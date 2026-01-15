Villa Nueva, el gran hub logístico que urge más incentivos para atraer inversión

Ubicado a unos 15 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, el municipio de Villa Nueva se ha posicionado en los últimos años como un territorio estratégico para la atracción de inversión extranjera. Su cercanía con la capital, además de su conexión con los principales puertos y arterias viales del país lo convierten en un punto clave para el establecimiento de industrias, especialmente del sector logístico, ya que funciona como un punto de paso para la movilización de mercadería.

De acuerdo con Juan Esteban Sánchez, director ejecutivo de Invest Guatemala, Villa Nueva ofrece una condición especial al encontrarse fuera del área central de la capital. “Siempre estamos hablando de Ciudad de Guatemala, pero ya Villa Nueva empieza a ser muy vista por parte de los inversionistas”, explicó.

Un ejemplo de este interés es la inversión realizada por DHL Global Forwarding, que anunció en noviembre de 2025 un nuevo centro logístico en este municipio. El proyecto comprende 8 mil 500 metros cuadrados de extensión, 11 mil 500 posiciones de pallet y 14 rampas de carga y descarga, lo que permite atender operaciones de importación y distribución a gran escala.

José Luis Monje, gerente general de DHL en Guatemala, explicó a Prensa Libre que la ubicación fue determinante. “Villa Nueva ayuda mucho por su ubicación porque permite que las mercancías que vienen de los dos puertos principales del país puedan llegar con mayor facilidad a sus destinos”, señaló.

El centro está orientado principalmente a la industria farmacéutica, un sector que la empresa busca fortalecer en Guatemala. “Queremos que el país sea un actor preponderante en este sector. Nuestra organización respalda esta inversión, que asciende a US$10 millones, como una apuesta para Guatemala y para seguir creciendo en este nicho”, afirmó Monje.

Sánchez asegura que estas inversiones son un llamado a empresas vinculadas con el sector farmacéutico. “A través de estas grandes inversiones se generan alternativas de reducción de costo logístico para que los inversionistas que lleguen al país puedan tener la facilidad de distribuir sus productos en el mercado guatemalteco o mercados de frontera”, explicó.

Asimismo, para Sánchez, este tipo de inversiones envían señales de confianza al mercado. “Guatemala recibe entre el 75 al 80% de su inversión extranjera directa en forma de reinversión. Eso indica que quienes ya están en el país creen en su potencial y quieren seguir creciendo. Si DHL está creciendo, es la primera señal de que el inversionista internacional quiere creer más en el país. Además, esta inversión va a facilitar inversiones adicionales”, añadió Sánchez.

El centro logístico de DHL, inaugurado en noviembre del 2025 tuvo una inversión de 10 millones de dólares. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Políticas industriales por sector

Desde la perspectiva de Invest Guatemala, existen sectores específicos en los que el país debería enfocar sus esfuerzos de atracción de inversión. Sánchez señaló que uno de los principales es el de partes y componentes para vehículos, motocicletas, maquinaria liviana y electrodomésticos. Otro sector identificado es el agrícola y agroindustrial, donde Guatemala ya cuenta con una base productiva sólida y espacio para seguir creciendo sin afectar a las empresas establecidas, tanto locales como internacionales.

Un tercer sector es el de plásticos y su transformación. “Hemos encontrado interés por parte de empresas estadounidenses en encontrar proveeduría de partes plásticas para sus procesos, como juguetería”, explicó Sánchez. A estos se suma el sector de vestuario y textil, donde existe una base empresarial organizada y oportunidades para crecer en la cadena de suministro, tanto para el mercado local como para la exportación.

Jorge Benavides, investigador asociado a Fundesa, considera que hay ciertas condiciones que favorecen más a unos clusters que a otros. “Por ejemplo, si en el tema de tecnología se busca un territorio en donde hay mayor cantidad de usuarios de internet y mayor tasa de electrificación, pues son las condiciones propicias para que se instale”, añadió

Para un cluster agrícola dependerá el tema de seguridad, ordenamiento territorial, acceso al agua. “Sabemos que hay empresas que antes de definir dónde iniciar o expandir operaciones se centran en estos indicadores para ver si cuentan con las bases para poder crecer”, enfatizó Benavides.

Sin embargo, Guatemala aún no cuenta con todas las condiciones necesarias para consolidar clústeres plenamente desarrollados. “Si uno fuera a evaluar si Guatemala tiene clústeres, en teoría pura, faltan condiciones desde el punto de vista regulatorio, operativo y de facilidades a través de centros de investigación para determinados sectores”, señaló Sánchez.

