Arancel temporal del 10% entró en vigor en EE. UU. y exportadores detallan alcance en Guatemala

Vestuario y textiles así como algunas productos agrícolas quedaron exentos del nuevo arancel temporal de EE. UU., pero otros mantienen tasa del 10% aunque aplicado bajo otra ley estadounidense.

La puesta en vigencia se efectúa por medio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), que publicó las nuevas guías operativas que activan en la práctica la aplicación del cobro temporal del 10% por el plazo de 150 días, que inicia la madrugada del 24 de febrero y concluye el 24 de julio próximo, explicó Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro).

Este tributo se basa en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y sustituye al que había sido establecido por el mandatario en abril del 2025 con base en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), el cual fue anulado por la Corte Suprema de EE. UU. la semana pasada, con el argumento de que el presidente excedió su autoridad.

Es aplicable en forma general a las importaciones que se realicen en EE. UU., aunque en el mismo documento se establecen excepciones, como los textiles y vestuario de la región del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), así como diversos productos agrícolas y algunas manufacturas, que no quedan gravados.

Aunque inicialmente se contemplaba que se debía esperar la emisión de una orden ejecutiva, en esta ocasión se puso en vigencia por el CBP con base a la proclamación presidencial mencionada.

¿Cómo queda Guatemala?

Según el análisis técnico sobre el impacto en la situación arancelaria de las exportaciones guatemaltecas, luego del fallo de la Corte Suprema de EE. UU. y de la emisión del nuevo cargo, el 72.5% de las exportaciones del país hacia EE. UU. continúan con arancel cero, refirió la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Exentos

Ese 72.5% del total exportado al mercado estadounidense equivale a US$3,676.6 millones.

Expuso que dentro del segmento que mantiene arancel cero están el sector agrícola no tradicional, así como vestuario y textiles, y algunas manufacturas y otros productos.

La novedad en este nuevo arancel es la exención para el sector de textiles y vestuario de Guatemala por ser parte del DR-CAFTA, el cual desde este martes entra sin arancel a EE. UU.

Caballeros agregó que en Camagro detectaron que siguen sin arancel, de igual forma como ya venían desde noviembre del 2025 por con una excepción global aprobada por Trump, productos como:

Café

Banano

Cacao

Mango

Papaya

Piña

Cardamomo

Siempre sujeto a correcta clasificación arancelaria

Con impuesto

Sin embargo, el 27.5% restante, a partir de este martes, se ubica en el escenario de pago de una tasa del 10% del nuevo arancel, en sustitución del anulado.

Esto corresponde a US$1,392.4 millones en exportaciones, añadió la entidad.

Las manufacturas que siguen con impuesto son equivalentes a exportaciones por US$684.7 millones;

En tanto el sector agrícola, que representa US$656 millones;

Otros productos (US$35.2 millones);

Pesca y acuicultura (US$16.5 millones), agregó la entidad.

“Si se compara con el estado arancelario que tenía el país previo a la resolución de la Corte Suprema de EE. UU., incluyendo la firma del Acuerdo Bilateral entre Guatemala y EE. UU., frente a lo que está entrando en vigencia, el cambio es mínimo, ya que el 70.4% de la oferta exportable ya contaba con arancel cero”, esto tomando en cuenta el acuerdo firmado el 30 de enero que está pendiente de cobrar vigencia.

Dentro del segmento agrícola detectaron que los minivegetales siguen sin excepción; es decir, están sujetos al 10% de impuesto, explicó Caballeros.

Buscan ampliar excepción

Para lograr la exención de más productos, Agexport participa en la mesa técnica público-privada instalada por el Ministerio de Economía la semana pasada. En esta participación se aporta análisis y evidencia técnica para que el 27.5% restante de productos exportados a EE. UU. sea considerado con arancel cero, agregó la organización.

En tanto, recomienda a las empresas exportadoras actuar con prudencia estratégica y planificación empresarial: