FMI analizará economía de Guatemala y su camino hacia el grado de inversión

El presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, explicó que todos los países miembros del FMI están sujetos a dicha consulta en el marco del artículo IV de su Convenio Constitutivo.

Esta se refiere a una evaluación de la situación macroeconómica del país, la conducción de las políticas monetaria y fiscal, las reformas económicas realizadas, así como aspectos de naturaleza institucional, como los avances que haya efectuado el país en ese ámbito, añadió el funcionario.

Este proceso anual evalúa los principales indicadores macroeconómicos y fiscales, así como la solidez del sistema financiero, además, al finalizar, el FMI emite recomendaciones y observaciones para orientar la política económica del país, informó el Ministerio de Finanzas en un boletín luego de una visita preliminar recibida en febrero.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), explicó que “no es una visita de rutina menor”, sino que se trata de un examen determinante de las políticas macroeconómicas, la estabilidad monetaria y la resiliencia financiera del país.

Además, la evaluación es crucial para que calificadoras de riesgo validen la salud de la nación y Guatemala avance hacia el grado de inversión, expuso el ejecutivo.

Atención a leyes y otros puntos

Zapata considera que la visita será clave para evaluar la implementación de leyes como la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (Decreto 29-2024) y la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP), efectuada con el Decreto 21-2025 en noviembre del año pasado.

González Ricci dio a conocer en febrero que, en dicha visita, además del comportamiento de la economía, los delegados mostraron interés en el avance de normas aprobadas por el Congreso, como la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la operación de la Superintendencia de Competencia y las reformas a la Ley de APP.

Además que en la visita de febrero también se abordó el avance de la iniciativa que contiene reformas a la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

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Hasta mediados de mayo la nueva ley de lavado de dinero no ha podido ser aprobada en el pleno del Congreso de la República.

Zapata dijo, sin embargo, que hay otros puntos pendientes. Calificó que la ejecución del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones es un aspecto preocupante, ya que a abril de este año solo se registra en 12%.

Expuso que también empieza a preocupar a las organizaciones multilaterales “la indolencia de las autoridades para implementar la ley de infraestructura vial”. A su criterio, este podría ser el tema que más sobresaldrá en las próximas reuniones por la poca inversión pública existente, de 1.6% del PIB.

Indicadores positivos

Zapata opinó que los indicadores macroeconómicos del país son muy buenos y que, en la visita preliminar de febrero último, la delegación del FMI validó un crecimiento económico superior al potencial, una inflación controlada y avances en reformas de transparencia fiscal.

En materia fiscal, se ha mejorado la recaudación tributaria en el último año, resultado de la modernización tecnológica y mayor eficiencia en la fiscalización, agregó.

En esa oportunidad, durante la visita se llevaron a cabo distintas reuniones para conocer el cierre del desempeño económico del 2025, así como las perspectivas para este año, información que se utilizará en la evaluación del artículo IV.

La visita se efectuó antes del recrudecimiento del conflicto de Medio Oriente, que ha tenido diversos impactos en los precios del petróleo, combustibles e inflación.

A la fecha, la Junta Monetaria mantiene la proyección de crecimiento económico de 4.1% para el 2026, aunque también se han analizado escenarios de riesgo si se prolonga el conflicto. En tanto, el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) del primer trimestre de este año registró un comportamiento positivo de 4.4%, mientras que el de marzo se situó en 4.6%.