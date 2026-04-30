Guatemala paga más por importación de petróleo: repunte de marzo impulsa costos y recaudación

Durante los primeros tres meses del año, los consumidores pagaron Q9 mil 755 millones por la importación de productos derivados del petróleo, lo que supone un incremento de 15.3% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según la actualización de las cifras oficiales.

Esto significa que no hay ahorro y que los compradores que demandan estos productos energéticos han destinado más recursos para atender su consumo.

Las estadísticas de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas indican que, en el primer trimestre del 2026, la factura petrolera alcanzó US$1 mil 275 millones (Q9 mil 755 millones), superior a los US$1 mil 105 millones del 2025, lo que supone un incremento de dos dígitos.

Guatemala es importador del 100% de estos productos refinados, que incluyen diésel, gasolinas, propano, combustible turbo jet, gasolina para aviación, búnker, grasas y lubricantes, solventes, entre otros. Estos son registrados por la DGH en el costo de la importación, consumo y ventas, así como por las compañías importadoras.

En el 2025, la factura cerró en US$4 mil 428 millones, lo que representó un ahorro en comparación con el 2024.

Importaciones de petróleo suben 80% en marzo

Al hacer un comparativo entre marzo y febrero (intermensual), el aumento del costo de las importaciones es de 80%, cuando comenzó el conflicto geopolítico internacional en Medio Oriente, que generó incertidumbre global e impactó en los precios internacionales del barril de petróleo. En Guatemala se reflejan alzas continuas en los precios del galón de diésel y gasolina súper y regular.

Solo en marzo, el costo total de la importación fue de US$600 millones, superior a lo reportado en febrero, cuando alcanzó US$332 millones, y en enero, US$341 millones, que era la tendencia observada.

Las cifras indican que en marzo se pudieron haber pagado divisas adicionales por unos US$267 millones, lo que pudo estar asociado al nerviosismo del mercado internacional del petróleo.

Según el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el precio promedio mensual del barril de petróleo en marzo fue de US$88.80, superior al de febrero, que fue de US$64.51, y al de enero, de US$60.04.

En tanto, el tipo de cambio nominal promedio fue de Q7.66 en marzo y febrero, y de Q7.67 en enero.

Diésel encabeza incremento en costos de importación

Al cotejar las estadísticas intermensuales por producto, sobresale que hubo una variación al alza en el costo de la importación del diésel con 143%, gasolina regular 113%, súper 38% y propano 30%.

Por ejemplo, en diésel se pagaron US$258 millones por la importación, superior a los US$105 millones de febrero; para la regular, US$98 millones en marzo, más que los US$46 millones de febrero; para la súper, US$79 millones, más que los US$57 millones del mes previo; y para propano, US$105 millones, superior a los US$80 millones de febrero.

Alza de marzo favorece ingresos fiscales

Aunque hubo un impacto para los consumidores en marzo por el alza de los productos refinados, las estadísticas de la Intendencia de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) apuntan a que hubo una posición favorable.

El reporte de la estimación del efecto del precio de los combustibles sobre la recaudación de comercio exterior indica que fue de Q196.1 millones en marzo y revierte la tendencia negativa que registró en febrero, cuando fue de Q45.6 millones, y en enero, de Q71.38 millones.

Eso significa que mejora la recaudación fiscal por los precios observados en marzo.