Banguat: “Casi el 70% de los adultos guatemaltecos ya tienen cuenta bancaria”

El presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, afirmó que alrededor del 68% de los adultos en Guatemala tiene al menos una cuenta bancaria. Al sumar los servicios de cooperativas y billeteras electrónicas, el funcionario estimó que la inclusión financiera real podría situarse entre el 70% y el 75% de la población adulta.

El funcionario señaló que el crecimiento de la bancarización ha estado impulsado por cambios regulatorios y avances tecnológicos que ahora permiten abrir cuentas desde el teléfono móvil en pocos minutos. También destacó el papel de las cooperativas financieras, que atienden a sectores de menores ingresos que no siempre acceden a la banca tradicional.

Otro factor clave ha sido el manejo de remesas. Anteriormente, hasta el 80% de quienes recibían remesas retiraba el dinero en efectivo, pero ahora se busca que esos recursos permanezcan dentro del sistema financiero para facilitar el acceso a otros productos, como créditos, seguros o tarjetas.

Este es un extracto de la conversación que tuvo con Prensa Libre.

¿Cómo ha evolucionado la bancarización en Guatemala durante los últimos años?

Partiría por un dato que proporcionaba el Banco Mundial, donde ubicaba a Guatemala con una inclusión financiera de 37%: no tenían acceso a una cuenta en el sistema financiero, bancos, cooperativas, fintech, entre otros.

Ese dato de 37%, honestamente, era una vergüenza. Imagínense ustedes, en pleno siglo XXI, que el 37% de personas no tengan acceso a un servicio financiero. Uno puede esperar, entonces, bajo crecimiento económico, pocos emprendimientos y poca formalidad.

A raíz de ese dato del Banco Mundial, reactivamos la estrategia de inclusión financiera y empezamos a hacer esfuerzos en comunicación. Se hicieron diferentes mesas con cooperativas, fintech y mesas de comunicación.

Nos planteamos tener un dato duro sobre inclusión financiera. Tomamos dos caminos. Le pedimos al Instituto Nacional de Estadística que hiciera una encuesta de inclusión financiera más robusta, que permitiera analizar temas como remesas, género, etnia, por departamento e ingresos.

Por otro lado, hablamos con la Superintendencia de Bancos, porque ellos tienen toda la información del sistema financiero. Pueden ver todos los nombres, todas las cuentas y depurar duplicados.

Con esa depuración se llegó a un dato: en Guatemala la inclusión financiera real en la banca es de alrededor de 68% de las personas mayores de 18 años. Este dato es muy diferente al 37% del que se hablaba antes. Pero no se pueden comparar directamente, porque el dato anterior venía del lado de la demanda y este del lado de la oferta.

Lo que sí sabemos es que 68 de cada 100 personas tienen una cuenta bancaria. A ese dato no le pudimos sumar cooperativas ni billeteras electrónicas, porque esa información no la tenemos de forma oficial. La Superintendencia de Bancos no regula cooperativas; ellas tienen un sistema de autorregulación.

Pero sabemos que las cooperativas están creciendo bastante y están atendiendo a la base de la pirámide, que muchas veces no puede acceder a la banca tradicional. Por eso yo diría que, si sumamos cooperativas y fintech —como billeteras electrónicas— la inclusión financiera en Guatemala podría estar entre el 70% y el 75% de la población adulta.

Ese ya es un panorama muy diferente ante calificadoras de riesgo, el Fondo Monetario Internacional o inversionistas. Porque imagínense que un inversionista ve que el 37% de la población no tiene ni una cuenta bancaria. Diría que aquí no hay capital humano ni condiciones para invertir.

¿Existe una meta de inclusión financiera?

No existe una meta como tal. Pero con los datos que tenemos ahorita estamos dentro del rango de países que tienen una buena inclusión financiera.

Costa Rica, por ejemplo, habla de un 90%. En Europa la inclusión financiera es prácticamente del 100%.

En Guatemala, con 75%, yo creo que estamos por debajo de la media. Yo diría que estamos bien, no quiere decir que no deberíamos estar al 100%, como países en Europa, donde todo el mundo tiene acceso a servicios financieros. Con el 70% a 75% nos pone más cerca de la meta que cuando se hablaba de 37%.

¿Qué esfuerzos han realizado desde el Banguat?

Se ha trabajado bastante en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). Los bancos en Guatemala están siendo bastante agresivos con la inclusión financiera. Ha habido cambios regulatorios que permiten que abrir una cuenta hoy se pueda hacer desde el teléfono. Antes uno tenía que ir al banco, llenar papelería y podía tardar horas. Ahora, literalmente en minutos se puede abrir una cuenta desde el celular. Eso ha dado resultados.

