Cinco regiones concentran mayor aporte al PIB, con la nueva estructura productiva de medición

Guatemala introdujo la medición económica por región y por departamento, lo que permitirá conocer la estructura productiva regional y el aporte de cada territorio.

El informe del Producto Interno Bruto Regional y Departamental (PIBR) detalla información desagregada de las ocho regiones y los 22 departamentos, y ya está disponible para los usuarios en el portal del Banco de Guatemala (Banguat).

“Ahora se permite comprender el crecimiento desde una perspectiva territorial”, comentó Álvaro González Ricci, presidente de la banca central, al presentar la primera serie —que incluye de 2013 al 2023— elaborada por el Departamento de Estadísticas Macroeconómicas.

González Ricci explicó que ya se actualiza el PIBR con la información del 2024, bajo la metodología establecida y con el apoyo técnico y la cooperación de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Presentación de los resultados de la medición económica por región y por departamento que abarca la década del 2013 al 2023, este análisis fue elaborada por el Departamento de Estadísticas Macroeconómicas del Banco de Guatemala.

El informe tiene como objetivo mostrar el valor agregado de las 17 actividades productivas, identificar los sectores más influyentes y la dinámica productiva de cada zona geográfica. Además, la base de información permitirá apoyar la formulación de políticas públicas, especialmente en infraestructura, salud e inversión, tomando en cuenta el desempeño de cada región.

“Con la desagregación ahora se puede conocer cuáles son las regiones y departamentos que tuvieron mayor y menor crecimiento, así como su estructura”, González Ricci.

Tres regiones concentran 72.6% del PIB

Durante la presentación, se destacó que, en el 2023, el producto interno bruto (PIB) nacional en términos nominales alcanzó Q817 mil 413 millones, y que la región Metropolitana aportó el 43.3%; la Suroccidental, el 15%, y la Central, el 14.3%, lo que en conjunto representó el 72.6% del PIB nominal.

Le siguieron la región Nororiental, con 7.7%; la Noroccidental, con 6.65%; la Suroriental, con 5.4%; la región Norte, con 4.7 %, y Petén, con 3%, según el indicador.

Además, se clasificó cuál fue la actividad económica dominante en cada una de las regiones.

En 2023, destacaron las actividades financieras y de seguros, la industria manufacturera y la agricultura.

Guatemala aportó 43.3% del PIB en 2023

Otro clasificador fue el producto interno bruto (PIB) nominal por departamento, en millones de quetzales, el cual muestra la serie del 2013 al 2023 y refleja la posición de cada uno.

El top cinco lo integran Guatemala, con Q354 mil 347 millones; Escuintla, Q73 mil 744 millones; Quetzaltenango, Q35 mil 328 millones; Alta Verapaz, Q29 mil 832 millones, y Huehuetenango, Q29 mil 810 millones.

Los tres últimos de la escala fueron Jalapa, con Q10 mil 576 millones; Totonicapán, Q10 mil 266 millones, y Baja Verapaz, Q8 mil 621 millones. El aporte extrarregional en el 2023 fue de Q223 millones.

En la estructura porcentual, Guatemala aportó el 43.3%; Escuintla, el 9%; Quetzaltenango, el 4.3%, y Alta Verapaz y Huehuetenango, el 3.6% cada uno.

Izabal tuvo mayor caída económica

En cuanto al producto interno bruto (PIB) real por departamento, también se cuenta con un desagregado.

El detalle de la presentación indica que las tasas de variación en términos reales en el 2023 situaron a Zacapa con 6.1%; Sololá, 5.3%; Guatemala y Chimaltenango, 4.7% cada uno; Totonicapán, 4.5%, y Quetzaltenango, 4.1 %. Para ese año, Izabal registró una contracción de –5.8%.

De las 17 actividades medidas en el PIB del departamento de Guatemala (en términos reales, 2023), las actividades financieras y de seguros representaron el 12.1%; la construcción, 7.4%; las actividades profesionales, científicas y técnicas, 5.2%; las de alojamiento y servicios de comidas, 5.1%, y las inmobiliarias, 4.9%. Todas tuvieron un desempeño positivo.

En esa misma línea, pero en el caso de Izabal —que registró un desempeño negativo—, la caída se explicó por la explotación de minas y canteras, con –70%; la industria manufacturera, 31.9%; el comercio y reparación de vehículos, –3.7%; la construcción, –7.1%; el transporte y almacenamiento, –3.1%, y las actividades profesionales, científicas y técnicas, –4.2%, entre otras.

Con la estructura también se determinó el PIB per cápita: en el 2013 fue de Q27 mil 677 y, para el 2023, se ubicó en Q46 mil 437 como promedio nacional.

Fundesa: Hay que voltear la mirada al interior

Jorge Benavides, analista e investigador de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), declaró que es muy interesante reconfirmar que el departamento de Guatemala representa entre el 43% y el 45% de la producción nacional, pero también que las ciudades intermedias están generando el resto del crecimiento.

Remarcó que le llama la atención lo que está sucediendo en Quetzaltenango, Alta Verapaz, parte de Huehuetenango, y el caso más destacado es Escuintla, que —a su juicio— demuestra que Guatemala puede voltear la mirada hacia el interior. Eso es parte de lo que Fundesa ha planteado desde hace más de 10 años, al destacar que el país puede apoyarse en estos motores alternativos de desarrollo si realmente quiere atender las necesidades de la población.

Construcción y finanzas avanzan en urbes

Benavides indicó que, en el PIB nacional, se comprende que tienen mayor peso sectores como la agricultura, el comercio y la industria.

Sin embargo, al analizar la segmentación por territorios, se interpreta que, en las grandes urbes, sectores como la construcción, las actividades inmobiliarias y el financiero están avanzando cada vez más.

Citó como ejemplo que, en territorios tradicionalmente considerados eminentemente agrícolas, comienzan a aparecer actividades industriales, así como comercio impulsado en gran medida por las remesas, y también desarrollos interesantes en sitios turísticos, como es el caso de hoteles y restaurantes.

“El ciclo evolutivo de la economía nacional también se refleja en algunas actividades, ya cuando ellos presentan la segmentación”, reiteró.