mercado: así funciona el nuevo acuerdo entre Guatemala y EE. UU.

Guatemala firmó el Acuerdo sobre Comercio o Aranceles Recíprocos con Estados Unidos, una decisión que el Gobierno califica como estratégica para proteger el empleo, fortalecer la competitividad y asegurar condiciones estables de acceso al principal mercado de exportación del país.

Estados Unidos es actualmente el mayor socio comercial de Guatemala. Hasta noviembre del 2025 concentró el 30.2% de las exportaciones guatemaltecas, con un valor de US$4 mil 323.5 millones, es decir, cerca de una de cada tres exportaciones tuvo como destino ese mercado.

¿Este acuerdo sustituye al DR-CAFTA?

No. La ministra de Economía, Gabriela García, aclaró que el nuevo acuerdo no reemplaza al DR-CAFTA, sino que lo complementa y lo fortalece.

Según explicó, el objetivo es asegurar que Guatemala mantenga condiciones preferenciales de acceso al mercado estadounidense en un contexto internacional cada vez más exigente, brindando certeza a los sectores productivos.

La firma del acuerdo se realizó en Washington D. C. y estuvo a cargo de la ministra García y el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

¿Cuáles son los principales beneficios?

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el mantenimiento de arancel cero para la mayoría de las exportaciones guatemaltecas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con datos oficiales:

Más del 70 % de las exportaciones guatemaltecas mantendrán un arancel final de 0 %.

Esto equivale a más de US$3 mil 300 millones en exportaciones con acceso preferencial asegurado.

En el sector vestuario y textiles, el 97.4% de los productos conservará arancel cero.

Los sectores más beneficiados son la agroindustria, la manufactura y el sector textil, que concentran la mayor parte de las exportaciones hacia ese mercado.

Además, Guatemala logró una posición diferenciada a nivel regional, ya que solo cuatro países firmaron este tipo de acuerdo con Estados Unidos, lo que el Gobierno interpreta como una señal de confianza internacional.

¿Qué pasa con los productos que no quedaron en 0 %?

Para las exportaciones que no están incluidas en el listado de desgravación, se aplicará el arancel de nación más favorecida (NMF) vigente en Estados Unidos en 2025, que es del 10 %.

La estructura queda de la siguiente manera:

DR-CAFTA: 0 %

Acuerdo Recíproco: 0 % (cuando aplica)

NMF: 10 % (solo para el porcentaje no cubierto)

El Ministerio de Economía informó que brindará acompañamiento al sector productivo, especialmente en el cumplimiento de reglas de origen y en la implementación del acuerdo. También se reforzará la diversificación de mercados, la participación en ferias y misiones internacionales, así como la promoción de inversión.

Reacción del sector privado

Diversas cámaras empresariales calificaron como positiva la firma del acuerdo. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) señaló que se trata de un paso relevante para fortalecer la relación comercial bilateral y avanzar en una agenda de facilitación del comercio y la inversión.

Una delegación del sector privado acompañó al Gobierno en Washington D. C., integrada por representantes de CACIF, Agexport, Cámara del Agro, Cámara de Industria de Guatemala, Cámara Guatemalteca de la Construcción, Asazgua, Cámara de Finanzas, Cecoms, Fepymen, Anacafé, Fundesa y AmCham Guatemala.

Las cámaras destacaron que los acuerdos alcanzados permitirán reducir barreras arancelarias y no arancelarias, mejorar los procesos de facilitación comercial y generar mejores condiciones para atraer inversión productiva, con impacto en el empleo formal y el crecimiento económico.

No obstante, también manifestaron preocupación por los sectores que no quedaron incluidos y reiteraron su compromiso de continuar una segunda ronda de negociaciones para buscar que el 100% de las exportaciones guatemaltecas cuente con acceso preferencial.

La Cámara de Industria y la Cámara del Agro coincidieron en resaltar el acuerdo como un paso clave para la competitividad, especialmente en el sector agroalimentario, donde se incorporan avances en biotecnología y en la facilitación de regulaciones fitosanitarias, considerados relevantes para mejorar la productividad y diversificar las exportaciones.

La visión del Gobierno