Acuerdo comercial ya fue ratificado por Guatemala y notificado a EE. UU., y qué falta para que entre en vigencia

Además, el Gobierno de Guatemala remitió la notificación oficial a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para que se active el plazo de entrada en vigor, respondió a Prensa Libre el Ministerio de Economía (Mineco).

“Dicha sanción presidencial es el paso que permite cerrar formalmente el expediente y proceder con la notificación oficial a EE. UU. por la vía correspondiente”, se expuso.

El acuerdo fue firmado por las autoridades de USTR y de Mineco el 30 de enero del 2026. Este establece que las dos partes deben notificarse por escrito la conclusión de sus respectivos procedimientos internos. Luego de cumplido ese requisito bilateral, corre el plazo de 30 días para la entrada en vigor, añadió el ministerio.

Consultado sobre las razones por las que el acuerdo no ha sido publicado en el diario oficial y cuándo se efectuará ese paso, la institución indicó que la publicación no es el acto que le da vigencia al acuerdo.

Al respecto, expuso que la vigencia se rige por el mecanismo establecido en el acuerdo —es decir, las notificaciones bilaterales más 30 días—, mientras que la publicación cumple una función de publicidad oficial.

El Mineco explicó el proceso:

Los dictámenes técnicos y jurídicos ya fueron concluidos.

A inicios de febrero, las autoridades explicaron que cada entidad involucrada en los compromisos comerciales —como el Mineco, la SAT y los ministerios de Agricultura y de Salud, entre otras— debía emitir su dictamen.

Luego de ello se dio la sanción del presidente de la República, Bernardo Arévalo.

El Mineco confirmó que la notificación por parte de Guatemala ya se efectuó.

Una vez que Estados Unidos también notifique a Guatemala, se iniciará el plazo de 30 días para la entrada en vigor. Sin embargo, por el momento el Mineco no ha indicado si ese país ya notificó al Gobierno guatemalteco.

Posteriormente se gestiona la publicación en el Diario de Centro América como acto de publicidad oficial.

Consultado sobre si, derivado de la suspensión de aranceles de EE. UU. emitidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) el 20 de febrero último y la posterior implementación de otros con base en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, será necesaria alguna adenda al acuerdo, el Mineco indicó que Guatemala da seguimiento técnico al nuevo escenario en EE. UU. y a los instrumentos legales que ese país utiliza para su política arancelaria.

“No se puede concluir automáticamente que sea necesaria una adenda: el Acuerdo de Comercio Recíproco es un instrumento bilateral complementario al DR-Cafta y cualquier ajuste formal tendría (que definirse) entre las partes después de que se lleve a cabo la evaluación técnica y jurídica”, añadió la entidad.

Meses de negociaciones y procesos

El acuerdo se firmó luego de varios meses de negociaciones. Guatemala buscaba la reducción o eliminación del arancel del 10% y volver al trato preferencial arancelario que brinda el DR-Cafta.

Con el acuerdo, EE. UU. decidió dejar sin arancel al 72.5% de las exportaciones guatemaltecas, que incluyen productos algunos agrícolas, vestuario y textiles, así como algunas manufacturas.

El restante 27.5% sigue sujeto a dicho impuesto. Entre estos productos se encuentra el sector de minivegetales, que continúa buscando ser incluido en la excepción arancelaria, ya que quedó fuera del acuerdo.

El nuevo arancel mencionado —temporal por 150 días y con posibilidad de prórroga—, que sustituye al suspendido, también estableció exenciones para el 72.5% de productos guatemaltecos.

Entre estos, adelantó algunos beneficios, ya que deja exento del tributo del 10% al sector de vestuario y textiles, siempre que cumpla con el origen Cafta. Por ello, este sector, por el momento, no deberá esperar a que el acuerdo entre en vigencia.

En cifras

El documento incluye la reducción de aranceles a cero por parte de Estados Unidos, así como una serie de compromisos asumidos por Guatemala.

Alrededor del 72.5% de las exportaciones guatemaltecas quedará con arancel cero.

Esto representa tres mil 504 partidas arancelarias y unos US$3 mil 300 millones, según datos del Mineco.

Sin embargo, el 27.5% restante, que queda con el tributo del 10%, significa unos US$1 mil 530 millones en productos agrícolas y manufacturas, los cuales quedan en riesgo de perder competitividad respecto de países como México, que se mantiene con arancel cero, advirtió Agexport.

Compromisos

También se estableció una serie de compromisos para Guatemala que incluye facilitación del comercio y de los trámites, acceso al mercado, temas de tecnología, restricción para comerciar con otros países y asuntos de seguridad. Incluso se contempla el compromiso de implementar la mezcla del 10% de etanol en las gasolinas y “hacer un esfuerzo” por adquirir 50 millones de galones de EE. UU.

El Acuerdo trasciende el ámbito estrictamente comercial o arancelario, ya que el país queda condicionado no solo a temas relacionados a intercambio de bienes, sino también a decisiones estratégicas en materia tecnológica, comercial y geopolítica, explicaron recientemente analistas.

A inicios de febrero, la ministra de Economía, Gabriela García, aseguró que no se condicionó al país a trabajar con marcas o naciones específicas. Sin embargo, aclaró que si Washington detecta que Guatemala hace negocios con economías que incurren en prácticas empresariales dudosas, carecen de trazabilidad en sus productos, aplican subsidios o imponen precios tope, podrían modificarse las condiciones del acuerdo.