Moody’s mantiene calificación de Guatemala en Ba1 con perspectiva estable y prevé escenario optimista

La tarde de este miércoles 29 de abril, la agencia de riesgo país Moody’s mantuvo la nota de Guatemala en Ba1, con perspectiva estable, lo que significa que no percibe mayores cambios para los siguientes 12 meses.

El resultado dado a conocer por la calificadora de riesgo es parte de las reuniones sostenidas con varias autoridades y representantes del sector privado a mediados de marzo, para conocer el desempeño de los indicadores del 2025, así como las perspectivas del 2026 y el 2027.

Para finales de mayo y principios de junio, se espera la visita de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la evaluación anual del Artículo IV.

Guatemala mantiene desde el 2025 una posición a un escalón de alcanzar la categoría de grado de inversión, lo que significa una mejora desde la perspectiva macroeconómica; sin embargo, persisten varios desafíos.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), expuso que la ratificación de Ba1 confirma que Guatemala tiene bases sólidas, pero también que lleva años sin mejorar su calificación de Moody’s.

“El país tiene hoy una ventana real para alcanzar el grado de inversión si traduce su fortaleza macroeconómica en reformas concretas de gobernabilidad, formalización e infraestructura. Desde Fundesa, ese es el compromiso que impulsamos y por eso es urgente que el Gobierno implemente leyes aprobadas como la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria”, enfatizó.

Moody’s mantiene perspectiva estable para Guatemala

Las autoridades monetarias confirmaron que la economía guatemalteca creció 4.3% en el 2025, según la revisión realizada en abril, cifra superior al 4.1% inicial. Además, indicaron que se mantienen las perspectivas para el 2026.

El informe de la agencia señala que “la confirmación de la calificación Ba1 de Guatemala equilibra el impulso institucional en mejora, el sólido crecimiento tendencial, el historial de gestión fiscal prudente y la limitada vulnerabilidad externa, frente a las persistentes restricciones estructurales económicas e institucionales en comparación con países de mayor calificación”.

Los principales desafíos crediticios del país incluyen una capacidad estatal aún en desarrollo, una base de ingresos estrecha y un déficit significativo de infraestructura, resultado de un largo historial de baja formación de capital físico y humano, parcialmente mitigado por mayores esfuerzos de reforma.

La calificadora sostiene que estas limitaciones debilitan la capacidad productiva, restringen la capacidad del Gobierno para prestar funciones administrativas y regulatorias de manera efectiva y pesan sobre las entradas de inversión extranjera directa (IED) y la competitividad exportadora.

La fortaleza fiscal está respaldada por un largo historial de gestión prudente de la deuda y una carga de deuda gubernamental baja, mitigada por la estrecha base de ingresos y la rígida estructura de gasto, que limitan la flexibilidad fiscal del Gobierno y la asequibilidad de la deuda.

La perspectiva estable refleja las expectativas de que las mejoras institucionales graduales tardarán en traducirse en fundamentos económicos o fiscales materialmente más sólidos, debido a los persistentes desafíos de implementación de políticas, mientras que los riesgos a la baja permanecen contenidos.

Los riesgos externos y geopolíticos, como el endurecimiento de las políticas migratorias de EE. UU. y la exposición a la volatilidad de los precios de las materias primas, podrían frenar el ritmo de las remesas, aunque los sólidos colchones externos y la gestión macroeconómica prudente mitigan estos riesgos.

Los techos de moneda local y moneda extranjera de Guatemala permanecen sin cambios: el techo de moneda local en Baa1 (tres escalones por encima de la calificación soberana) refleja la limitada intervención gubernamental en la economía y el riesgo político contenido.

El techo de moneda extranjera en Baa3 (dos escalones por debajo del techo de moneda local) refleja la comparativamente alta relación de préstamos en moneda extranjera respecto a depósitos, superior al 100% en el sistema bancario guatemalteco frente a sus pares regionales.