También se ha trabajado mucho con el tema de remesas. Antes se hablaba de que el 80% de quienes recibían remesas no tenían cuenta bancaria. Es decir, recibían el dinero y lo retiraban en efectivo. Esto es un gran desperdicio, porque si yo recibo remesas frecuentemente, al año de recibir una remesa el banco puede ofrecer una tarjeta, un seguro de vida, un crédito, entre otros. Se ha estado trabajando mucho también para que esas remesas, de alguna manera, se vayan quedando dentro del sistema financiero.

¿Qué beneficios tiene la inclusión financiera?

La inclusión financiera, al final del día, viene a ser la llave para que las personas de escasos recursos puedan salir adelante, salir de la pobreza. Si uno tiene una cuenta quiere decir que eventualmente puede tener un crédito. Si puede tener un crédito, puede tener un emprendimiento. Si tiene un emprendimiento va a contratar gente, y si contrata gente y tiene un emprendimiento formal va a generar impuestos.

Esos impuestos van a fortalecer el presupuesto y con un mejor presupuesto se pueden solucionar muchos de los problemas que hemos estado hablando anteriormente.

En países como Colombia ya la inclusión financiera la están viendo por el lado de los créditos. Ya no lo están viendo tanto por el lado de las cuentas. El que no tiene cuenta es porque no quiere, no es porque no tenga la facilidad de un banco, una fintech o una cooperativa.

En Guatemala, alrededor del 36% de las personas que tienen cuentas tienen acceso a crédito. Si lo vemos así, todavía falta. Todavía debería ser más agresivo el sistema, porque el que tiene crédito le está sacando más provecho al sistema.

Otro tema importante es la digitalización, que ha venido creciendo entre el 13% y el 16%. La digitalización también viene a ser un mecanismo para facilitar la inclusión financiera.

¿Cómo está Guatemala en cuanto a educación financiera?

Se firmó un convenio con el Ministerio de Educación para tratar de incorporar, en el Currículo Nacional Base (CNB), contenidos de inclusión financiera, para que los jóvenes desde temprana edad sepan qué implica tener una cuenta y qué implica tener un crédito.

Se ha observado que mucha gente ni siquiera sabe lo que está firmando. Inclusive tienen un crédito, pero no saben la diferencia entre tasa nominal y tasa efectiva. No saben lo que están viendo, no tienen la capacidad de buscar la mejor opción.

Entonces sí hay un tema de capacitación y de educación que, si me preguntan, para mí es la columna vertebral de la inclusión financiera.

Si se empieza desde los jóvenes y la gente entiende cómo manejar un presupuesto, qué productos financieros existen y cómo comparar tasas, eso les va a abrir la puerta para que puedan emprender cuando sean mayores.

¿Cuáles son las principales barreras que limitan la inclusión financiera en Guatemala?

Una es la parte educativa. La gente tiene temor, a veces, de abrir una cuenta. Cuando alguien abre una cuenta, lo primero que piensa es: “Me va a caer la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)”. Tienen temor de entrar a la formalidad.

Aquí claramente hay un trabajo de capacitación y educación importantísimo. También hay que entender las necesidades de los diferentes sectores del país. No es lo mismo lo que necesita alguien en la capital que alguien en una comunidad rural.

¿Qué tan extendido está el uso de billeteras electrónicas, banca móvil y pagos digitales en Guatemala?

Los pagos digitales están creciendo bastante. El último dato que tenemos es que han crecido alrededor del 17%. Las billeteras electrónicas no tenemos una medición completa, pero el uso de efectivo sí está disminuyendo en economías más avanzadas.

La digitalización permite más agilidad, rapidez y transparencia, además de reducir riesgos físicos. Por ejemplo, la remesa promedio en Guatemala es de 500 a 600 dólares. Salir con alrededor de Q5 mil en efectivo y tenerlos bajo la almohada, en estos dorados tiempos, el peligro que representa, cuando ya hay alternativas que se tienen que mercadear.

Si las personas estuvieran bancarizadas tendrían acceso a crédito en mejores condiciones, en lugar de recurrir a prestamistas informales, como los cuenta gotas, cuando pueden tener acceso a tarjetas de crédito, débito y financiarse en buenas condiciones.

¿Qué cambios tecnológicos podrían acelerar la inclusión financiera en los próximos años?

La inclusión financiera ya no hay que verla solo por el lado de las cuentas. Cualquiera puede tener una cuenta hoy, incluso desde el teléfono. El que no quiere tener cuenta es porque no quiere, no proque se le dificulte.

Hay que enfocarse más en el acceso al crédito, que es lo que están haciendo países que tienen mayor avance en inclusión financiera, como Colombia.

La inteligencia artificial está jugando un rol importante. Ya se utiliza para hacer análisis de crédito de consumo, lo cual puede facilitar el acceso al financiamiento.

Pero vuelvo a recalcar que lo más importante sigue siendo la educación y la comunicación, para que las personas no le tengan temor a los productos digitales y entiendan cómo funcionan.