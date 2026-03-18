Diputados cuestionan acuerdo arancelario y advierten riesgos constitucionales

La Comisión de Economía se reunió con autoridades de Ministerio de Economía, conformada por parlamentarios de varias bancadas este miércoles.

El diputado Julio Héctor Estrada advirtió que varios compromisos asumidos por Guatemala en el Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos, podrían obligar al país a alinearse automáticamente con decisiones comerciales de Estados Unidos, incluso sin posibilidad de impugnarlas. Autoridades del Ejecutivo ofrecieron responder por escrito ante dudas sobre implicaciones constitucionales.

Durante la citación, Estrada señaló que algunos compromisos podrían obligar a Guatemala a replicar medidas unilaterales adoptadas por Estados Unidos frente a terceros países. “Si Estados Unidos aplica medidas contra terceros países, Guatemala tiene que replicarlo”, afirmó el legislador.

Según explicó, esto incluiría restricciones a exportaciones, controles comerciales y limitaciones en compras públicas basadas en listas definidas por ese país. A su juicio, estas disposiciones podrían contravenir principios de neutralidad comercial y no intervención.

Dudas sobre constitucionalidad

Estrada también advirtió que el acuerdo podría entrar en conflicto con la Constitución. “No podemos comprometernos a implementar medidas de frontera impuestos por un país y además a no protestarlas ante la Organización Mundial del Comercio”, indicó recordando que Guatemala es socio activo de dicha organización.

El legislador cuestionó, además, si el Ejecutivo realizó un análisis jurídico previo sobre los alcances del acuerdo. “Lo que se está negociando excede en mucho lo que es un tratado de libre comercio”, afirmó, al considerar que podría implicar una “alineación institucional” con Estados Unidos.

Asimismo, planteó que algunas disposiciones podrían requerir reformas legales e incluso constitucionales, en especial en temas como contrataciones del Estado y restricciones comerciales.

Ejecutivo pide tiempo para responder

Ante los cuestionamientos, autoridades del Ministerio de Economía evitaron pronunciarse de forma inmediata sobre los aspectos constitucionales y solicitaron tiempo para responder formalmente.

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Las autoridades del Mineco reconocieron la relevancia de los planteamientos. “Más que una pregunta, es una reflexión importante… pediría la cortesía de si nos permiten preparar la respuesta”, indicaron.

En la misma línea, el viceministro Héctor Marroquín indicó que el análisis se enmarca en dinámicas internacionales más amplias. “Es parte de la discusión de hacia dónde va la misma Organización Mundial del Comercio”, señaló.

Preocupación por compromisos futuros

Uno de los puntos más sensibles, según los diputados, es la posibilidad de que Guatemala quede obligada a adoptar medidas futuras de Estados Unidos sin conocerlas previamente.

“Uno no se puede obligar a aceptar medidas futuras desconocidas”, advirtió Estrada, quien insistió en la necesidad de claridad sobre las implicaciones legales antes de la ratificación del acuerdo.

El Congreso deberá eventualmente conocer y aprobar o no, la creación de leyes o reformas a las ya existentes para cumplir con el acuerdo, en medio de un debate que ya anticipa tensiones entre compromisos comerciales y los criterios sobre el marco constitucional vigente.

Incertidumbre en la firma del acuerdo

En cuanto a la ratificación del acuerdo por parte de Estados Unidos, la ministra reconoció que no existe una fecha definida. “No tenemos una fecha. El compromiso de Estados Unidos es hacerlo lo antes posible, pero eso está fuera de nuestro control”, explicó.

También indicó que Guatemala cumplió con los procesos internos necesarios, pero desconoce las razones del retraso en ese país. “Yo no sé a nivel de Estados Unidos cuáles son sus interioridades jurídicas para ese tema”, dijo.

Negociaciones en curso

Las conversaciones con autoridades estadounidenses continúan activas, aunque en un contexto cambiante. “Tenemos que estar muy alertas para aprovechar alguna ventana de oportunidad”, afirmó la ministra.

No obstante, advirtió que el proceso requiere cautela diplomática, en especial porque el acuerdo aún no ha sido ratificado por Estados Unidos. “Son líneas de mucho cuidado y que hay que manejar con mucha diplomacia comercial”, concluyó.