No obstante, indicó que ya existe un ejemplo claro. “Sí podemos decir que ya estamos identificando que Guatemala tiene un clúster, que es el clúster textil”, explicó. Añadió que la creación y el crecimiento de parques industriales en los próximos años presionará al mercado para avanzar hacia políticas industriales, incentivos específicos y formación de capital humano asociada a sectores particulares.

Sánchez consideró que el país puede empezar a avanzar en otros clústeres. “Guatemala en este momento puede avanzar en clúster de agroalimentos, con enfoque en procesamiento de frutas o en transformación de azúcar, confitería”, afirmó.

Sobre las acciones pendientes, indicó que existe una obligación de facilitar la inversión extranjera directa. “Tenemos que promover de aquí en adelante las facilidades para el inversionista extranjero directo que reduzca los cuellos de botella que ya tenemos totalmente identificados”, señaló.

Incentivos y ventajas territoriales

Uno de los principales atractivos que ofrece Guatemala a los inversionistas, según Sánchez, es su ubicación geográfica, debido a su cercanía con mercados como México, El Salvador y Estados Unidos. A esto se suma una mano de obra competitiva, tanto en costos como en estabilidad laboral.

Asimismo, recalca que en términos de oferta el país le ofrece al inversionista internacional un marco de regulación sólido, a pesar de los retos que todavía enfrenta. “Guatemala tiene una clase empresarial de muy alto nivel que en este momento está concentrada en la preparación y construcción de parques industriales o metros cuadrados especializados para la inversión internacional”, explicó.

Para Sigfrido Leé, investigador asociado al Cien, Guatemala tiene características políticas que lo potencian como un hub logístico. “Tiene una política económica de fronteras abiertas, más del 90% de su comercio está amparado por acuerdos de libre comercio, lo cual es muy amigable para la inversión”, dijo. Además, resalta la política macroeconómica estable, la cual ha permitido mantener inflaciones y tipos de cambios estables.

Sin embargo, municipios fuera de la ciudad capital comienzan a ganar relevancia. De acuerdo con Leé se ha ido descentralizando muchas decisiones y se ha abierto inversiones estratégicas hacia otras regiones del país donde se ha encontrado potencial.

Según el Índice de Competitividad Local (ICL) 2025, elaborado por Fundesa, Villa Nueva tiene una población de 501 mil 127 habitantes y es el quinto municipio más competitivo de los 340 que conforman el país, obtuvo un puntaje de 72.21, lo que refleja avances importantes en productividad y condiciones para la inversión. Además, este territorio el PIB per cápita para 2024 fue de $12.221,07 y para el 2018 tenía una urbanización de 98.4%.

Para Benavides, Villa Nueva no puede analizarse de forma aislada. “Forma parte de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, por ende no está sola. Toda movilización de mercancías tiene que pasar necesariamente por este municipio”, explicó.

Sánchez concuerda con que Villa Nueva tiene características importantes que la hacen destacar frente a otros destinos, como la mano de obra disponible, porque generalmente las personas trabajan en la capital y deben recorrer distancias largas para acceder a su lugar de trabajo. “Villa Nueva en este momento puede ofrecer oportunidades para que la gente pueda trabajar en su lugar de origen”, enfatizó.

Cuellos de botella por superar

Pese a las ventajas y atractivos territoriales que ofrece Guatemala a los inversionistas, aún persisten retos que el país debe superar para que más industrias de logística apuesten por instalarse en el país. “Miremoslo en términos de cuellos de botella que hay que vencer, tanto para el sector público como el privado”, expuso Sánchez.

El primer desafío es tener mano de obra capacitada para sectores específicos. “Tenemos que ir ya hacia un proceso en el que las universidades y escuelas de capacitación preparen personas capaces de llegar a un sector productivo como el farmacéutico”, comentó Sánchez.

El segundo reto es fortalecer la investigación y el desarrollo. Finalmente, Sánchez consideró que también se debe contemplar la infraestructura y la política industrial de sectores estratégicos, asociadas a una política de incentivos que no afecte al país fiscalmente, pero que motive tanto a empresarios locales como internacionales a invertir más en el país.

Leé también concuerda que invertir en infraestructura no solo traería inversión privada, sino que también genera empleos. “Existen muchas oportunidades de empleo urgente dentro del interior del país y esto se consigue precisamente con la creación de estos corredores logísticos”, añadió. Además, asegura que también se deben hacer inversiones en electricidad, agua potable, alcantarillado y saneamiento para lograr desarrollo y poder descentralizar ese crecimiento.

