EE. UU. abre investigación comercial contra Guatemala y otros 59 países por medidas contra el trabajo forzoso

Economía

EE. UU. abre investigación comercial contra Guatemala y otros 59 países por medidas contra el trabajo forzoso

Guatemala y otros 59 socios comerciales de Estados Unidos están bajo investigación por posibles fallas en la aplicación de medidas contra el trabajo forzoso en las importaciones.

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WASHINGTON (United States), 09/12/2025.- US Trade Representative Jamieson Greer appears before the Senate Appropriations Committee, Subcommittee on Commerce, Justice, Science, and Related Agencies during a hearing at the US Capitol in Washington, DC, USA, 09 December 2025. The hearing titled 'A Review of the Activities and Fiscal Year 2026 Funding Priorities of the Office of the United States Trade Representative (USTR)' focuses on the USTR's actions and budget. (Estados Unidos) EFE/EPA/WILL OLIVER

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE)

Estados Unidos abrió investigaciones comerciales contra Guatemala y otros 59 países por considerar que sus políticas podrían no impedir de forma efectiva la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que inició los procesos con base en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, una norma utilizada por Washington para evaluar prácticas extranjeras que puedan perjudicar o restringir el comercio estadounidense.

Las investigaciones determinarán si los actos, políticas y prácticas de estos países —relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso— son irrazonables o discriminatorios y afectan el comercio de Estados Unidos.

Entre los países incluidos figura Guatemala, junto con otros socios comerciales de América, Europa, Asia, África y Medio Oriente.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó, en una publicación oficial, que las pesquisas buscan establecer si los gobiernos han tomado medidas suficientes para impedir la entrada a sus mercados de productos elaborados con trabajo forzoso.

“A pesar del consenso internacional contra el trabajo forzoso, los gobiernos no han logrado imponer ni hacer cumplir eficazmente las medidas que prohíben la entrada a sus mercados de productos elaborados con trabajo forzoso”, declaró Greer.

Añadió que durante años los trabajadores y las empresas estadounidenses han tenido que competir con productores extranjeros que podrían beneficiarse de costos artificialmente bajos derivados del uso de trabajo forzoso.

De acuerdo con la USTR, al iniciarse las investigaciones se solicitarán consultas con los gobiernos involucrados para analizar las políticas comerciales relacionadas con este tema.

Además, se prevé que el organismo celebre audiencias públicas el 28 de abril de 2026, en las que las partes interesadas podrán presentar comentarios o testimonios sobre las investigaciones.

Países sujetos a las investigaciones

  1. Argelia
  2. Angola
  3. Argentina
  4. Australia
  5. Bahamas
  6. Baréin
  7. Bangladesh
  8. Brasil
  9. Camboya
  10. Canadá
  11. Chile
  12. China
  13. Colombia
  14. Costa Rica
  15. República Dominicana
  16. Ecuador
  17. Egipto
  18. El Salvador
  19. Unión Europea
  20. Guatemala
  21. Guyana
  22. Honduras
  23. Hong Kong
  24. India
  25. Indonesia
  26. Irak
  27. Israel
  28. Japón
  29. Jordania
  30. Kazajistán
  31. Kuwait
  32. Libia
  33. Malasia
  34. México
  35. Marruecos
  36. Nueva Zelanda
  37. Nicaragua
  38. Nigeria
  39. Noruega
  40. Omán
  41. Pakistán
  42. Perú
  43. Filipinas
  44. Catar
  45. Rusia
  46. Arabia Saudita
  47. Singapur
  48. Sudáfrica
  49. Corea del Sur
  50. Sri Lanka
  51. Suiza
  52. Taiwán
  53. Tailandia
  54. Trinidad y Tobago
  55. Turquía
  56. Emiratos Árabes Unidos
  57. Reino Unido
  58. Uruguay
  59. Venezuela
  60. Vietnam

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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