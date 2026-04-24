Junta Monetaria revisa proyecciones económicas, confirma crecimiento de 4.1% para el 2026 y ajusta remesas e inflación

Los integrantes de la Junta Monetaria (JM) realizaron una “radiografía” de la economía guatemalteca, en la cual confirmaron la estimación de crecimiento de 4.1% para el 2026 y de 4% para el 2027, y revisaron variables como el cierre de la inflación, así como el ingreso de divisas por remesas familiares.

La revisión de la economía surge en un contexto internacional marcado por el conflicto geopolítico en Medio Oriente, que encareció los precios internacionales del petróleo, así como por las nuevas previsiones de la economía global que recientemente presentó el Fondo Monetario Internacional (FMI), las cuales muestran un sesgo a la baja, explicaron las autoridades monetarias.

Durante la sesión del pasado 22 de abril, los cuerpos técnicos del Banco de Guatemala (Banguat) oficializaron las variables económicas para este y el siguiente año, en la primera revisión que se hace en el 2026, y todo apunta a un buen desempeño de la actividad sectorial.

Se aclaró que todo dependerá de la evolución del conflicto internacional, con una duración máxima estimada de los próximos dos meses, y su impacto, sobre todo, en materias primas como el petróleo. La próxima revisión de la economía nacional está prevista para agosto.

Sectores clave impulsan PIB hasta el 2027

José Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente de la JM y del Banguat, explicó a Prensa Libre que se espera que la tasa de crecimiento de la economía para el 2026 sea de 4.1%, y que se mantenga en un rango de entre 3.1% y 5.1%. Para el 2027, se informó que la tasa de crecimiento sería de 4%, en un rango de entre 3% y 5%.

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Sobre la actividad sectorial, las que más crecerían son las actividades financieras y de seguros, con 8.3%; la explotación de minas y canteras, 7.7%, y la construcción, 4.7%. También figuran las actividades de alojamiento y de servicios de comida, así como las actividades de servicios administrativos, con 5% cada una, según la revisión realizada por los cuerpos técnicos.

El funcionario de la banca central explicó que las actividades de comercio y reparación de vehículos; industrias manufactureras; actividades financieras; actividades inmobiliarias; construcción; agricultura, y actividades de alojamiento y servicios de comida explicarían alrededor del 66% de la tasa de crecimiento del PIB.

Resaltó que estas mismas actividades sectoriales tendrían un desempeño similar en las previsiones revisadas para el 2027.

Alfredo Blanco, vicepresidente del Banguat, comparte la revisión de los indicadores macroeconómicos del país. (Foto Prensa Libre: Cortesía Banguat).

Consumo privado crecerá 4% en el 2026

En cuanto a la serie de indicadores, las nuevas cifras revisadas indican que las exportaciones crecerían 6%, las importaciones, 8%, y el consumo privado, 4.2%. Para 2027, las exportaciones 6.5% y las importaciones 8%.

Al respecto, Blanco Valdés apuntó que hay un crecimiento en el precio internacional de algunos bienes que se exportan y un comportamiento favorable de la demanda externa por parte de los principales socios comerciales. También hay condiciones favorables para la demanda interna, con un incremento del precio medio de la importación para el 2026, sobre todo por los combustibles, y un aumento del gasto de capital con componente importado.

“El consumo privado, uno se puede dar cuenta de que tanto en el 2026 como en el 2027 crecerá en 4%, que es un nivel bastante importante y está asociado, de alguna manera, al crecimiento de las remesas familiares”, puntualizó.

La cuenta corriente se estima en la balanza de pagos en 4.1% para el 2026, explicó, debido al crecimiento proyectado de las remesas familiares, compensado por los déficits registrados en la balanza comercial. Asimismo, la estimación de los flujos de inversión extranjera directa (IED) es de US$2 mil 65 millones.

Hay un crecimiento en el precio internacional de algunos bienes que se exportan y un comportamiento favorable de la demanda externa por parte de los principales socios comerciales.

El crédito bancario al sector privado crecería este año 8% y para el 2027, 10%, especialmente en el segmento empresarial.

El déficit fiscal se proyecta en 3.6%, como se aprobó en el presupuesto general, y la posición de la deuda pública con respecto al PIB estaría en 27.6%.

Remesas crecerán 5% en el 2026 y 3% en el 2027

El vicepresidente del Banguat confirmó que se revisaron las remesas para este año y, aunque se mantiene un crecimiento nominal de US$26 mil 806 millones (unos Q205 mil millones), también se conserva una tasa de crecimiento de 5%, con un nivel mínimo de 2% y un máximo de 5.5%.

Es decir, la tasa de crecimiento se mantendría en 5% en el 2026 y para el 2027 bajaría a 3%, con un rango de entre 2% y 4%, para un monto de US$27 mil 610 millones (unos Q211 mil millones), que es la nueva proyección.

“Se anticipa una moderación en un entorno marcado por la persistencia de una política migratoria restrictiva por parte de la administración de los Estados Unidos y por la entrada en vigor de un impuesto del 1% sobre los envíos”, recalcó el vicepresidente.

La actividad de explotación de minas y canteras crecerá en 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Inflación sube a 3.75% para el 2026

Otra de las variables que se ajustó en la revisión de abril es la inflación, por lo que de 3.50% que se tenía previsto ahora será de 3.75% para diciembre del 2026 y de 4% para diciembre del 2027.

La explicación de los cuerpos técnicos es que en la nueva previsión se incluye el impacto de primera vuelta del aumento de los precios del petróleo, debido a la escalada del conflicto bélico en la región de Medio Oriente (a finales de febrero).

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Otro factor son las interrupciones en el suministro de crudo a escala mundial, así como la imprevisibilidad de las políticas comerciales de Estados Unidos.

La inflación subyacente estimada es de 3.68% para el 2026 y de 3.75% para el 2027.

La meta fijada por la JM es de 4%, más/menos 1%.

JM mantiene cautela ante conflicto global

Se informó que la JM mantiene vigilancia sobre el contexto económico internacional, sobre todo el geopolítico y el conflicto, ya que los mercados globales descuentan que “estaría durando dos meses, que sería de corto plazo, por el momento”.

Además, se indicó que cada día hay nuevas noticias que en algún momento “se relajan”, pero luego “vuelven” a subir las tensiones.

Sobre las advertencias o “banderas de alerta” que se mantienen, sería que el conflicto pueda durar mucho tiempo, lo cual el mercado aún no estima, pues prevé un conflicto corto.

Por otro lado, se considera cuál será el efecto de los subsidios estatales —al galón de diésel de Q8 y gasolinas de Q5, con vigencia a partir del 1 de mayo—, lo cual coincide con lo que el mercado estima sobre la posible duración del conflicto geopolítico, y por esa vía habría algún impacto en la mitigación de la inflación.

“Por el momento, ese escenario central nos mantiene con cierta prudencia y calma macroeconómicamente, aunque sí se entiende que socialmente, si digamos, hay que tomar la previsión de que esto no vaya a ir afectando a las familias en Guatemala”, aseguró el vicepresidente de la JM y Banguat.