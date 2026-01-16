Nuevo acuerdo con EE. UU. impulsa infraestructura y mejora competitividad, afirman cámaras

El más reciente acuerdo suscrito entre el Gobierno de Guatemala y Estados Unidos para impulsar proyectos de infraestructura y cooperación técnica ha generado respaldo del sector privado organizado del país. Representantes de las principales cámaras empresariales destacaron los beneficios económicos, la generación de empleo y la apertura de oportunidades de inversión que se derivan de esta alianza binacional.

El acuerdo, firmado con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE), contempla la planificación y ejecución de obras estratégicas, incluyendo el mejoramiento de rutas prioritarias y estudios para la reactivación de un corredor ferroviario que conecte Puerto Quetzal con Escuintla, con una inversión aproximada de US$110 millones asumida por Guatemala, con asistencia técnica estadounidense.

Visión empresarial: inversión, conectividad y productividad

Para el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), esta alianza representa “un paso importante” para fortalecer la infraestructura crítica y mejorar la conectividad nacional, factores que considera esenciales para incrementar la competitividad del país en el contexto global y atraer inversiones que generen empleo formal.

CACIF ha subrayado que la cooperación con EE. UU. permitirá no solo avanzar en proyectos viales y logísticos, sino también consolidar elementos de infraestructura estratégica que favorezcan el comercio exterior y la producción nacional. En comunicados previos, la organización destacó la modernización del Puerto Quetzal como un “hito histórico” que contribuirá a posicionar a Guatemala como un nodo clave en las cadenas de valor regionales.

Desde este mismo enfoque, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) emitió una declaración institucional en la que reconoce el valor del segundo acuerdo con Estados Unidos, orientado a modernizar la infraestructura nacional. La gremial reconoció el objetivo del nuevo acuerdo de cooperación técnica que, según la CIG, mejorará condiciones para la inversión, aumentará la productividad y potenciará la conectividad interna.

"Estas acciones son fundamentales para construir un futuro próspero y sostenible en nuestro país. Evidenciando así, que Guatemala es un socio confiable en las cadenas de suministro estratégicas para la reducción de los flujos migratorios", enfatizó el CACIF en su postura.

Continuidad de la agenda comercial con EE. UU.

El respaldo del sector empresarial también se extendió al Acuerdo Marco de Comercio Recíproco, alcanzado entre Guatemala y Estados Unidos el año pasado, que busca restituir el acceso preferencial al mercado estadounidense para la mayoría de las exportaciones guatemaltecas. Diversas cámaras coincidieron en que este marco comercial abre “una ventana estratégica” para atraer inversión, impulsar la producción nacional y reforzar la estabilidad de los intercambios económicos con su socio más importante.

CACIF, en particular, calificó de positivo el acuerdo comercial que deriva en la eliminación de aranceles para más del 70% de los productos guatemaltecos exportados hacia el mercado estadounidense, lo cual representa una señal de confianza hacia el sector productivo del país.

Las cámaras empresariales muestran una postura unificada respecto del nuevo acuerdo con Washington: ven oportunidades de desarrollo económico, competitividad y mejor infraestructura como pilares para la generación de empleo y la atracción de capital privado.

La CIG y CACIF, en sus declaraciones, han coincidido en que este tipo de cooperación técnica internacional es clave para impulsar proyectos de largo plazo, reducir costos logísticos y consolidar a Guatemala como un destino atractivo para inversión extranjera.

Una postura unificada aunque diversificada

No obstante, este respaldo convive con un contexto más amplio de expectativas entre empresarios sobre cómo se traducirán los compromisos formales en resultados concretos para exportadores y productores locales, una discusión que continúa en mesas de diálogo público-privado y que también involucra la implementación efectiva de reformas estructurales y marcos regulatorios que acompañen la ejecución de los acuerdos alcanzados.