Misión de Moody’s visita Guatemala para evaluar desempeño económico y calificación de riesgo país

A dos semanas de que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitara Guatemala para evaluar el desempeño económico del 2025 y conocer las perspectivas para el 2026, este lunes 9 de marzo comenzó la visita de una delegación de la agencia calificadora de riesgo Moody’s.

Los analistas participaron hoy en reuniones con autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) y representantes de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

Además, participarán este miércoles 11 de marzo en una actividad denominada Inside Latam 2026, en la cual se abordarán los crecientes desafíos fiscales y las tensiones geopolíticas.

El objetivo es conocer cómo estos factores determinantes están moldeando los mercados de América Latina y brindar información oportuna para la toma de decisiones de los agentes económicos.

Durante una conferencia de prensa, Álvaro González Ricci y Alfredo Blanco Valdés informaron que, durante la reunión con los representantes de la calificadora de riesgo, se presentaron los diferentes indicadores económicos del 2025, así como las proyecciones para el 2026.

Además, reconocieron la importancia de esta visita en el marco del objetivo de elevar la calificación de Guatemala para colocarla en “grado de inversión”, para lo cual se han trazado varios lineamientos.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, declaró que los directivos se reunieron con el equipo de la delegación de la referida agencia para recabar información sobre la calificación del país para el 2026.

FMI prepara evaluación económica anual de Guatemala

El 24 de febrero pasado, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitó Guatemala para preparar la evaluación anual y manifestó interés en conocer la agenda legislativa, sobre todo en lo relacionado con infraestructura y la ley antilavado.

Los delegados del FMI comenzaron la evaluación de diferentes indicadores macroeconómicos, la política fiscal y el sistema financiero, de cara a la revisión anual de Guatemala programada para mayo y junio próximos.

Los delegados del organismo sostuvieron distintas reuniones para conocer el cierre del desempeño económico del 2025, así como las perspectivas para este año, información que se utilizará en la evaluación del Artículo IV, programada para finales de mayo y principios de junio.

La delegación estuvo dirigida por Alexander Culiuc, jefe de misión para Guatemala, y Gerardo Peraza, representante residente, quien junto con otro grupo de economistas sostuvo el primer acercamiento con las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat), el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y la Superintendencia de Bancos (SIB).