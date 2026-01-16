¿Busca construir? Estos 4 departamentos son los nuevos polos de la urbanización en Guatemala

Cuatro departamentos de Guatemala se consolidaron como los principales destinos de urbanización entre 2023 y 2025, de acuerdo con datos de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC). Retalhuleu lidera el listado con alrededor de 53 mil licencias de vivienda aprobadas, seguido por Quetzaltenango, con 53 mil 86; Suchitepéquez, con 26 mil, y el departamento de Guatemala, con 17 mil.

Las cifras fueron presentadas este jueves por José Ardón, director ejecutivo de la CGC, quien explicó que estos territorios se han convertido en polos estratégicos de desarrollo inmobiliario, comercial e industrial.

Según Ardón, el crecimiento urbano responde a una dinámica económica más amplia. “En el área de occidente, Quetzaltenango es probablemente el hub donde más crecimiento hemos identificado. Se ha convertido en un área de actividad comercial bastante importante”, explicó.

El proceso de urbanización en Guatemala avanza a un ritmo mayor que el de otros países de la región. De acuerdo con Ardón, en 2024 el país alcanzó una tasa de crecimiento poblacional urbano del 2.2 % anual, mientras que la población urbana ya representa cerca del 60 %.

En comparación, El Salvador reporta un crecimiento urbano del 1.1 %, Colombia del 1.4 % y Panamá del 1.5 %. “El país está pasando por un proceso fuerte de urbanización, común en los países que crecen económicamente, y Guatemala no es la excepción. Es uno de los países que seguirá teniendo un ritmo de crecimiento mayor al de la región”, señaló.

Acceso es ventaja

Para el país, este proceso representa una oportunidad de desconcentrar la ciudad capital y el departamento de Guatemala, y de aprovechar las ventajas competitivas de otros departamentos y municipios.

Entre los beneficios identificados se encuentran el acceso a vivienda cercana al lugar de trabajo, la proximidad al transporte público, la reducción de los tiempos de traslado y un menor impacto ambiental, al evitar la expansión desordenada de la mancha urbana.

Asimismo, Ardón destacó la importancia de integrar a estas ciudades intermedias a la actividad comercial nacional e internacional, mediante mejores puertos, carreteras y conexiones logísticas que faciliten el transporte de productos y fomenten nuevas inversiones.

Burocracia y crecer en orden, los retos

Pese al crecimiento, Ardón advirtió que persisten desafíos importantes para atraer más inversión. Entre ellos, la necesidad de simplificar trámites y fortalecer herramientas digitales como la Ventanilla Ágil de la Construcción (VAC).

Además, señaló que varias municipalidades ya han sido identificadas para recibir apoyo técnico que les permita brindar mayor certeza a los inversionistas. “No solo se trata de facilitar los trámites, sino de ofrecer capacidades técnicas y planificación que den confianza a las empresas”, explicó.

Uno de los principales retos es la infraestructura vial y la movilidad. Ardón indicó que los problemas que históricamente se han registrado en el departamento de Guatemala comienzan a replicarse en estos nuevos polos de desarrollo. “No solo la ciudad está creciendo, sino que también otras ciudades del interior del país. Esto nos plantea un reto de cómo podemos hacer crecer nuestras ciudades de manera sostenible y aprovechar todas las ventajas y los beneficios”, dijo.

De acuerdo con Marielos Marín, investigadora del Observatorio para las Ciudades de la Universidad del Istmo (Unís), la incorporación de criterios de sostenibilidad en los proyectos de vivienda depende en gran medida de la capacidad institucional de cada municipio.

Marín explicó que la sostenibilidad es uno de los principales paradigmas de la planificación urbana moderna; sin embargo, en Guatemala no todos los municipios cuentan con planes de desarrollo u ordenamiento territorial que orienten el crecimiento de sus ciudades. Incluso en aquellos casos donde sí existe una planificación formal, es necesario analizar qué enfoques fueron incorporados y si estos contemplan de manera explícita criterios de sostenibilidad.

El director de la CGC advirtió que, si no se planifica de manera ordenada, existe el riesgo de que los problemas urbanos de la capital se reproduzcan en todo el país. “Si no empezamos a planificar y a ofrecer controles adecuados para que nuestras ciudades crezcan, es muy probable que la historia del departamento de Guatemala se repita a nivel nacional”, alertó.