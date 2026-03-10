Subsecretario Agrícola de EE. UU. resalta una baja de 5% de inspecciones a productos estadounidenses en puertos del país

El subsecretario de Agricultura para Comercio Exterior de EE. UU., Luke Lindberg, dijo que se registran avances para agilizar el ingreso de productos estadounidenses al mercado guatemalteco y poder así ampliar oportunidades de comercio.

Luke J. Lindberg, subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del Departamento de Agricultura de EE. UU. (de corbata roja) junto a John Barrett, encargado de Negocios de EE. UU. en Guatemala, conversan con el presidente Bernardo Arévalo, en el marco de una visita al país. (Foto Prensa Libre: Cortesía Embajada de EE. UU.)

Con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y explorar oportunidades de comercio y cooperación agrícola, Luke J. Lindberg, subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del Departamento de Agricultura de EE. UU., sostuvo una reunión con el presidente Bernardo Arévalo.

Durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con el acuerdo de Comercio Recíproco suscrito entre Guatemala y el país norteamericano el pasado 30 de enero, informó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

Lindberg también sostuvo un encuentro con ministros y viceministros de Economía (Mineco), Energía y Minas (MEM) y Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), para continuar el diálogo sobre asuntos económicos y productivos, y también asistió el encargado de Negocios de EE. UU. en Guatemala, John Barrett.

Reducción de tiempos

El subsecretario Lindberg afirmó que su visita forma parte de una misión comercial impulsada por el gobierno estadounidense para ampliar oportunidades de mercado.

“Aquí en la Ciudad de Guatemala lidero nuestra quinta misión Trump para asegurarnos de que aprovechemos las nuevas oportunidades de acceso que ofrece el presidente Trump para los agricultores y ganaderos estadounidenses aquí mismo en Guatemala”, señaló.

Agregó que sostuvo una reunión con el presidente Arévalo y miembros de su gabinete en el Palacio Nacional. “Estamos logrando avances significativos”, expresó.

Como ejemplo, mencionó que las inspecciones en los puertos para productos estadounidenses se redujeron del 100% a, en algunos casos, alrededor del 5%, lo que permite acelerar el ingreso de mercancías.

“Estamos acelerando el proceso, asegurándonos de que nuestros productos lleguen a los anaqueles con mayor rapidez y eficacia, logrando victorias y brindando resultados reales a los agricultores y ganaderos estadounidenses”, afirmó.

Comercio bilateral

Las autoridades de ambos países analizaron mecanismos para ampliar el intercambio de productos agrícolas y facilitar el acceso a nuevos mercados, en el marco de los acuerdos y la cooperación existente.

Asimismo, se busca fortalecer las cadenas productivas, atraer inversión y promover un comercio más dinámico que beneficie a productores y empresas de ambas naciones, refirió el Gobierno de Guatemala.

Luke J. Lindberg, subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del Departamento de Agricultura de EE. UU. (en medio) junto a las ministras de Economía, Gabriela García, ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, ministro de Salud, Joaquín Barnoya y Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas. (Foto Prensa Libre: Cortesía Embajada de EE. UU.)

facilitación de comercio

Según el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la presencia de la delegación estadounidense refleja la relevancia de las cadenas de suministro estratégicas del sector agroalimentario entre Guatemala y EE. UU., así como el papel de ambas naciones como socios complementarios en la producción, comercio y abastecimiento de alimentos en el hemisferio occidental.

Los empresarios también hicieron hincapié en  la necesidad de avanzar en la implementación de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Aranceles Recíprocos (ART) entre Guatemala y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la facilitación del comercio, las inversiones y la seguridad, resaltó el Cacif en un comunicado.

