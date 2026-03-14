EE. UU. abre investigación comercial contra Guatemala y otros 59 países por medidas contra el trabajo forzoso

Estados Unidos abrió investigaciones comerciales contra Guatemala y otros 59 países por considerar que sus políticas podrían no impedir de forma efectiva la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que inició los procesos con base en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, una norma utilizada por Washington para evaluar prácticas extranjeras que puedan perjudicar o restringir el comercio estadounidense.

Las investigaciones determinarán si los actos, políticas y prácticas de estos países —relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso— son irrazonables o discriminatorios y afectan el comercio de Estados Unidos.

Entre los países incluidos figura Guatemala, junto con otros socios comerciales de América, Europa, Asia, África y Medio Oriente.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó, en una publicación oficial, que las pesquisas buscan establecer si los gobiernos han tomado medidas suficientes para impedir la entrada a sus mercados de productos elaborados con trabajo forzoso.

“A pesar del consenso internacional contra el trabajo forzoso, los gobiernos no han logrado imponer ni hacer cumplir eficazmente las medidas que prohíben la entrada a sus mercados de productos elaborados con trabajo forzoso”, declaró Greer.

Añadió que durante años los trabajadores y las empresas estadounidenses han tenido que competir con productores extranjeros que podrían beneficiarse de costos artificialmente bajos derivados del uso de trabajo forzoso.

De acuerdo con la USTR, al iniciarse las investigaciones se solicitarán consultas con los gobiernos involucrados para analizar las políticas comerciales relacionadas con este tema.

Además, se prevé que el organismo celebre audiencias públicas el 28 de abril de 2026, en las que las partes interesadas podrán presentar comentarios o testimonios sobre las investigaciones.

Países sujetos a las investigaciones

Argelia Angola Argentina Australia Bahamas Baréin Bangladesh Brasil Camboya Canadá Chile China Colombia Costa Rica República Dominicana Ecuador Egipto El Salvador Unión Europea Guatemala Guyana Honduras Hong Kong India Indonesia Irak Israel Japón Jordania Kazajistán Kuwait Libia Malasia México Marruecos Nueva Zelanda Nicaragua Nigeria Noruega Omán Pakistán Perú Filipinas Catar Rusia Arabia Saudita Singapur Sudáfrica Corea del Sur Sri Lanka Suiza Taiwán Tailandia Trinidad y Tobago Turquía Emiratos Árabes Unidos Reino Unido Uruguay Venezuela Vietnam

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