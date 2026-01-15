Café guatemalteco apunta a su mejor cosecha en tres años, y expectativas crecen en exportaciones, precios y producción

Para la cosecha 2025-2026, se estima un incremento de las exportaciones, que llegarían a 4.1 millones de quintales de café oro, la cifra más alta de los últimos tres años, según datos de la Asociación Nacional del Café (Anacafé).

En la del período 2022-2023 se exportaron 3.87 millones de quintales; en 2023-2024, fueron 4.08 millones. Mientras tanto, en el año cafetalero 2024-2025 —del 1 de octubre al 30 de septiembre— se reportaron 3.73 millones de quintales exportados.

Durante ese período, los ingresos de divisas alcanzaron US$1 mil 285 millones, según Ricardo Andrés Destarac Bardales, presidente de Anacafé. Aunque el volumen fue menor en comparación con las dos cosechas anteriores, se registraron precios internacionales récord, con un promedio anual de US$344.81 por quintal.

Para la cosecha del 2026 se espera que los precios internacionales se mantengan altos y oscilen entre US$330 y US$430 por quintal oro, explicó Destarac.

El sector muestra optimismo frente a esta nueva cosecha. “Miramos con muy buenos ojos esta nueva cosecha. La implementación del programa de rentabilidad sustentable ha hecho que las plantaciones y las producciones vayan aumentando poco a poco, y seguiremos impulsando el programa para aumentar las producciones cada vez más”, expresó el presidente de Anacafé.

Aunque todavía no se cuenta con un estimado de ingresos en divisas por exportaciones para la cosecha 2025-2026, Destarac explicó que esto dependerá de las variaciones del precio internacional, que se rige por la Bolsa de Nueva York.

Consultado sobre las razones del alza en los precios internacionales, mencionó problemas agroclimáticos que afectaron a Brasil y Vietnam, principales productores mundiales, lo cual redujo sus cosechas significativamente. “Esto hace que los inventarios mundiales bajen y que la demanda sobrepase la oferta de café”, comentó.

“El productor hoy en día recibe más dinero por un quintal de café. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir produciendo más para cubrir la demanda”, añadió Destarac. Señaló que esta coyuntura representa una oportunidad para Guatemala de fortalecer el sector.

Se han desarrollado acciones para empoderar al productor, capacitándolo en precios de mercado, lo que ha repercutido positivamente en toda la cadena productiva. El aumento en la Bolsa beneficia directamente a las comunidades a través del derrame económico. “Se empodera al productor para que pueda exigir esos precios a cualquier comprador o intermediario”, agregó.

Destarac anticipa un crecimiento en la producción. Mencionó casos de éxito de productores que han duplicado su rendimiento en un año, gracias al programa de rentabilidad. Este les enseña a administrar su finca en términos agronómicos, fiscales y financieros, lo cual mejora la utilidad, permite nuevas inversiones y fortalece la rentabilidad.

Consultado sobre si los altos precios pueden motivar la expansión de áreas cultivadas, el directivo indicó que primero debe implementarse el programa de rentabilidad, para maximizar la producción con los recursos actuales. “No apostamos a la renovación inmediata, sino a la rentabilidad primero, y luego, con estrategia, renovar buscando sostenibilidad”, dijo.

Este modelo permite mejoras en un año, mediante metas específicas sobre fertilización y mano de obra. “Aunque el productor gaste más, si fija sus objetivos, alcanzará rentabilidad”, afirmó. En la actualidad, unas 70 mil hectáreas a nivel nacional están bajo el programa, que beneficia a unos 9 mil productores.

Sobre los aranceles implementados por Estados Unidos en abril del 2025 —con un mínimo de 10% que incluyó el café— explicó que se generaron atrasos en las exportaciones. Desde mediados de noviembre de ese año, el arancel fue reducido a cero, tras una decisión ejecutiva del presidente Donald Trump que eliminó tributos para productos agrícolas.

Destarac indicó que se sigue exportando a Estados Unidos, que en la cosecha 2024-2025 representó el 42% de las ventas al exterior. Agregó que el impacto arancelario afectó principalmente a exportadores o importadores en EE. UU., no a los productores y que ahora, con el arancel cero, Guatemala tiene una ventaja sobre otros países cuyos productos aún pagan tributos.

En cuanto a los precios locales, también se han reportado alzas. El directivo señaló que, cuando sube el precio internacional, puede haber repercusión en el café tostado, pero cada empresa maneja su propia estrategia.

Promoción

Una delegación guatemalteca participará esta semana, durante tres días, en la feria de Dubái para promocionar el café nacional. Se trata de la World of Coffee Dubai, del 18 al 20 de enero.

Destarac señaló que se generan oportunidades de exportación. También se visitarán las oficinas de La organización Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), para buscar alianzas que beneficien a los productores y posicionen el café de Guatemala.

A la feria asistirán los diez ganadores de las competencias nacionales de café, y cuatro productores de distintas regiones, seleccionados en convocatoria abierta. Se busca promocionar el café nacional, las competencias y otros grupos de productores.

