Gobierno se prepara ante investigación de EE. UU. por trabajo forzoso a 60 países, incluido Guatemala

La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR), anunció que iniciará investigaciones a 60 economías, incluida Guatemala, por asuntos relacionados con el trabajo forzoso.

Las autoridades del Gobierno de Guatemala informaron que el país se prepara y está analizando cómo responderá ante el proceso abierto por EE. UU. sobre posibles casos de trabajo forzoso en distintas economías, el cual contempla audiencias programadas para el 28 de abril próximo.

Al respecto, la ministra de Economía, Gabriela García, explicó los mecanismos que implementarán para responder a esos requerimientos.

Según la ministra, escogen ver este tipo de investigaciones de manera positiva porque las obliga a presionar a las diferentes entidades y a trabajar de forma más coordinada con el sector privado, ya que esto responde a prácticas laborales en empresas.

Añadió que se necesita que ese sector comprenda la necesidad de trabajar en conjunto para solventar estos asuntos.

La funcionaria citó datos del Ministerio de Trabajo, según los cuales ha habido 38 mil 800 inspecciones de trabajo desde esa cartera en el 2026.

Explicó que, desde que el país empezó el proceso de ratificación del Acuerdo de Comercio Recíproco, uno de los compromisos consiste precisamente en velar porque la cadena de valor de todo lo que implica que una empresa venda o preste un servicio cumpla ciertos estándares de calidad y de representatividad de los empleados, así como las normas para evitar trabajo forzoso o infantil.

Añadió que, por su parte, el Gobierno debe asegurarse de que esto mejore, porque forma parte de esos compromisos. Para ello, indicó, se trabaja de cerca con todos los ministerios involucrados en el acuerdo y esperan que, en el caso de Guatemala, no vuelva a ser un asunto de investigación.

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La ministra explicó, además, que tenía previsto reunirse con las autoridades del Ministerio de Trabajo este lunes por la tarde y que espera contar con datos concretos para tener claridad sobre qué pasará y cómo se preparará Guatemala antes de esta audiencia.

La funcionaria refirió que, como el asunto está siendo visto por el USTR, la contraparte natural es el Ministerio de Economía, pero corresponde al Ministerio de Trabajo, por lo que se trabajará en conjunto.

La semana pasada, EE. UU. abrió investigaciones comerciales contra 60 países, incluida Guatemala, por considerar que sus políticas podrían no impedir de forma efectiva la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR), que inició los procesos con base en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, una norma utilizada por Washington para evaluar prácticas extranjeras que puedan perjudicar o restringir el comercio estadounidense.

Con las investigaciones se determinará si los actos, políticas y prácticas de estos países, relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, son irrazonables o discriminatorios y afectan el comercio de EE. UU.

Entre los señalados figuran países de América, Europa, Asia, África y Medio Oriente.