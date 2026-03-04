Guatemala aún no completa trámites para publicar acuerdo comercial con EE. UU. y empresarios urgen acelerar procesos

Las autoridades de Guatemala se fijaron la meta de 30 días para cumplir con los trámites internos en el país y posteriormente poner en vigencia el Acuerdo de Comercio Recíproco firmado con Estados Unidos el 30 de enero del 2026.

En conferencia de prensa se indicó que esperaban finalizar dichos trámites antes de terminar febrero; sin embargo, no se ha informado al respecto. Tampoco se ha publicado el acuerdo en el Diario de Centro América, que es la otra fase.

En tanto, según el documento divulgado por las autoridades de Estados Unidos, el acuerdo entrará en vigor 30 días después de la fecha en que ambos países se hayan notificado por escrito la finalización del proceso.

Procesos

El Ministerio de Economía (Mineco) explicó a inicios de febrero que cada país debe completar sus procedimientos legales internos para ratificar el instrumento. En el caso de Guatemala, el proceso incluye la revisión y emisión de dictámenes por distintas instituciones relacionadas con los temas acordados, como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y los ministerios de Agricultura y de Salud. Además, el expediente debe trasladarse a la Secretaría General.

Una vez ratificado y notificado el cumplimiento de los procedimientos legales internos, se tiene un plazo de no más de 30 días para la sanción del presidente Bernardo Arévalo y su publicación en el Diario Oficial, explicó en esa ocasión la ministra de Economía, Gabriela García.

Llamado de urgencia

El sector empresarial organizado en Cencit urgió recientemente al Gobierno a que publique el acuerdo para darle vigencia, y la solicitud parece seguir en pie ante la necesidad de asegurarse el acuerdo.

Consultada este martes Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), refirió que es urgente que el Gobierno agilice los dictámenes y procesos internos y complete la fase de publicación en el diario oficial, ya que esto facilitará la entrada en vigor del acuerdo.

Otra duda que surge se refiere a si es necesaria o no una adenda al acuerdo ya firmado —debido a que se suscribió en el contexto de los aranceles impuestos con base en la IEEPA, que posteriormente fueron suspendidos por la corte y ahora se aplican con base en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974—, al respecto Caballeros indicó que no lo consideran necesario

La ejecutiva expuso que el acuerdo establece el marco del comercio basado en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR), y que no se trata de un acuerdo de aranceles o de acceso, sino de comercio recíproco, con aranceles referidos en un anexo.

Sin embargo, señaló que habrá que esperar la publicación, por lo que insistió en que es importante que el Gobierno avance con ese proceso.

En tanto, Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), acerca de los plazos y las preocupaciones que puedan causar, expuso que es importante destacar que los gobiernos de Guatemala y de Estados Unidos cuentan con equipos de trabajo encabezados por el Mineco y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), respectivamente.

Añadió que estos disponen de un cronograma de reuniones para dar seguimiento e implementar los compromisos asumidos, y la próxima reunión está programada para julio, cuando se tiene previsto que se presentarán y evaluarán los avances alcanzados.

Acerca de solicitar al gobierno agilizar el proceso interno para poner en vigencia el acuerdo, el directivo opina que es relevante que ya se han establecido fechas para dar seguimiento a su implementación.

“A través de este proceso se busca avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada país, especialmente con el objetivo de que los productos que aún están sujetos al arancel del 10% puedan, a la brevedad posible, alinearse con las condiciones arancelarias que corresponden conforme al CAFTA”, expuso Font en sus respuestas compartidas por escrito.

Ambas delegaciones tienen que evaluar si existe algún aspecto que se deba modificar o revisar, a fin de garantizar de que el proceso se lleve a cabo de conformidad con lo establecido, dijo el ejecutivo, al consultarle sobre la necesidad de una adenda luego de la suspensión de unos aranceles y establecimiento de otros por el gobierno de EE. UU.